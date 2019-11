Neerlands Hoop: Stefanie Joosten

Deze week: gamemodel Stefanie Joosten (31).

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Om na zes jaar in Tokio te hebben gewoond weer terug te keren naar Nederland. Ik miste de gezelligheid. Tokio kan best een vermoeiende en afstandelijke stad zijn, met al die mensen. In Japan had ik wel zo’n beetje de droom bereikt die ik wilde bereiken. Ik ben daar begonnen als gamemodel en heb daarna veel toffe opdrachten mogen doen. Met als hoogtepunt dat ik in een heel mooie promotiefilm zit waarmee Tokio zich in de aanloop naar de Olympische Spelen aan de wereld wil presenteren.’

Hoe wordt een meisje uit Roermond gamemodel in Japan?

‘Ik heb Japanse taal en cultuur gestudeerd in Leiden. Die fascinatie met Japan komt omdat ik al op vrij jonge leeftijd een behoorlijke nerd was. Ik hield van gamen, vooral Japanse games vond ik erg mooi omdat die vaak zijn gebaseerd op een goed verhaal met diepgang. Die voorliefde evolueerde gestaag tot een algehele fascinatie voor de Japanse cultuur. Onderdeel van mijn studie was een uitwisselingsjaar in Japan. Zo kwam ik in Tokio terecht.’

Waar de entertainmentindustrie gigantisch is.

‘Klopt. Modellenwerk doen was altijd al stiekem een ambitie van me, maar in Nederland heb ik dat nooit als een serieuze of realistische optie gezien. Via een klasgenote kwam ik terecht bij een talentenbureau in Tokio en zo kon ik mijn eerste modellenwerk doen. Aanvankelijk gewoon als bijbaantje, maar het begon al snel heel goed te lopen. Ik kreeg grote opdrachten voor onder meer Panasonic, Nikon, Fuji en McDonald’s, van billboards tot tv-commercials. Ook voor bruidstijdschriften heb ik veel klussen gedaan.’

Werd je in Japan veel herkend op straat?

‘Af en toe wel, maar dan toch vooral door gamers die mij herkenden als Quiet, het fictieve personage in Metal Gear Solid V waarvoor ik model heb gestaan. Gamers besteden zoveel tijd aan een spel, gemiddeld tussen de vijftig en honderd uur. Ze brengen zoveel tijd met je door dat ze echt een band met je opbouwen, veel meer dan wanneer je in een film speelt waarin ze je hooguit twee uur zien.’

Metal Gear Solid is een van de populairste gamereeksen aller tijden. Hoe kwam dit op je pad?

‘Tegen het eind van mijn studiejaar kreeg ik plots het verzoek om auditie te komen doen voor een game. Welke precies werd angstvallig geheimgehouden. Tijdens de auditie moest ik een huurmoordenaar spelen die in een ziekenhuis het hoofdpersonage om het leven wil brengen. Ook moest ik improviseren hoe ik als spion een vijandelijke legerbasis zou infiltreren. Al snel na de auditie kreeg ik een vermoeden om welke game het ging. In de regisseur achter de auditietafel herkende ik namelijk Hideo Kojima, een van de beroemdste gameontwerpers van onze tijd. Een week later kreeg ik een telefoontje dat ik was uitgekozen.’

Kun je aan een niet-gamer uitleggen hoe populair Metal Gear Solid is?

‘Enorm! Van Metal Gear Solid V – waar ik dus in speel – zijn wereldwijd zeven miljoen stuks verkocht. Het is een triple A-game, dat is de typering voor grote games met een enorm budget waarvan de ontwikkeling vaak jaren duurt. Mijn auditie was in 2012, terwijl de game pas drie jaar later uitkwam. Lastig, want ik had een geheimhoudingsplicht en daar zijn ze echt streng op. Ik heb dus al die tijd mijn mond moeten houden tegenover familie en vrienden.’

Hoe heeft die game je leven veranderd?

‘Totaal. Mijn personage Quiet werd via een trailer op een gamebeurs voor het eerst vertoond. Van de ene op de andere dag kreeg ik er duizenden volgers op Twitter bij, echt absurd. Ik had ineens fans die wilden weten wat ik nog meer deed, en op straat werd er “Quiet!” naar me geroepen. Op beurzen zag ik allerlei vrouwen rondlopen die zich hadden verkleed als mijn personage. Op de Tokyo Game Show kwam een Japans meisje op me af om mijn ogen te bestuderen, want ze wilde met haar lenzen zo dicht mogelijk in de buurt komen van de oogkleur van Quiet. Een ander meisje, uit Frankrijk, had een tatoeage van mijn gezicht laten zetten.’

Hoe is het om te werken in Japan?

‘Het moeilijke is dat je daar toch altijd een buitenstaander blijft. Daardoor blijft het soort rollen dat je kunt spelen, beperkt. Games worden voor de wereldmarkt gemaakt dus dat is een ander verhaal, maar op acteergebied werd ik toch vaak getypecast als de stereotiepe westerse vrouw. En ik wilde meer. Hier in Nederland hoop ik mijn filmcarrière naar een hoger plan te kunnen tillen. Dat is een belangrijke volgende stap die ik graag wil zetten. Inmiddels heb ik in de film Hostage X van regisseur Paul Ruven gespeeld, die ook in Amerika en Japan is gereleased. Ook heb ik mogen spelen in de Nederlands-Belgische coproductie Tot Inkeer, een korte historische film over de ridder Sint Gerlachus.’

Heb je hier een streepje voor omdat je een wereldberoemd gamemodel bent? Of moet je gewoon weer onderaan de ladder beginnen?

‘Het is dubbel. Soms word ik inderdaad dankzij die games benaderd, maar aan de andere kant moet ik mensen weleens overtuigen dat ik in games ook daadwerkelijk heb moeten acteren, dat ik meer moest doen dan me alleen maar laten inscannen.’

Wat heb je het meest gemist aan Nederland?

‘Mijn familie in de eerste plaats, en ook de directheid waarmee mensen met elkaar communiceren. In Japan gaat alles via een omweg, het sociale verkeer kent daar heel andere spelregels. Japanners kunnen bijvoorbeeld geen nee tegen je zeggen, dat moet allemaal heel subtiel en via via. Dat is soms heel vermoeiend.’

CV

Metal Gear Solid

Dankzij haar personage Quiet in deel vijf van deze gamereeks weet elke hardcore gamer in de wereld wie Stefanie is.

Virtual reality

Stefanie schittert sinds deze zomer ook als Sööma in de online shootergame Spacelords en de Japanse vr-game Last Labyrinth.

Bright Day

Stefanie komt 23 en 24 november over haar werk vertellen op techfestival Bright Day.