'Antivaccinatiegekkies hebben een prijs op een mensenleven geplakt: 399 euro'

Beste blenderbedrijf Versapers,

Dat de antivaccinatiebeweging het morele kompas heeft van een jihadist in een wolk electrosmog was al genoegzaam bekend, maar kennelijk was er nog een plekje vrij op het offerblok der pseudokennis. De site Miss Natural Lifestyle van de volledig gestoorde antiwetenschapsfundamentalist Eva van Zeeland heeft namelijk samen met jullie een actie opgezet om zwangere vrouwen te verleiden tot de ‘dappere’ beslissing om hun kinderen niet te laten vaccineren. De beloning: een blender van 399 euro.

De beweging van sites als Miss Natural Lifestyle en de levensgevaarlijke hitsers van Stichting Vaccinvrij groeide de laatste jaren, omdat de antivaccinatiegekkies op listige wijze allerlei sentimenten wisten aan te spreken, van de weerzin tegen de macht van de farmaceutische industrie tot het wantrouwen in de overheid en media, gecombineerd met het waanidee dat wetenschap en googelen op gelijke voet staan. Daar kwam nog bij dat sommige tv-programma’s en bladen in het kader van een zogenaamd evenwicht ervoor kozen om een ‘pro’ en een ‘anti’ op basis van vermeende gelijkwaardigheid aan dezelfde tafel te zetten, niet minder dan een variant op: ‘En dan nu: Richard Dawkins versus Jomanda over het ontstaan van het universum’.

Maar de gezondheid van je kind op het spel zetten voor een blender, daarmee laat deze beweging zich wel recht in haar lelijke smoelwerk kijken. Voor het eerst is op de euro nauwkeurig de vraag beantwoord wat voor deze moderne kwakzalvers een mensenleven waard is: 399 euro. Waarom ook een blénder, trouwens? Is het beeldtaal, en verwijst het naar de bonte mix van halve waarheden en hele leugens waar de antivaccinatiebeweging zich op baseert? Denken deze mensen dat een versie smoothie hetzelfde effect heeft als een vaccinatie? Dat boerenkool mixen met banaan en sinaasappelsap helpt tegen infectieziektes?

Op jullie site zie ik vooral stukjes over gezonde voeding, met van die lollige woordspelingen uit de koker van een karig getalenteerde copywriter: ‘nootzakelijk’ bij een stuk over de baat van ongebrande noten, en van die kindertaal over ‘juichende smaakpillen’. ‘Versapers wil gezond leven aantrekkelijk maken’. Behalve van kinderen dus: die mag je in de blender gooien.

Ik zag jullie oprichter, een lijpnek met de tamelijk profetische naam Joost Duisterwinkel, vanuit Thailand skypen met die enge Eva. Het bleek zijn idee. ‘Een ludieke actie’, noemde hij het. Waarom dit model blender? Dit model loopt niet goed, zei hij. Hij had te maken met ‘een stuk overvoorraad’. Joost Duisterwinkel had dus nog een berg onverkochte blenders liggen en dacht: daar moet ik vanaf, en dat mag wel wat zieke kinderen kosten. ‘Er zijn weinig bedrijven die dit durven doen,’ voorspelde Joost in jullie gesprek. Voor het eerst had hij gelijk.

Versapers. Die naam ga ik onthouden. Om te mijden, als ik ooit een nieuwe blender nodig heb, voor smoothies zónder bittere bijsmaak.