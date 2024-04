Wilders verlaat formatietafel: 'Klaar met concessies doen'

PVV-voorman Geert Wilders vroeg maandagavond tijdens een vergadering met de formatiekopstukken en beide informateurs een schorsing aan. De PVV'er verliet het gesprek en kwam ook niet meer terug. 'Ik ben boos weggelopen, want het liep voor geen meter', aldus Wilders tegen RTL Nieuws.

Vlak na zijn vertrek liet de PVV-voorman van zich horen op het platform X: 'Ik ben klaar met concessies doen. Ze moeten nu leveren.' Hiermee verwijst de PVV'er naar de punten waar zijn partij heeft laten blijken water bij de wijn te willen doen. Hij vindt dat andere partijen nu ook wat concessies mogen doen. De PVV heeft onder andere als harde eis dat er minder migranten en asielzoekers naar ons land komen.

De partij benadrukt dat Wilders niet uit de formatie is gestapt, hij verliet slechts de onderhandelingstafel wegens grote irritaties.

Ik ben klaar met alleen maar concessies doen. Ze moeten nu leveren. pic.twitter.com/M86SGIJ93h — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 15, 2024

Reactie informateurs

'Op een gegeven moment kon je je afvragen: gaan we vandaag nog verder komen hierover? Toen heeft één van de partijen een schorsing aangevraagd', aldus informateur Van Zwol. Hij liet daarbij weten 'met alle vertrouwen' het gesprek op dinsdagochtend weer op te pakken. Ook informateur Elbert Dijkgraaf reageerde: 'Je moet af en toe je knopen tellen. Dat hoort helemaal bij het onderhandelingsproces.' Volgens de informateurs is het dan ook niet gek dat sommige onderwerpen soms voor pittige discussies aan tafel zorgen.

Yesilgöz over het weglopen van Wilders: “Het was wel opmerkelijk, ik vond dat het er een beetje uitzag alsof het van te voren bedacht was en ongeacht hoe dat gesprek zou verlopen hij [Wilders] opstond en zei “ik ga nu weg” #formatie pic.twitter.com/Z815KFGdCI — dr. Marina (@mmeeuw) April 15, 2024

Reactie Yesilgöz

VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz schoof maandagavond aan bij de talkshow Beau. Ze reageerde verbaasd op het vertrek van Geert Wilders. 'Middenin zo'n gesprek loopt hij ineens weg. Ik weet ook niet waarom, eerlijk gezegd. Ik denk dat als we tot 7 uur of later door waren gegaan, dat we bij dat hoofdstuk er bijna uit hadden kunnen zijn.'

'Ik vond dat het er een beetje uitzag alsof het van tevoren bedacht was. Ongeacht hoe dat gesprek zou verlopen, hij opstond en zei: ik ga nu weg', ging de VVD-voorvrouw verder. 'We hadden eruit kunnen komen.'