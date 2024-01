Keirin-kampioen Matthijs Büchli is big in Japan

‘Hard, lomp beuken,’ noemt baanwielrenner Matthijs Bu?chli (24) het in Japan immens populaire keirin. ‘Het lichaam moet zich minstens een halve minuut volledig kapot kunnen trekken op de baan.’

Fotografie ANP

Bu?chli’s anekdotes over Japan hebben een hoog Lost in Translation-gehalte, de film waarin een Amerikaans acteur (vertolkt door Bill Murray) over wordt gevlogen voor een paar commercials in Tokio. Het verblijf van de acteur bestaat bijna hoofdzakelijk uit spraakverwarringen en kluchtige misverstanden.

Net als de hoofdpersoon uit Lost in Translation mag Bu?chli zichzelf komende zomer voor gek zetten in Japanse tv-shows, vertelt hij. En natuurlijk, het blijft merkwaardig dat hij wordt ingezet als een veredeld wedpaard. ‘Ergens is dat vervelend, want het gaat om enorme bedragen. Ze hebben geen casino’s in Japan, dus dan gokken ze maar zo. Ik weet dat er op een finalerit gemiddeld voor een half miljoen tot een miljoen euro wordt ingezet. Je kunt op het grote scherm zien hoeveel er op je wordt gewed,’ zegt Bu?chli.

Geamuseerd vertelt hij over teleurgestelde Japanners, die vanaf de tribune weleens verwensingen naar hem roepen. ‘Ze kunnen mijn naam niet goed uitspreken. Dus dan is het is: “BOEFRIIIIII, FUCK YOU.” Of “BOEFRIIIIIIII, GO HOME.” Ergens vind ik dat wel grappig, ja.’

Lees het hele artikel op Blendle.