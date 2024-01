Fight or fuck is verleden tijd

Met dank aan de tien jaar jongere Philip. Onze seksexpert ging op de koffie.

Ik bel aan bij bestsellerauteur en ex-Happy Hooker Xaviera Hollander (75). Schrijven kán zijn vruchten afwerpen – in uitzonderlijke gevallen – dat bewijst dit gigantische vrijstaande pand in Amsterdam-Oud-Zuid wel. Ik mag vandaag mijn heldin het hemd van het lijf vragen. Ik bewonder Xaviera, omdat ze een feministe is die vanaf haar jonge jaren – in een tijd waarin dit nog veel abnormaler was dan nu – opkomt voor haar eigen plezier in bed.

Ik ben benieuwd hoe de zaken er tegenwoordig voor staan. In Happy Hooker – een van de bestverkochte boeken van een Nederlandse auteur ooit – beschrijft Xaviera haar enorme seksdrive. Ze vrijde niet alleen om geld te verdienen, maar ook voor haar plezier. Tijdens de jaren dat ze een van de best lopende bordelen in New York runde, had ze zelden genoeg aan één minnaar of minnares. Ze deelde het bed met talloze knappe (en minder knappe) mannen en vrouwen. Even vaak voor het geld als voor de lol.

Pak rammel

Xaviera was bijzonder inventief, en kon haar klanten exact geven wat ze wilden. Of dat nou een pak rammel was of de girlfriend-experience, ze was van alle markten thuis. Aan seks (en ook aan goede seks) geen gebrek. Maar wél aan liefde. Althans, dat gevoel kreeg ik tijdens het lezen van Happy Hooker. Xaviera viel altijd net op de verkeerde mannen.

Maar dat was vroeger. Tegenwoordig is Xaviera gelukkig in de liefde. Philip, haar tien jaar jongere man, verschijnt in de deuropening. Met een brede lach nodigt hij me uit verder te komen. Xaviera zit midden in de woonkamer, in een luie stoel. Ze is perfect opgemaakt, en heeft nog altijd een aantrekkelijk gezicht. Ik mag naast haar komen zitten. Philip voorziet ons van drank en taart. Hij is het tegenovergestelde van de foute mannen waar Xaviera vroeger haar hart aan verloor. Philip is zachtaardig en zorgzaam. En hij kijkt naar Xaviera alsof ze zelf een gebakje is.

‘Ben je tegenwoordig monogaam?’ wil ik weten. Xaviera knikt. Lastig vindt ze dat niet. ‘Hoe ouder je wordt, hoe makkelijker het is er één sekspartner op na te houden,’ zegt ze. Xaviera is tegenwoordig meer van de liefde dan van de lust. En dat is maar goed ook. ‘Want Philip zit niet te wachten op een vrouw die nog geregeld seks wil met lekkere kerels die ze tegen het lijf loopt,’ zegt ze. Xaviera’s gedachten dwalen even af. ‘Van die bezwete bouwvakkers bijvoorbeeld, heerlijk vond ik dat.’ Philip zit achter zijn bureau in de woonkamer en trekt een vies gezicht. ‘Tussen een jongere Xaviera en mij had het nooit gewerkt,’ zegt hij.

Stikjaloers

Het is niet zo dat Xaviera het al twaalf jaar alleen met Philip doet. In de begintijd van hun huwelijk onderhield ze nóg een relatie, met een dame. Ik richt me tot Philip en vraag of hij dit vervelend vond. ‘Oh nee,’ zegt hij glunderend. ‘Hij mocht soms toekijken,’ verklaart Xaviera. Wérkelijk participeren zat er helaas niet in, want Xaviera’s lover was 100 procent lesbienne. ‘Ik moest altijd mijn kamerjas aanhouden,’ zegt Philip. Desondanks was het een mooie tijd, die jammer genoeg ten einde kwam toen de vaste partner van Xaviera’s vriendin erachter kwam dat haar geliefde een affaire had. ‘Ze was stikjaloers,’ zegt Xaviera en ze haalt haar schouders op. Sindsdien is Philip haar one and only en daarmee is de ooit zo onrustige Xaviera content.

Philip schenkt een nieuw glas fris voor zijn vrouw in. ‘Weet je,’ zegt Xaviera. ‘Seks speelt geen hoofdrol in mijn relatie, zoals eerder altijd het geval was. Vóór Philip had ik destructieve relaties. Het was fight or fuck.’

Philip en Xaviera hebben veel met elkaar gemeen, ze hebben een emotionele klik die sterker is dan welke lichamelijke connectie dan ook. Zo spreken ze beiden vijf talen, houden van klassieke muziek, arthouse-films en theater. In de herfst van haar leven is de voormalige hoerenmadam tot de volgende conclusie gekomen: ‘Liefde en wederzijds respect zijn belangrijker than fucking each others brains out.’

Dat laat ik even op me inwerken. Toegegeven: het klinkt mooi. Maar wat nóg mooier is: dit alles combineren.