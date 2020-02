Overschatte mensen: Mathieu van der Poel

Hij werd geboren op 19 januari 1995 in Kapellen. Hij is dus een soort van Nederlandse Belg. Dat is ’m af te zien. Hij heeft de spichtigheid, de slungelachtigheid en de alledaagsheid van de Nederlander, en de lelijkheid, de oninteressantheid en de nietszeggendheid van de Belg.

Mathieu stamt uit een wielrijdersfamilie. Z’n vader is Adrie van der Poel, die ooit eens een wedstrijd won in Spijkenisse en toen van blijdschap het podium volscheet, en z’n grootvader was Sjoerd van der Poel, die geen wedstrijden nodig had om naast het podium of waar dan ook de boel vol te schijten. Z’n grootmoeder was dan weer Sjaan van der Poel, de eerste vrouwelijke wielrijder die in het peloton meereed terwijl ze een wollen sjaal breide en een zelfgedraaide Drum-sigaret rookte, en z’n oom Henk Jan Kees van der Poel was dan wel geen renner, maar hij herstelde wel eenwielers van circusartiesten en dat kon hij geblinddoekt en met een mondprop in z’n bakkes.

De grootvader van Van der Poel was Raymond Poulidor, die 1492 keer als tweede eindigde in een koers, en er eentje won, toen z’n grote concurrent, Jacques Anquetil z’n dagje niet had nadat hij de nacht ervoor een fles Rémy Martin had opgezopen, negen gram coke had opgesnoven en drie wijven had gepenetreerd, zij het met een fietspomp.

Maar goed, als ongeveer al je familieleden het in het wielercircuit zoeken, wat zou jij dan voor iets anders gaan kiezen, meegerekend dat je, trouwens net als ongeveer al die familieleden, het verstand hebt van een stuurslot?

Mathieu van der Poel koos meteen voor een hoop disciplines tegelijk. Veldrijden, mountainbiken en wegwedstrijden, en hij had er ook nog graag onderwaterfietsen bij gehad, maar hij kan niet zwemmen, wat hij heeft overgeërfd van voornoemde grootmoeder Sjaan, die zo bang was voor water dat ze een taxi bestelde als er van haar huis naar de bakker om de hoek regenplassen op straat lagen.

Van der Poel werd de jongste wereldkampioen veldrijden, in 2005 in de stad Tábor, ergens in het Oostblok, waar veldrijden niet erg populair is. Aan de eindstreep zagen drie mensen en een blind paard hoe Van der Poel als puber het WK binnenhaalde.

Later haalde hij het nog eens binnen, in 2019 in Borgense, en dat is dan weer een andere stad waar het veldrijden zo populair is als door een geoefende boogschutter vanop drie meter een pijl in je anus laten schieten. Hij werd ook Europees kampioen in het mountainbiken, en op de koop toe Nederlands kampioen in Zaandam, nadat hij alle andere deelnemers had omgekocht met een rookworst en een abonnement op het maandblad De Zaanse Klaroen.

Van der Poel rijdt voor het team Alpecin-Fenix, waarbij Alpecin een zalf is voor je aambeien, en Fenix een pilletje tegen de aambeien. Wat is de wielerwereld boeiend.