Geert Wilders in formatiedebat: 'Ik zou de beste premier van Nederland zijn'

Vorige week liet Wilders via het platform X weten dat hij niet de nieuwe minister-president van ons land gaat worden. 'De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie', schreef de PVV'er destijds over het besluit. Dit benadrukte de PVV-voorman nogmaals in het formatiedebat.

De PVV'er zei echter wel tijdens het debat dat hij de beste minister-president van Nederland zou zijn geweest. Daarnaast benadrukte Wilders dat echt niet iedereen aan de tafel hem niet als premier had willen zien. Wie dan wél de nieuwe premier van Nederland gaat worden is nog totaal onduidelijk. Volgens de PVV-voorman wordt in de volgende formatiefase bepaald wie deze rol op zich gaat nemen.

Geert Wilders vindt het bij nader inzien 'staatsrechtelijk onjuist' dat hij als leider van de partij met het grootste aantal zetels niet het premierschap zal invullen. Bekijk ook Geert Wilders vrijwillig geen premier, PVV-leider toch boos

Programkabinet

Tijdens het debat zei Wilders 'het grootste politieke offer' te betalen om tot een kabinet te kunnen komen. De PVV-voorman maakte daarnaast zijn eis, namelijk dat de PVV een belangrijke rol krijgt binnen het kabinet, kenbaar. Volgens Wilders is het binnen een programkabinet van belang dat er goeie afspraken worden gemaakt op de hoofdlijnen om het te laten slagen.

Informateur Putters maakte eerder in zijn verslag al duidelijk dat de partijen NSC, BBB, VVD en PVV samen door zullen gaan naar de volgende formatieronde om zo'n programkabinet mogelijk te maken.