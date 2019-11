Wie denkt Youp van ’t Hek wel dat hij is?

De binnenkant van de ambulance kende hij inmiddels, want de cabaretier werd al vaker afgevoerd. Speelt hij écht door totdat hij dood neervalt?

Wordt het zo langzamerhand een gewoonte voor Van ’t Hek om ziekenbroeders te laten uitrukken terwijl hij in het theater staat?

Dat gaat wat ver. Van ’t Hek speelt heus weleens een voorstelling uit. Toch heeft hij vaker een volle zaal naar huis laten sturen. In december 2013 voor het eerst in Lelystad. Toen dacht men nog aan een griepaanval. Eind 2014 werd een oudejaarsconference in De Kleine Komedie afgelast nadat hij onwel was geworden door een hartritmestoornis. In december 2015 was het tweemaal raak. In Papendrecht werd tien minuten na aanvang het sein op rood gezet. Twee artsen uit het publiek boden eerste hulp. Vijf dagen later ging het mis in Middelburg, waar hij in de pauze niet goed werd. De ooit zo energiek fulminerende rasartiest was veranderd in een krakende wagen.

Waarom is Van ’t Hek destijds niet gestopt?

In 2015 onderging hij vlak voor kerst een loodzware openhartoperatie met zes bypasses. ‘Het was geen vijf voor twaalf, maar al vier minuten later,’ omschreef de versleten clown zijn eigen hachelijke situatie. Van ’t Hek vond echter nieuwe levenslust. Hij bleek niet uit de theaters weg te slaan en startte voortaan met de beginzin: ‘Is er een dokter in de zaal?’ Nu hij onlangs weer onwel is geworden, moeten alle alarmbellen afgaan. Van ’t Hek had reeds aangekondigd dat zijn tiende oudejaarsconference volgend jaar tevens zijn laatste wordt en dat hij op z’n zeventigste misschien helemaal wil stoppen. Maar als de koning van de kleinkunst zijn publiek een Tommy Coopertje wil besparen, laat hij zich onmiddellijk en definitief afschminken.

Wat vindt Youp van ’t Hek van zichzelf?

‘Ik wil niet nadruppelen. Van mij geen filmpje op YouTube waarop ik achterover kukel op een braderie.’

Wat vinden wij van Youp van ’t Hek?

In zijn nieuwste voorstelling Met de Kennis Van Nu zingt Van ’t Hek dat hij het liefst wil sterven in het harnas. Maar zijn die krengen wel verkrijgbaar in maatje XXL?

Wat vinden anderen van Youp van 't Hek?

THOM HOFFMAN dokter Tinus

‘Ik vind hem een belangrijke humorist in Nederland. Zijn columns in NRC vind ik erg goed, eigenlijk beter dan zijn cabaretvoorstellingen. Maar schrapt u mij uit dit lijstje, want ik ben niet bevoegd om iets over Youp van ’t Hek te zeggen.’

WIM DANIËLS schrijver uit hetzelfde bouwjaar

‘Youp staat al heel wat jaren langer op het podium dan ik, al zijn we dan allebei van 1954. Ik heb er vooral meer schrijfuren op zitten. Dat is minder zwaar. Ik ben in het theatercollege dat ik nu geef – een humoristisch taalcollege – wel anderhalf uur onafgebroken aan het woord. Dat gaat vooralsnog heel goed. Onwel ben ik op het podium nog nooit geworden. Maar gezondheid, je moet er wat geluk mee hebben en dat geluk kan bij iedereen opraken. Het zwaarste aan het optreden vind ik het reizen. Youp heeft geloof ik een chauffeur, dus het reizen zal hem niet hebben opgebroken. Ik reis alleen. Ik heb wel optredens van Youp gezien, maar toch vaker die van bijvoorbeeld Freek de Jonge en Theo Maassen.’

TINEKE SCHOUTEN collega uit hetzelfde bouwjaar

‘Ik heb een aantal van zijn shows gezien, we praten danna afloop even. Youp is altijdheel vriendelijk, een aardige jongen. Beiden proberen we het gevoel te raken vanaf de bühne, maar wel met een ander soort humor. Ik ben wat meer van de typetjes, situaties en sketches. Youp speelt in op de actualiteit en op de man. Soms zo keihard dat ik weleens denk: oef. Kijk, je hebt als cabaretier de macht om iets kritisch over een persoon te zeggen, maar diegene kan zich op datmoment niet verdedigen. Zohard durf ik dingen niet te zeggen, ik vind al gauw iets zielig. Maar het is zijn stijl, ik vind het ook knap en ik kan erg om hem lachen, hij is een woordkunstenaar. We komen beiden uit 1954; de gebreken die om de hoek komen kijken, horen erbij. Mijn man is herstellende van vijf bypasses, hij ligt nog in het ziekenhuis. Youp heeft er zes gehad? Tja, na je zestigste komen de mankementen. Alle gezonde jaren na je zestigste zijn mooi meegenomen. Het is toch al een wonder dat we zo’n lange carrière mogen hebben? Youp heeft dezelfde mentaliteit als ik: niet zeiken, maar doorgaan. Hij is ook nooit gestopt, hij dendert maar door. Of dat nu nog verantwoord is? Ja hoor. Als je bypasses geslaagd zijn, is je hart weer voor tien jaar perfect. Zijn cardiologen enandere medici weten heus wel wat ze hem adviseren.’

HOWARD KOMPROE collega

‘Wat wij doen, is topsport. Overdag ben je bezig om alles wat er om je heen gebeurt, op te zuigen en mogelijk te verwerken tot bruikbaar materiaal. Tussen 20.00 en 23.00 uur moet je presteren voor een hongerige zaal. Je hebt eigenlijk een dubbele baan. Hoe dat er bij Van ’t Hek in slaat, kan ik niet goed beoordelen. Als je zoveel op de bühne staat als hij, moet je conditie optimaal zijn. Hij is al op leeftijd en ikweet niet hoe fit hij is. Zelf gaik veel naar de gym, om in vorm te zijn en alles aan te kunnen. Ik heb Van ’t Hek weleens ontmoet, maar we hebben elkaars telefoonnummer niet. Vroeger ging ik weleens naar zijn voorstellingen. Zijn beledigende, op deman gerichte grappen zijn niet mijn humor. Althans niet wat ik ambieer om op het podium te brengen. Maar goed, wie ben ik? Hij een grotere artiest dan ik, dus ik ken mijn plek. Wel vind ik het typisch dat hij roept dat je tegenwoordig niks meer mag zeggen, terwijl hij volgens mij altijd alles zegt.’