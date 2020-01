Olav Mol & Jack Plooij: Max kan in 2020 kampioen worden

Heeft Max, die net zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd, de verwachting vorig seizoen waargemaakt?

Mol: ‘Zeker. Hij heeft een beter jaar gedraaid dan de jaren ervoor. Als die lijn maar blijft stijgen. Het knappe vind ik, is dat hij zegt: “Aan mij mag het nooit liggen.” Dan werken er 55 mensen voor jou op het circuit en nog eens 875 in een fabriek... Dat is nogal wat, hè.’

Plooij: ‘Als ik hem aan het begin van het jaar had gezegd: je wordt derde achter de Mercedessen en voor de Ferrari’s, dan had hij gezegd: “Dat interesseert me niet, ik wil winnen.” Nu zei hij: “Ik ben tevreden, heb het goed gedaan.”’

Waar ligt Max’ plafond? Kan hij kampioen worden als hij bij Red Bull blijft en Lewis bij Mercedes?

Plooij: ‘Het kan. Als Red Bull en Honda hun zaken op orde hebben, en in Australië meedoen voor poleposition en voor het podium, dan kan het gewoon gebeuren.’

Mol: ‘Er is maar één reden waarom Red Bull Max Verstappen inschrijft voor het kampioenschap, en dat is omdat ze wereldkampioen willen worden. Bij de drie topteams is die kans er gewoon. In alle realiteit moet je zeggen dat Mercedes het de afgelopen zes jaar het best heeft gedaan van iedereen, maar ze hebben allemaal hetzelfde reglementenboekje. En vergis je niet: Mercedes geeft ongeveer een miljoen per dag uit aan Formule 1, ook als er niet geracet wordt.’

Na volgend seizoen loopt een aantal contracten van topcoureurs af. Voorspelling voor 2021: Lewis naar Ferrari, Max naar Mercedes en Vettel naar Red Bull?

Mol: ‘Jij schetst die situatie, maar laat mij dan een andere schetsen. 2020: Max wordt kampioen met Red Bull. Waarom zou hij dan in 2021 weggaan? Lewis zal alleen weggaan bij Mercedes om het trucje te doen, zoals hij eerder deed toen hij wegging bij McLaren. Als Ferrari volgend jaar geen kampioen wordt, dan denkt Lewis: dan doe ik het zelf wel. Dan wordt ie kampioen, dan flikt ie wat Alonso en Vettel niet gelukt is. Als hij in z’n eerste jaar kampioen wordt, stopt ie ook meteen met racen. Done it, dikke vink. Als je achter de Twitter-diarree aanwandelt, zo van: Max moet daarnaartoe... Stel, dat doe je en hij gaat naar Mercedes, en het team heeft net een dippie. Red Bull niet, en hij wordt bij Mercedes ingehaald door zijn oude Red Bull. Goeie keus, joh! Vraag maar aan Alonso hoe dat werkt. Raymond Vermeulen, de manager van Max, hoopt vanuit de grond van zijn hart dat Max komend jaar kampioen wordt, want dat maakt de keus veel makkelijker. Dan hoeft hij niemand meer te bellen, hè. Hij zet zijn telefoon aan en mensen bellen hem. Als dat gebeurt, dan zitten ze in een gouden schuit. Red Bull en Honda hebben aan het begin van hun samenwerking gezegd: 2019 is een connectiejaar, in 2020 moet het gebeuren.’

Plooij: ‘Teambaas Helmut Marko riep aan het begin van het afgelopen seizoen dat ze vijf zeges zouden behalen. Dat werden er drie, maar ze waren er dichtbij. Volgend jaar gaat het gebeuren. Dan kan Max wereldkampioen worden met Red Bull en Honda, en het zou geweldig zijn.’

