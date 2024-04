Geert Wilders: 'Jesse Klaver is een smerige ophitser'

Jesse Klaver was te gast bij het NPO 1-programma WNL Op Zondag, waar hij zich uitliet over Geert Wilders. Onder andere over de mogelijke banden die de PVV'er heeft met Rusland. 'Vrienden van Wilders hebben allemaal banden met het Kremlin', zei de GL/PvdA'er op zondagochtend.

En daar bleef het niet bij: 'Als je ziet welke propaganda Wilders uitspreekt, dan zijn dat zinnen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de propagandamachine.' Tijdens de uitzending reageerde WNL-presentator Rick Nieman op de uitlatingen van de GL/PvdA'er en benoemde dat Wilders de afgelopen twee jaar een andere houding heeft aangenomen wat betreft het onderwerp 'Rusland'.

Voorheen was de PVV-voorman namelijk redelijk op de hand van de Russische leider Vladimir Poetin en ging hij zelfs op bezoek in Rusland in 2018. Inmiddels is hier verandering in gekomen en heeft Wilders onder andere uitgesproken dat hij de inval in Oekraïne verwerpt. 'Hij heeft echt wel een andere toon aangeslagen', aldus Rick Nieman.

Reactie Wilders

PVV-voorman Geert Wilders liet op X van zich horen na de uitspraken die Klaver op televisie deed en was niet blij. 'Smerige ophitser', twitterde de PVV'er. 'Als Rosenmöller tegen Fortuyn. We weten hoe dat afliep', voegde Wilders daaraan toe.

Paul Rosenmöller (GroenLinks) haalde in februari 2002 in een televisie-interview uit naar Pim Fortuyn: 'Ik denk dat Fortuyn zich in zijn eigen vingers gesneden heeft, ik hoop dat hij in zijn eigen vingers gesneden heeft en ik hoop dat de wond zo diep is, dat het bloeden voor 15 mei niet ophoudt.' Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum.

Wilders is niet de eerste politicus die wordt gelinkt aan het Kremlin, want ook Thierry Baudet ligt ondertussen onder een vergrootglas wat betreft zijn mogelijke banden met Rusland.

De FvD'er kreeg het al eerder aan de stok met Jesse Klaver over mogelijke geldbedragen die de stichting Forum voor Democratie zou hebben ontvangen vanuit het land van Poetin. De FvD-voorman dreigde de GL/PvdA'er hem op zijn bek te gaan slaan en bood hier een dag later zijn excuses voor aan.

Er werd na het incident een debat ingepland over Russische invloeden, maar Thierry Baudet was nergens te bekennen tijdens dat debat. Ook kwam hij de dag na de bedreiging richting Klaver niet opdagen in het kantoortje van Kamervoorzitter Martin Bosma, terwijl dit hem wel verzocht was.