‘Kop in het zand en doorgaan’

Gelukkig is er nu zijn nieuwe programma, Lex Lokaal. Hoe ad rem is Lex Uiting buiten de vertrouwde tafel van Twan Huys? Fleur Baxmeier legt de alleskunner het vuur aan de schenen. ‘Als ik Twan was, zou ik even lekker opnieuw kennismaken met m’n vrouw en kinderen.’

De stekker eruit of doorgaan?

‘Twan belde mij maandag om 09.30 uur. Ik zat in Limburg vanwege carnaval en hij zei: “Gek dat ik dit via de telefoon moet zeggen, maar we hebben besloten om per direct te stoppen met RTL Late Night.” Ik wist niet wat ik hoorde! Het was geen donderslag bij heldere hemel, want we wisten dat we aan het programma moesten werken, maar dat het zo snel en rigoureus werd afgekapt, dat had van mij niet gehoeven. Ik ben van de lange adem en schrijf iets niet meteen af als het niet klopt. Maar goed, dit is ook niet mijn beslissing geweest. Het was het programma van Twan, het was zijn naam die eraan verbonden was. Ik kan me voorstellen dat de stroom van kritiek voor hem de afgelopen maanden heel heftig is geweest. En ik snap ook dat hij niet net als Humberto nog twee maanden op die stoel wilde gaan zitten. Het is in die zin een heel dapper besluit geweest.’

Peter van der Vorst of John de Mol?

‘Peter van der Vorst, want hij is de baas bij RTL. Met hem moet ik vrienden worden, anders kan ik mijn hypotheek niet meer betalen (lacht). Ik heb hem één keer gesproken, toen hij me interviewde over Twan Huys voor Van der Vorst Ziet Sterren. Dat item heeft hij eruit gemonteerd, dus daar moeten we het sowieso eens over hebben. Met John de Mol heb ik nog nooit contact gehad. Hij heeft mij ook niet gevraagd om naar Talpa te komen, nee. Ik zit net bij RTL, dus daar baal ik niet van. Ik hoop voor De Mol dat het hem gaat lukken. Hij steekt enorm z’n nek uit, maar het is eerder natuurlijk al een keer mislukt met Tien.’

Limburg of de Randstad?

‘Om te werken vind ik het prima in Amsterdam, maar om te leven ben ik uiteindelijk toch het liefste in Limburg. Daar kom ik vandaan, in die streek wonen mijn familie en vrienden. Op die plek voel ik me gewoon het meest thuis. Ik heb weleens beredeneerd dat ik het prima zou vinden om voor altijd doordeweeks in de Randstad te zijn, maar dan wil ik in het weekend wel naar m’n tweede huis in Limburg. De rust die je daar hebt ten opzichte van de hectiek van een stad, dat is zo’n verademing. Ik denk dat ik ooit wel voorgoed terugga naar Limburg.’

Ik ben een twijfelaar die het graag gezellig wil houden

Balkenendenorm of de vrije hand?

‘De balkenendenorm, omdat dat megaveel geld is. Ik weet dat het zwaar is om een dagelijkse talkshow te doen, maar als je daar 187.000 euro per jaar voor krijgt en je doet er nog wat andere klussen naast, dan heb je toch een steengoed salaris? Ik zie niet in waarom iemand die op tv komt meer zou moeten verdienen dan de minister-president, een chirurg of een arts. Een arts redt mensen van de dood! Ik ben zelf nul komma nul ondernemer als het gaat om geld. Toen we laatst ons huis lieten verbouwen, vond ik het al heel moeilijk om het gesprek met de aannemer aan te gaan. Onderhandelingen over mijn salaris laat ik lekker door iemand anders doen.’

Vluchten of vechten?

‘Vluchten. Ik heb een grote mond, maar ik heb nog nooit iemand op z’n bek geslagen. Als het matten werd, dan was ik allang weg. Ik kan ook echt niet vechten. Ik ben niet sterk en ik ben bang. Ook als het gaat om ruzies met alleen woorden ben ik ontzettend conflict vermijdend. Ik vind het moeilijk om mensen de waarheid te zeggen. Als om mijn mening wordt gevraagd, luister ik eerst naar wat anderen vinden en daarna neem ik pas een beslissing. Ik ben een twijfelaar die het graag gezellig wil houden.’

Twan of Beau?

‘Twan, absoluut. Ik vond dat hij de afgelopen maanden bij Late Night goed in z’n vel zat. Hij had er zin in en slaagde er steeds beter in om zich losjes tussen de verschillende onderwerpen te bewegen. Aan de ene kant de zaak-Holleeder bespreken met rechtbankverslaggever Saskia Belleman, maar op vrijdagavond ook lekker knallen met Jandino. Twan heeft de afgelopen twintig jaar een bepaald stempel gekregen door Nova en Nieuwsuur, waardoor mensen denken dat hij het niet leuk vindt om iemand als Jandino te interviewen. Maar als ik in de kleedkamer zag hoe geïnteresseerd hij was in wat voor leven die man leidt, dan kan ik alleen maar concluderen dat hij dat oprecht wilde weten. Maar ja, dat stempel... Dat is bijna een tattoo. Ik heb geen idee wat Twan nu gaat doen, maar ik zou als ik hem was even lekker opnieuw kennismaken met m’n vrouw en kinderen.’

Trump of Clinton?

‘Ik volg de internationale politiek niet op de voet, maar ik word best verdrietig van Trump. Hoe kán het dat je zulke onzin uitkraamt? Ik weet niet of het superhandig is om me hierover uit te laten, voor het geval ik ooit nog de serieuze journalistiek in wil, maar ik stem zelf Pvda. Dat wil zeggen dat ik toch iets meer democraat ben dan republikein, dus ik ga voor Hillary Clinton.’

Grapjes- of documentairemaker?

‘Als ik nu moet kiezen, dan ga ik voor grapjesmaker. Maar als ik naar de toekomst kijk, dan zeg ik documentairemaker. Al zal ik waarschijnlijk nooit een échte documentairemaker worden. De docu Nao ’t Zuuje heb ik zelf bedacht en opgezet, maar Rob Hodselmans heeft ’m gemaakt. Ik was er wel bij betrokken, maar mijn spanningsboog is niet lang genoeg voor zoiets, joh. De inhoudelijke kant zit er wel in, maar ik ben niet iemand die maandenlang in één onderwerp duikt. Ik vind het vooral leuk om een gesprek te voeren met normale of bekende mensen. Bij normale mensen is het fijn om zo snel mogelijk op hetzelfde level te komen, bij beroemdheden is het grappig om prikjes uit te delen. Dat vind ik allebei interessant om te doen.’

Lui of moe?

‘Ik ben soms moe, maar volgens mij nooit lui. Mijn ouders hebben allebei altijd heel hard gewerkt. Mijn vader was bovenschools manager in het onderwijs en had daarnaast nog tig nevenfuncties. Mijn moeder was er altijd veel voor ons toen we jong waren, en werkte later in een bakkerij en in een kledingwinkel. Misschien heb ik het doorrammen van hen meegekregen, maar ik had toen ik jonger was ook veel geldingsdrang. Ik wilde heel graag zingen en op een podium voor een groot publiek staan, en presenteren op de televisie. In de schijnwerpers staan, dat vind ik het allerleukste wat er is. Per definitie is iedereen die dit werk doet ijdel. Daar ben ik niet anders in.’

Je kunt de plank zo misslaan als je als niet-hippe jongen iets heel hips gaat aan trekken

Workaholic of family man?

‘Vanaf mijn puberteit heb ik gewerkt op momenten dat andere mensen vrij waren. Als mijn vrienden in het weekend uitgingen, dan was ik ergens aan het dj’en of aan het optreden met een bandje. Op zaterdagavond zat ik ergens in een radiostudio en met kerst stond ik een tv-programma te presenteren. Ik merk dat ik de laatste jaren iets kritischer ben geworden op wat ik buiten mijn gewone werk aanpak, omdat ik het ook gewoon lekker vind om in het weekend bij mijn vriendin te zijn. Maar doordeweeks maakte ik in mijn Late Nighttijd nog steeds dagen van veertien uur of langer. Ik begon om 08.30 uur met mijn filmpjes en was daar twaalf uur later mee klaar – en dan moest de uitzending dus nog beginnen, hè.’

Goed gegokt of verkeerd gekozen?

‘Goed gegokt. Ik ben na dertien jaar bij BNNVARA weggegaan om het avontuur bij Late Night aan te gaan. We hadden een team van zo’n dertig man met wie we elke dag keihard werkten om het programma urgent, actueel, entertainend en goed te maken. Als het dan toch niet lukt om de kijkers aan je te binden, dan is dat natuurlijk spijtig voor ons, maar ik ben best wel van de struisvogelpolitiek. Kop in het zand en doorgaan, elke dag weer. Ik heb geen moment gedacht: ik ga zelf weg. Ben jij nou gek? Ik heb bewust gekozen voor het avontuur en wat mij betreft is dat avontuur nog niet voorbij. Tot september heb ik een contract bij Blue Circle, de producent van Late Night, dus het kan zo maar zijn dat ik even bij een ander programma ga werken. Ik hoef dus niet in de bijstand, gelukkig niet. Volgens mij heeft Twan ook gezegd dat hij het belangrijk vindt dat er goed voor de redactie wordt gezorgd. Ook daarin is hij weer empathisch en sociaal. Dat vind ik heel mooi.’

Anna Nooshin of Chloé Leenheer?

‘Ze deden allebei in hetzelfde jaar als ik mee aan Expeditie Robinson. Chloé zat op het andere eiland, dus laat ik haar maar kiezen. Op mijn eigen eiland heb ik me nogal verloren gevoeld tussen de influencers en rappers, en mannen met tattoos. Ik vond het mega-interessant als proces in mijn hoofd, maar verder was het eigenlijk één grote mislukking. Achteraf heb ik er veel over nagedacht hoe dat kon gebeuren. Mijn analyse is dat mensen, ik in dit geval, toch altijd bij de jonge hippe jongens en meisjes willen horen, terwijl ik als ik echt naar mijn hart had geluisterd meteen vrienden was geworden met Elle van Rijn, Bartho Braat en boerin Bertie. Dat zijn mensen die veel beter bij me passen, maar ik wilde per se bij de trendy kliek horen. Ik hoop dat ik dat gedrag heb afgeleerd.’

Journalist of entertainer?

‘Een maand terug zat Lodewijk Asscher aan tafel bij Late Night. Dan vind ik het leuk om zo iemand een beetje te kietelen met m’n vragen, maar ik zie mezelf niet als journalist. Ik ben programmamaker, verslaggever, presentator, buurman... (lacht). Paul de Leeuw noemt zichzelf amuseur. Ik vergelijk mezelf op geen enkele manier met hem, maar ik vind het net als hij leuk om een fikkie te steken in een interview, ik vind het leuk om voor een grote zaal te staan en ik vind het fúcking leuk om een liedje uit te brengen. Paul is op al die vlakken een megatalent.’

Publieke omroep of commerciëlen?

‘Sommige programma’s die ik wil maken, passen bij de publieke omroep, andere programma’s bij de commerciëlen. In mijn nieuwe programma Lex Lokaal proberen we het plattelandsleven te vieren en het dorp te omarmen. Alle dorpsjongeren zeggen: ik kan niet wachten tot ik achttien ben, dan kan ik hier weg. In de media gaat het ook eigenlijk alleen maar over het leven in de grote stad, waar iedereen linksdraaiende chai latte drinkt en gelukkig is. Ik wil laten zien dat het leven in een dorp ook supermooi en fijn kan zijn en goede kanten heeft. Lex Lokaal wordt uitgezonden bij de publieke omroep, maar het zou ook zomaar bij de commerciëlen uitgezonden kunnen worden.’

Verliefd of verloren?

‘Verliefd. Op Susan. Ze is mijn derde vriendinnetje. De eerste verkering had toevallig ook krullen, net als Susan. En ze kwam net als Susan uit het zuiden. De tweede kwam trouwens ook uit het zuiden. Ik weet niet of dat toeval is, maar het is geen toeval dat ze alle drie supersociaal zijn. Ik val niet op bitchy, harde vrouwen. Susan en ik zijn nu vier jaar samen en zij is echt het liefste meisje dat ik ooit heb ontmoet. Ze is zo’n meisje dat mijn moeder opbelt en zegt: “Ik heb je al twee weken niet gesproken, hoe gáát het met je?” Of ze stuurt mijn oma uit zichzelf een kaartje. Fucking leuk. En ze is natuurlijk veel te knap voor mij, dus ik knijp op alle fronten in mijn handjes.’

Bier of cocaïne?

‘Cocaïne heb ik nog nooit geprobeerd en ik lust geen bier. Ik drink malibu-cola. Veel malibucola, want ik drink wel door. Ik kan er goed tegen en heb nooit een kater. Geef mij een halve fles Sambuca en ik ga twee uur later weer werken. Voordat ik bij Late Night werkte, ging ik zo’n drie à vier keer per week uit. Naar een kroeg, nooit naar clubs. Een club vind ik vreselijk. In de beginperiode van Late Night heb ik dat ritme nog een tijdje doorgezet. Na middernacht in de studio nog wat drinken, rond 01.30 uur besluiten toch nog even uit te gaan, een half uur later richting een kroeg wandelen en dan om 05.30 uur je bed inkruipen. Op een gegeven moment wist ik precies waar je doordeweeks tot 07.00 uur terechtkon. Dat was niet oké, want dan kun je niet per se goeie televisie maken.’

Hipster of nerd?

‘Ik vind mezelf geen nerd, maar ik ben wel gewoon een boerenlul. Soms nam de stylist van Late Night hippe kleren of schoenen voor me mee, maar ik heb het lef niet om me mega-trendy te kleden. Je kunt de plank zo misslaan als je als niet-hippe jongen iets heel hips gaat aantrekken. Dan zit daar zo’n sukkel in een heel hippe blouse. Er is niks ergers dan dat, denk ik. Dan kleed ik me liever een beetje onopvallend en doorsnee.’

Kijkcijferkanon of niche-programma?

‘Oef, lastig. Ik zou geen nee zeggen tegen een kijkcijferkanon als The Voice of whatever. Maar met Lex Lokaal maak ik een niche-programma. Laatst keken er honderdduizend mensen naar. Dat is niet zo goed en daar baal ik van, want je hoopt dat je meer mensen bereikt. Persoonlijk had ik tweehonderdduizend kijkers mooi gevonden, maar het moet misschien ook even bekendheid krijgen bij de mensen, dat ze het weten te vinden. Bij de publieken zijn de kijkcijfers veel minder belangrijk dan bij de commerciëlen, maar het is natuurlijk superfijn als je programma succes heeft.’

Een baby of een hond?

‘Absoluut geen hond. Ik vind honden vreselijk. Ze stinken, ze snuffelen, ze smakken, ze verharen, ze hebben vieze poten. Ik vind het fijn als het schoon en netjes is in huis. Als ik stofzuig, dan verwijt mijn vriendin me steevast dat ik er te lang over doe. Ik pak alles mee. De plinten, de piano, de lampenkappen. In stofzuigen ben ik mateloos ambitieus. Ik poets mijn tanden ook de hele dag door. Een soort smetvrees light. Ik kies dus voor een baby, al moet dat maar net kunnen en lukken en passen. Daar durf ik me dus niet echt over uit te spreken, maar ik kan me niet voorstellen dat ik nooit vader word. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat ik nú vader word. Ik ben 32, mijn vriendin is 28, dus wat mij betreft wachten we er nog een tijdje mee.’

WIE IS LEX UITING?

Verslaggever, radio- en televisiepresentator en zanger Lex Uiting (32) ken je onder meer van de column die hij op 3FM bij Giel had en verder van Kinderen voor Kinderen, De Beste Singer-Songwriter van Nederland, Rambam, zijn band Zoemaar waar hij tien jaar in speelde en zijn nummer 1-hit Vanaaf Vandaag. Hij was sidekickbij RTL Late Night, waar begin maart de stekker uitwerd getrokken. Daarnaast is hij presentator van het programma Lex Lokaal, dat op NPO 3 te zien is.