Neerlands Hoop: Loes Wijnhoven

Deze week: zangeres Loes Wijnhoven (29) van Clean Pete.

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Om samen met mijn zus Renée ons kerstproject totaal te laten ontsporen. Het idee was eerst om gewoon iets kleins te doen, misschien een ep’tje met een paar gezellige liedjes. Maar het is volledig uit de hand gelopen. Mijn zus en ik begonnen in januari met het maken van nummers. Tegen de tijd dat het februari werd, zaten we al zo diep in de kerst, dat we besloten: nu gaan we alles uit de kast trekken. Iets dat zo leuk is en waar we zo obsessief mee bezig kunnen zijn, verdient het om te worden doorgetrokken tot in het extreme.’

Dat heeft ons het dertien liedjes tellende album Gloria met bijpassende kersttruien geschonken, plus twee kerstshows in Nijmegen en Utrecht.

‘Ja, nou, die kerstconcerten beginnen inmiddels meer op een musical te lijken, met al die toeters en bellen. We hebben gastmuzikanten, dansers, sneeuw, een kinderkoor. Ik kreeg net nog een mailtje van Tivoli dat ons decor nooit op het podium gaat passen. Straks maar kijken hoe we dat op gaan lossen.’

Op de allerheetste dag van het jaar stond ik in de studio Lieve Kerstman in te zingen

Wanneer begon je te merken dat je obsessie niet meer te stuiten was?

‘Ik zal je een voorbeeld geven: ik heb alleen nog maar kerst-cd’s in de auto liggen. Dat begon onder het mom van liedjes uitzoeken voor de show en geïnspireerd raken. Maar toen alle liedjes van onze plaat waren opgenomen en alle gasten waren uitgenodigd voor de shows, zong ik in de auto nog steeds mee met die kerst-cd’s. Dan spreek je niet meer over voorbereiding, maar over oprechte liefde voor die muziek. Eigenlijk had ik het zelf lange tijd niet in de gaten dat het best wel extreem aan het worden was. Totdat ik op een zondagochtend thuis weer met sleebellen in de hand bezig was om kerstdemo’s te maken. Toen klopte de bovenbuurman aan. Hij vroeg zich af of ik misschien psychologische begeleiding moest gaan zoeken. Tot dat moment had ik niet door hoe diep ik er al in zat. Ik wist: nu is het hek van de dam.’

En de bovenbuurman?

‘Die hebben we uitgenodigd voor de kerstshow. En ik heb hem vermeld op de plaat: bedankt aan de buren die af en toe in de gaten hielden of het nog wel goed met mij ging.’

Gaat dit ooit nog stoppen?

‘Ik denk het serieus niet. Ik zei laatst tegen mijn zus: “Ik zou het helemaal niet erg vinden als we vanaf nu alleen nog maar kerst gaan doen en een echte kerstband worden.” Daar reageerde ze toch wel heel erg afwijzend op, maar ik ben nu echt op het punt van... kerst, daar zit alles in. Het is niet alleen maar hallelujah en in de gloria en liefde en vrede op aarde, ik ben ook heel erg van de anti-kerst. Haat en verderf en eenzaamheid, dat zit er ook allemaal in. Kerst is een allesomvattend ding dat je confronteert met de emoties die het diepst in je zitten. Maar goed, ik ben er niet principieel op tegen dat we ooit iets anders gaan doen dan kerstliedjes.’

Kerst is voor jou een metafoor voor de emotionele achtbaan die het leven is?

‘Net zoals alle andere mensen op deze wereld verheug ik me altijd ontzettend op de kerst. Maar ik heb ook al jaren een traditie met vrienden op Tweede Kerstdag, die wij Kerst Kapot noemen. Die is alleen toegankelijk voor mensen zonder relatie en die de hele avond in hun mooiste kerstkleding aan de bar willen hangen om hun meest sneue verhalen en grootste mislukkingen van het afgelopen jaar te delen. Het vieren van je eenzaamheid, dat is voor mij ook kerst. Als je dat kunt doen, ben je onverwoestbaar. Dus als je single bent en barst van de trieste verhalen, ben je altijd welkom. Kom je ook?’

Ik denk er even over na. Iets anders: was je ook nog bezig met het kerstalbum toen het afgelopen zomer meer dan 40 graden was?

‘Op de allerheetste dag van het jaar stond ik in de studio Lieve Kerstman in te zingen. In mijn zomerjurkje en met mijn schoenen uit, terwijl het zweet van me af gutste.’

Wat vind je eigenlijk mooi aan een kerstliedje?

‘Die liefde heb ik altijd al gehad. Mijn opa en oma waren katholiek, dus we gingen elk jaar naar de kerk voor de mis. Ik denk dat ik daarom allemaal superwarme associaties heb met kerstmuziek. Op de basisschool speelden mijn zus en ik kerstliedjes, zij op cello en ik op viool. En ik zat in een kerkkoortje, daar repeteerden we ook het hele jaar door kerstliedjes.’

Zijn kerstalbums door de bank genomen niet artistieke zelfmoord? Je laat je toch van je meest gladgepolijste kant horen?

‘Dat snap ik dus echt niet. Ik denk dat je met heel extreme keuzes wegkomt, juist omdat het kerstliedjes zijn. Ik voelde dat ik heel veel artistieke vrijheid had om alles te maken wat in me opkwam. In mijn beleving kun je kerstmuziek net zo breed maken als je maar wilt. Ik zou zelfs willen zeggen dat ik me met dit album meer creatief bevrijd heb gevoeld dan alles wat we hiervoor hebben gemaakt. Voor onze “normale” albums dacht ik weleens: is dit niet te zoet of te kinderlijk? Maar omdat het kerst is, kon het mij niet zoet, kinderlijk en harmonieus genoeg zijn. Dus het voelde eerder als een artistieke bevrijding dan artistieke zelfmoord.’

Kerstmarkten en zo, hou je daar ook van?

‘Nee, niet echt. Gefeliciteerd, je hebt toch mijn grens gevonden.’

CV

Zussen

Loes en Renée brengen als Clean Pete in 2014 hun debuut Al Zeg Ik Het Zelf uit. Vorig jaar verscheen hun derde album: Afblijven.

Kerst

Na een paar jaar warmdraaien met kerstsingles gaan de zussen nu in for the kill met Gloria, een heus kerstalbum met onder anderen Stefano Keizers en Thijs Boontjes als gasten.

Meer kerst

Ook spelen ze twee kerstshows met Broadway-achtige allure, en wel in Doornroosje (21 december) en Tivoli (22 december).