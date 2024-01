Wat doe je als je vriendin bijklust als escortgirl? Thuis is ze voor mij

Hij werkt als advocaat bij een duur kantoor ergens in Amsterdam, zij doet ‘iets in de culturele sector’. En o ja, zo nu en dan laat zij zich neuken door vreemde mannen die daarvoor betalen. Op bezoek bij Sebastian en Anne. ‘Het is altijd al een fantasie geweest om seks met vreemden te hebben.’

Illustratie Kakhiel

Sebastian kijkt Anne aan en dan naar mij, alsof hij wil zeggen: kijk dan, dat is mijn meisje. En ook ik ben even stil van dit radicaal feministische betoog. Maar wat betekent een dubbelleven als escort in de praktijk? Heeft het geen invloed op hun normale seksleven? Anne: ‘In het begin, ik zal eerlijk zijn, moest ik er wel aan wennen. Sebastian wist van niks – ik wilde eerst uitproberen of het echt wel iets voor mij was – en omdat ik in die zin een dubbelleven leidde, was er toen ook wel wat emotionele afstand van mij uit. En zoiets vertaalt zich lichamelijk door. En daar voelde ik mij dan ook nog eens schuldig over. Terecht ook. Allemaal niet bevorderlijk voor een goed seksleven. Ik heb er wel veel spijt van dat het zo is gelopen, maar achteraf weet ik niet of het anders had gekund. Nu gaat het goed. Sebastian weet nu altijd precies wat ik doe en wanneer.’

Sebastian: ‘Je denkt er wel over na. Ziet het voor je, in je gedachten. Maar ze houdt daar rekening mee door alles te vertellen als ik dat wil en niks te vertellen als ik daar geen zin heb. Haar werk als escort mag niet tussen ons in komen te staan, dat willen we allebei niet. Dat is het Anne ook niet waard. Dus we hebben afgesproken dat ze, als ze thuiskomt na een klant, helemaal beschikbaar is voor mij. Ik mag dan alles doen met haar wat in mij opkomt. Die gedachte maakt veel goed als ik last heb van jaloezie. Het windt mij zelfs ook wel op, die gedachte, en Anne ook. Die mannen worden dan eigenlijk een element in een fantasie van mij en Anne.'

