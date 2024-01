'Als ik Twan was, zou ik even lekker opnieuw kennismaken met m’n vrouw en kinderen'

De stekker eruit of doorgaan?

‘Twan belde mij op een maandag om 09.30 uur. Ik zat in Limburg vanwege carnaval en hij zei: “Gek dat ik dit via de telefoon moet zeggen, maar we hebben besloten om per direct te stoppen met RTL Late Night.” Ik wist niet wat ik hoorde! Het was geen donderslag bij heldere hemel, want we wisten dat we aan het programma moesten werken, maar dat het zo snel en rigoureus werd afgekapt, dat had van mij niet gehoeven. Ik ben van de lange adem en schrijf iets niet meteen af als het niet klopt. Maar goed, dit is ook niet mijn beslissing geweest. Het was het programma van Twan, het was zijn naam die eraan verbonden was. Ik kan me voorstellen dat de stroom van kritiek voor hem de afgelopen maanden heel heftig is geweest. En ik snap ook dat hij niet net als Humberto nog twee maanden op die stoel wilde gaan zitten. Het is in die zin een heel dapper besluit geweest.’

Peter van der Vorst of John de Mol?

‘Peter van der Vorst, want hij is de baas bij RTL. Met hem moet ik vrienden worden, anders kan ik mijn hypotheek niet meer betalen (lacht). Ik heb hem één keer gesproken, toen hij me interviewde over Twan Huys voor Van der Vorst Ziet Sterren. Dat item heeft hij eruit gemonteerd, dus daar moeten we het sowieso eens over hebben. Met John de Mol heb ik nog nooit contact gehad. Hij heeft mij ook niet gevraagd om naar Talpa te komen, nee. Ik zit net bij RTL, dus daar baal ik niet van. Ik hoop voor De Mol dat het hem gaat lukken. Hij steekt enorm z’n nek uit, maar het is eerder natuurlijk al een keer mislukt met Tien.’

Twan of Beau?

‘Twan, absoluut. Ik vond dat hij de afgelopen maanden bij Late Night goed in z’n vel zat. Hij had er zin in en slaagde er steeds beter in om zich losjes tussen de verschillende onderwerpen te bewegen. Aan de ene kant de zaak-Holleeder bespreken met rechtbankverslaggever Saskia Belleman, maar op vrijdagavond ook lekker knallen met Jandino. Twan heeft de afgelopen twintig jaar een bepaald stempel gekregen door Nova en Nieuwsuur, waardoor mensen denken dat hij het niet leuk vindt om iemand als Jandino te interviewen. Maar als ik in de kleedkamer zag hoe geïnteresseerd hij was in wat voor leven die man leidt, dan kan ik alleen maar concluderen dat hij dat oprecht wilde weten. Maar ja, dat stempel... Dat is bijna een tattoo. Ik heb geen idee wat Twan nu gaat doen, maar ik zou als ik hem was even lekker opnieuw kennismaken met m’n vrouw en kinderen.’

Goed gegokt of verkeerd gekozen?

‘Goed gegokt. Ik ben na dertien jaar bij BNNVARA weggegaan om het avontuur bij Late Night aan te gaan. We hadden een team van zo’n dertig man met wie we elke dag keihard werkten om het programma urgent, actueel, entertainend en goed te maken. Als het dan toch niet lukt om de kijkers aan je te binden, dan is dat natuurlijk spijtig voor ons, maar ik ben best wel van de struisvogelpolitiek. Kop in het zand en doorgaan, elke dag weer. Ik heb geen moment gedacht: ik ga zelf weg. Ben jij nou gek? Ik heb bewust gekozen voor het avontuur en wat mij betreft is dat avontuur nog niet voorbij. Tot september heb ik een contract bij Blue Circle, de producent van Late Night, dus het kan zo maar zijn dat ik even bij een ander programma ga werken. Ik hoef dus niet in de bijstand, gelukkig niet. Volgens mij heeft Twan ook gezegd dat hij het belangrijk vindt dat er goed voor de redactie wordt gezorgd. Ook daarin is hij weer empathisch en sociaal. Dat vind ik heel mooi.’

