Overschatte mensen: Nicolas Cage

Hij werd te Long Beach op 7 januari 1964 geboren als zoon van Jeremiah Coppola, die literatuur doceerde aan huis-aan-huis-pannenkoekenbezorgers, en moeder Jay Vogelsang, die slechts gekleed in een laag suiker toeristen met een seksuele afwijking rondleidde in de Bronx.

De broer van z’n vader was de filmgerelateerde oneindige loser Francis Ford Coppola, en Nicolas dacht: nu zal iedereen denken dat ik gebruikmaak van de roem van m’n oom, en dus neem ik een schuilnaam: Nicolas Cage. Waar hij niet bij stilstond, was dat hij nu gebruikmaakte van de roem van Jack Cage, de beroemdste stepdanser van Utah. Eerst wilde Cage ook stepdanser worden, maar tijdens z’n eerste vertoning, in een cafetaria op 43th Street, verzwikte hij twee van z’n enkels, een sleutelbeen en de voet van een serveerster.

Tegenwoordig wil niemand nog van Cage weten, hij is volslagen verdwenen in het niets

Ik kan het niet genoeg benadrukken: iedereen die niks kan, gaat dan maar de culturele sector in, en in Amerika is er maar één culturele sector: de afvalput van Hollywood. Cage mocht meespelen in een vehikel van z’n oom, Rumble Fish. Daarin vertolkte hij een zwaar aan de limonade verslaafde tiener, die z’n depressies bestrijdt met het villen van steurvissen, en daar een prijs voor krijgt, van de Bond der Steurvisvillers in Oklahoma.

Cage acteerde in deze film zo slecht dat hij uiteraard werd opgemerkt, en hij mocht de hoofdrol vertolken in een flop van de dombobroers Coen, Raising Arizona. Daarin is hij de vader van een vijfling, en omdat hij maar drie van hun namen kan onthouden, zijn er twee die zich miskend voelen en banken gaan beroven in Arizona. Omdat hij de rol zo beroerd naar de vaantjes had geholpen, werd Cage op handen gedragen door critici, recensenten en het publiek, met z’n allen een stelletje achterlijke ellendelingen.

In Birdy probeerde het personage van Cage te leren vliegen, nadat hij drie jaar aan een stuk op een tak zittende vogels had bestudeerd. Tijdens z’n eerste poging tot fladderen brak hij drie rugwervels, een scheen en de nek van een cameraman.

In Moonstruck moest hij Cher proberen te versieren, en het enige wat Cher daarop te zeggen had, was: ‘Cage, je meurt enorm uit je bek.’

Films, allemaal even verschrikkelijk, volgden elkaar in ijltempo op, van Face/Off (met de afgrijselijke John Travolta die Nicolas Cage moest personifiëren en omgekeerd) tot Con Air, met Cage die heel Las Vegas in puin legt omdat hij op tijd wil zijn voor de verjaardag van z’n dochtertje. Tegenwoordig wil niemand nog van Cage weten, hij is volslagen verdwenen in het niets, en dit mede tot vreugde van z’n twee ex-wijven, de compleet uitgerangeerde actrice Patricia Arquette, en het vadercomplex in persoon, Lisa Marie Presley. De stepdanser Jack Cage is postuum veel beroemder dan de nepacteur Nicolas Cage.