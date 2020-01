Wie denkt Arnon Grunberg wel dat hij is?

Schrijver Arnon Grunberg wil proberen de Amerikaanse nationaliteit aan te nemen. Het moet niet veel gekker worden.

Waarom wil Grunberg liever Amerikaan zijn dan Nederlander?

Hij wil het liefst beide, maar loopt het risico zijn Nederlands paspoort kwijt te raken als hij zich laat ombouwen tot Amerikaan. Dat neemt hij dan voor lief. De auteur van prijswinnende succesboe­ken als Blauwe Maandagen, Tirza en De Asielzoeker woont al jaren in New York en wil daar ook blij­ven. Bij het Vrijheidsbeeld vindt hij klaarblijkelijk meer troost dan bij de liedjes van Frans Bauer. En de intellectuele krullenbol eet dus liever hambur­gers dan piepers. Of hij ook zijn naam gaat veran­ deren in Arnon Greenmountain? Hij is er gek genoeg voor.

Falen als vader lijkt me het gruwelijkste dat je kan overkomen

Ja? Zit er een steekje los bij deze schrijfmeneer?

Meerdere. In Blauwe Maandagen (1994) beschrijft hij gedetailleerd een paar schunnige bezoekjes aan Amsterdamse hoeren. Het zinnetje ‘Kom je voor anaal? Nee, voor Astrid’ is legendarisch geworden. Dat het boek grotendeels autobiogra­fisch is, zegt iets over de perverse achtergrond van Grunberg als hoerenloper. Zijn polemische explo­siviteit kwam destijds al direct naar voren toen er een negatieve recensie over de betreffende debuutroman in NRC verscheen. Grunberg fulmi­neerde dat hij zijn medewerking aan de krant staakte zolang de betreffende recensent ook nog voor dezelfde krant bleef schrijven. Later trok Grunberg zijn dreigement in. Ook in de liefde is hij een draak. Grunberg beëindigde zijn relatie met Roos van Ees in juni 2019 omdat hij verliefd was geworden op een ander. De dag erna ontdekte Van Ees dat ze zwanger was; bot, gevoelloos en intimiderend drong Grunberg aan op een abortus.

Wat vindt Arnon Grunberg van zichzelf?

‘Falen als vader lijkt me het gruwelijkste dat je kan overkomen.’

Wat vinden wij van Arnon Grunberg?

Aandringen op een abortus bij de vrouw met wie je een kinderwens had, lijkt ons het gruwelijkste dat een bij voorbaat falende vader kan over­ komen.

Lieve Arnon, je bent niet uitgenodigd voor DWDD, maak je geen zorgen, het zal ook niet gebeuren. Slaap lekker.

Wat vinden anderen van Arnon Grunberg?

ESTHER VOET hoofdredacteur Nieuw Israëlietisch Weekblad

‘Grunberg wil de Amerikaanse nationaliteit aannemen, dat moet ie vooral doen! Wij zijn in ideologisch opzicht elkaars tegenpolen. Ik heb een enorme aanvaring met hem gehad op Twitter. Ik misken zijn absoluut aanwezige literaire capaciteiten niet, maar verwijt hem een enorme arrogantie. Hij strijdt ook niet met open vizier, want hij verbergt zich achter allerlei intellectuele drogredenen. Zijn dedain stoort mij enorm. Hij leest anderen voortdurend de les met een toontje waarmee hij die ander niet voor vol aanziet. Ik zie een kereltje dat zijn minderwaardigheidscomplex probeert te compenseren met narcisme en dedain naar anderen. Ik heb hem nog nooit fysiek ontmoet, maar hij wilde bij hem thuis voor me koken om over ons geschil te praten. Ik wil hem best eens ontmoeten, maar dan op neutraal terrein.’

Hij leest anderen voortdurend de les

COEN PEPPELENBOS hoofdredacteur literair weblog Tzum

‘Grunberg is een van de weinige Nederlandse schrijvers die niet de boekpoeperij uit de grachtengordel als maatstaf heeft, maar de literatuur uit de rest van de wereld. Op dat internationale niveau handhaaft hij zich ook. Daarnaast vind ik het knap dat hij er een ongekend werktempo op nahoudt: er verschijnt elke dag wel ergens iets van hem. Grunberg trekt zich niet op zijn eigen werkkamer terug: hij gaat eropuit en werkt dan een tijdje in een hotel of in een circus of hij bezoekt militairen in oorlogsgebied. Wie een boek van hem leest, zal altijd iets nieuws lezen en tegelijk weet je door de stijl en de humoristische tragiek altijd dat je Grunberg leest.’

Hij heeft een ongekend werktempo

HERMAN BRUSSELMANS collega

‘Persoonlijk ken ik hem vaag. Ik trof hem weleens tijdens een literaire tournee, toen was hij teruggetrokken en ging hij met een vriendin zitten kaarten. Sinds hij een grote naam werd in de Nederlandse literatuur, ben ik hem gaan gebruiken als pispaal. Hij is Joods en klein, dat zijn kenmerken die je goed kan gebruiken om eens tegenaan te schoppen. Maar hij heeft een oeuvre waar ik respect voor heb. Wat ik niet echt nodig vind, is al die embedded jounalism, dat is de waarheid achterna gaan en die omzetten in literatuur. Dat vind ik zijn minste werk. Ik vind hem in de eerste plaats een romanschrijver. Onze smaak van humor verschilt nogal. Hij heeft wel een cynische kijk op de mensheid en hij schrijft soms vanuit een komische tragiek, maar niet dijenkletsend zoals sommige recensenten beweren. Grunberg in persoon is ook geen geinponem, hij is niet de meest humoristische man van de bende.’

Ik gebruik hem als pispaal

ROOS VAN EES ex-vriendin

Grunbergs meest recente ex Roos van Ees toonde zich in een brief in De Standaard zie- dend op Grunberg. Ze stelde dat hij een vrouwenverzamelaar is die eens in de vijf jaar zijn verjaardag viert, iedere keer met een nieuwe geliefde aan zijn zijde. Ook schreef ze: ‘Jij hebt vijf weken over onze zoektocht naar liefde en seks in Amerika geschreven. Het was een reis die een extra laag kreeg, toen jij mij vlak voor de reis verliet voor een andere vrouw en we erachter kwamen dat ik zwanger was. Zodoende gingen jouw artikelen ook over onze liefde, het einde van onze relatie en het verlies van ons kind door een miskraam.’ Van Ees wijst haar ex erop dat hun liefde en het beëindigen daarvan geen literatuur is, maar hun leven: ‘Jij bent voor mij geen personage en ik wil niet langer jouw personage zijn, noch in de schaduw van jouw pen leven.’ Via Messenger laat ze Revu weten: ‘Ik denk dat je vast wel begrijpt dat ik hier liever niet aan meewerk. Arnon en ik hebben nog altijd een goede band met elkaar, maar die is privé.’