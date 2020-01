'Het is tijd om die traditie de nek om te draaien'

Hoewel zelf al meer dan twintig jaar geen praktiserend pyromaan meer, heb ik nooit een hekel gehad aan vuurwerk. De aanzwellende roep om een verbod vond ik niet liberaal, en een tikje aanstellerig: dat gezever over één nacht kruitdampen, dat overleven aarde en astmalijders (zoals ikzelf) heus wel. De meerderheid der Nedermensheid kan prima beschaafd overweg met een aansteeklont, een veiligheidsbril en een paar dozen duur beprijsde oooh’s en aaah’s.

Een door GroenLinks ingesteld online Meldpunt Vuurwerkoverlast pareerden we in 2013 op GeenStijl met een uitlacherig ‘Meldpunt GroenLinks’, dat niet alleen veel drukker bezocht werd, maar dat door veel vuurwerkmelders zelfs verward werd met het meldpunt ván GroenLinks. Hihi.

GroenLinks en de Dierenpartij hebben anno 2020 aangekondigd landelijk te gaan ijveren voor een wettelijk vuurwerkverbod, en ze zullen minister Grapperhaus op hun hand vinden. Steeds meer vind ik mezelf in hun hoek. Naast mijn bibberende, dagenlang mentaal getormenteerde hond. Zeker dit jaar.

Jaar na jaar lazen we het malle bericht ‘Jaarwisseling rustig verlopen’, gevolgd door binnendruppelende berichten die vooral het tegenovergestelde vertelden. Dit jaar had niemand het over rust. 11 procent meer meldingen dan vorig jaar. Twee doden in een lift in Arnhem door een met vuurwerk aangestoken brand. Een molen uit de 19de-eeuw in vlammen opgegaan. Station Vught door vandalen met vuurwerk gesloopt, half Ede afgebrand, ingegooid en zelfs een rouwstoet met vuurwerk bekogeld.

Agenten die oorlogszones beschrijven, brandweer en ambulancepersoneel belaagd met pijlen en bommen. In de rest van het land talloze aangestoken autobranden, vuilnisbakvuur, opgeblazen bushokjes en vernielde verkeersborden. Huizen beschadigd, honden en hoogbejaarden bibberend en bang.

Te veel mensen kunnen niet meer met de vrijheid van de vuurwerktraditie omgaan, of zien de vrije verkoop van vuurwerk te veel als een vrijbrief voor overlast, vernielingen en het vandaliseren van de openbare ruimte. Tijd om die ‘traditie’ de nek om te draaien. En ja, dan lijden de goeien weer onder de kwaaien. Maar nog beter dan de goeien, zijn de politiemensen, brandweerlieden en ambulanciers die voor iedereen klaarstaan, maar hun werk tijdens de jaarwisseling niet veilig kunnen doen omdat ze doelwit zijn.

Er is geen rationele reden te bedenken waarom we een nacht (of, ondertussen, drie volle dagen) per jaar het land tot puin zouden moeten purge’en. Centrale shows, geen consumentenvuurwerk, en vuurwerkbezit gewoon onder de wapenwet schuiven om harder te kunnen straffen.

Mensen die zeggen dat een verbod niet helpt, dragen vast ook geen autogordels.