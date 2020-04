Ook voor een goed gesprek

De wereld staat op z’n kop. En dat is vervelend voor ons allemaal, maar nog extra voor mensen die hun inkomsten zien instorten, zoals sekswerkers. Meisjes van plezier zitten voorlopig zonder werk. Mooi klote. Gelukkig zijn veel sekswerkers inventief. Fysieke seks mag niet meer, maar vermaken via de webcam, dat kan wel.

Mike de Jong, managing director bij webcamsite islive.nl, wordt platgebeld sinds de coronacrisis is uitgebroken. De ene na de andere seksclub wil weten of hun dames voorlopig bij hen ondergebracht kunnen worden. Het gaat vooral om strippers, prostituees en happy-endingmasseuses. De Jong zegt niet tegen alle meiden ja. Hij wil namelijk ‘de balans’ op IsLive bewaren. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat nieuwe webcamgirls de oude rotten in het vak de kaas van het brood eten. Gelukkig lopen de meiden elkaar niet snel voor de voeten. Want met de vraag zit het wel snor. De Jong spreekt van een ‘enorme stijging van het aantal bezoekers sinds de coronacrisis’.

Best logisch. Zelfs een simpele flirt in een bar is onmogelijk, wie hitsig en single is kan geen kant op. Maar geiligheid is niet de enige reden waarom mannen zich wenden tot camgirls, weet De Jong. Veel klanten zijn op zoek naar een goed gesprek.

Sexy geklede psychologen

Wacht even, voor je nu hardop lacht en ‘ja hoor’ roept. Uit eigen ervaring weet ik dat dit echt zo is. Ik liep een tijd terug met een paar webcamgirls mee en het verbaasde me hoeveel kerels de behoefte voelden hun hart te luchten bij hen, voor een x-bedrag per minuut. Webcamsters zijn een soort extreem sexy geklede psychologen, concludeerde ik aan het einde van de rit.

Mannen amuseren voor de camera is compleet anders dan ze even vijf minuten aftrekken na een massage

Natuurlijk zaten er ook mannen tussen die meteen aan hun pik begonnen te sjorren en bevelen blaften, maar voor het merendeel leek seks slechts bijzaak. Ik kan me dus goed voorstellen dat extra veel mannen zich in deze barre tijden van isolatie richten tot webcamdames. Je moet toch wat als je op last van de regering aan sociale onthouding moet doen en de eenzaamheid steeds nijpender wordt. En ook het andere uiterste is niet ideaal. Als je al dagen op de lip van je partner en kinderen zit, kun je gaan snakken naar een uitlaatklep.

Het is niet zo dat het coronavirus helemaal geen negatieve invloed heeft op de webcamwereld. Veel werkende moeders moeten hun kinderen ineens thuis zien te vermaken. En dat webcamt toch minder fijn. Gelukkig is ook deze groep creatief. De Jong: ‘We zien bijvoorbeeld ’s morgens vroeg een piek die we eerder nooit zagen.’ Dit zijn dames die nog even snel bijklussen voor het kroost wakker is en een geil of diepzinnig gesprek onmogelijk is.

Een vak apart

Ik wil weten of de nieuwe aanwas een beetje talent heeft voor het webcammen. Mannen amuseren voor de camera is compleet anders dan ze even vijf minuten aftrekken na een massage. Dat is De Jong met me eens. Webcammen is inderdaad een vak apart. ‘Er wordt vaak te makkelijk over gedacht, waardoor sommigen het niet lang volhouden.’

Spanning opbouwen en mannen aan het praten krijgen; dat kan niet iedereen. Maar oefening baart kunst, weet De Jong. Hopelijk zal een deel van de werkloze sekswerkers de komende tijd genoeg verdienen met webcammen.

Hoewel IsLive hele goede zaken doet, is Mike de Jong niet echt blij met de coronacrisis. ‘Zeker niet,’ zegt hij resoluut. ‘Het is op de lange termijn slecht voor mensen om alleen online contact te hebben. Dat geldt voor onze meisjes en onze klanten. En van een economische crisis wordt niemand beter!’ Hij hoopt daarom dat de wereld snel weer de oude wordt, net als wij allemaal.