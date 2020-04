De Toekomst van morgen

Een paar aankopen – Ihattaren? Berghuis? Stengs? – lijken onvermijdelijk, maar de Amsterdammers hebben zoals gewoonlijk al een flinke portie talent in huis. Wordt komend seizoen het jaar van Ünüvar, Gravenberch en de broertjes Timber?

Ondanks het voetballoze tijdperk waarin we dankzij de coronacrisis zitten, zal Marc Overmars druk bezig zijn met het Ajax van volgend seizoen. En niet alleen met het elftal van komende jaargang, ook met het seizoen daarop en zelfs de daaropvolgende jaren is hij nu al druk bezig. Wie gaan er vertrekken? Wie moeten er komen? En welke talenten staan klaar om door te breken? Interessante vraagstukken die de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers zal moeten beantwoorden voor hij de puzzelstukjes op maat kan snijden en trainer Erik ten Hag ze kan leggen.

1. KEEPER

Normaliter zal na het lopende seizoen André Onana (24) bij een aanbieding van een topclub een transfer willen maken. Ajax zal dan in kaart moeten hebben wie hem zal opvolgen de komende jaren. Wordt het een aankoop? Zo ja, wie dan? En waar komt deze keeper dan vandaan? Of moet Ajax kijken naar wat het al in huis heeft? De club haalde vorige zomer de 2,04 meter lange Kjell Scherpen (20) van FC Emmen voor 1,5 miljoen euro. De doelman geldt als een van de grootste nationale keeperstalenten en deelt de plaats onder de lat bij Jong Ajax met zijn concurrent Dominik Kotarski (20, foto). De Kroaat werd in januari 2018 overgenomen van Dinamo Zagreb voor een slordige 2 miljoen euro en geldt ook als een interne kandidaat voor de opvolging van de Kameroener. Naast deze twee kandidaten staat er in onder-19 een zeer talentvolle keeper onder de lat. Calvin Raatsie is nog maar 18 jaar, maar maakt een uitstekende ontwikkeling door. De vraag is of het voor dit trio aankomende zomer nog niet te vroeg is om Onana op te volgen. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat Ajax de transfermarkt op zal gaan om de tijd te overbruggen die de jongelingen nodig hebben om de onbetwiste nummer één te worden van Ajax. In dat geval zal de landskampioen gaan voor een ervaren keeper die nog een tijdje van waarde kan zijn. Interessante opties zouden onder anderen Jasper Cillessen (30, Valencia), Marco Bizot (29, AZ) en Hendrik Van Crombrugge (26, Anderlecht) kunnen zijn.

Dominik Kotarski

2. RECHTSBACK

In een ideale wereld is Sergino Dest (19) de komende jaren de rechtsback van Ajax, maar met de concrete interesse van Bayern München is de kans op een korte periode in het eerste elftal, van de zelfopgeleide voetbal-Amerikaan, erg groot. Intern heeft Ajax met Noussair Mazraoui (22) eigenlijk de gedroomde kandidaat voor de komende jaren gewoon in huis. De stormachtige ontwikkeling van Dest ging gepaard met het nodige blessureleed bij de Marokkaans-Nederlandse rechtsback, die zo belangrijk was tijdens het Champions League-succes van vorig seizoen. Iedereen herinnert zich de bal bij de zijlijn die hij binnen hield in het kolkende Bernabéu, of de beslissende goals die hij maakte tegen Benfica en Bayern München. Mocht hij weer topfit raken, is hij de komende jaren de onbetwiste rechtsback van Ajax. Wel hebben de Amsterdammers met de multifunctionele Jürrien Timber (18, foto), die onlangs tegen Heerenveen (3-1 winst) zijn basisdebuut maakte als centrale verdediger, een mogelijke kandidaat voor de rechtsbackpositie in eigen gelederen. De rechtsbenige verdediger kan zowel centraal als rechtsachter spelen, en zal een serieuze kandidaat zijn voor volgend seizoen.

Jürrien Timber

3. RECHTER CENTRUMVERDEDIGER

Joël Veltman (28) maakt er al jaren geen geheim meer van dat hij nog één keer de stap naar een buitenlandse topcompetitie zou willen maken. Dat lijkt dan ook na dit seizoen te gebeuren. Dat Veltman nu op zijn geliefde centrale positie speelt, is te danken aan het voorlopige uitblijven van een succesvolle aankoop na het vertrek van Matthijs de Ligt afgelopen zomer. Lisandro Magallán (26), Perr Schuurs (20) en Edson Álvarez (22) werden gehaald, maar wisten geen onuitwisbare indruk achter te laten. Voor zowel Schuurs als Álvarez is er nog voldoende ruimte voor ontwikkeling en het vergaren van een basisplaats. Ook de eerder genoemde Jürrien Timber is een optie om rekening mee te houden voor de komende jaren. Ook beschikt Ajax onder-19 over twee grote talenten centraal achterin: zowel Neraysho Kasanwirjo (18) als Devyne Rensch (17, foto) zal zich mogelijk op korte termijn aandienen als serieuze optie. Dus ook op deze positie lijkt een aankoop overbodig.

Devyne Rensch

4. LINKER CENTRUMVERDEDIGER

Daley Blind (30) zal niet snel vertrekken bij zijn geliefde Ajax, maar misschien dat hij na het komende seizoen de stap naar het buitenland nog eenmaal wil zetten. Wie moet er dan klaar staan als opvolger? Intern zal hij de komende periode te maken krijgen met de Argentijn Lisandro Martínez (22), die ook op het middenveld kan spelen en zelfs een interessante optie zou kunnen zijn als linksback de komende jaren. Ook Sven Botman (20, foto), van wie onlangs het contract verlengd werd, zal volgend seizoen terugkeren van zijn huurperiode bij Heerenveen. Hij krijgt in ieder geval een seizoen lang de kans om zich te bewijzen als volwaardig lid van de A-selectie. Ook de tot nu toe ongelukkige Kik Pierie (19) lijkt nog in beeld om Blind op termijn op te volgen. Verder wordt Jan Vertonghen (32) veelvuldig met een rentree in verband gebracht, maar zolang Blind er nog speelt, lijkt de Belg niet terug te keren in de Johan Cruijff Arena.

Sven Botman

5. LINKSBACK

Nico Tagliafico (27) zal naar alle waarschijnlijkheid, tot teleurstelling van velen, na dit seizoen vertrekken bij Ajax. De linksback staat op de lijstjes van diverse topclubs en bij de juiste aanbieding zal een transfer onvermijdelijk zijn. Ajax heeft met Lisandro Martínez mogelijk wel de meest interessante opvolger al in huis, al is het de vraag of de club dit ook zo ziet; vooralsnog komt hij voornamelijk in aanmerking voor een rol als middenvelder of centrale verdediger. Hierdoor heeft Ajax eigenlijk alleen de van Chelsea gehuurde Juan Castillo (20) en Anass Salah-Eddine (18, foto) als toekomstige opvolgers rondlopen. Beiden zijn erg talentvol, maar wellicht nog niet direct klaar voor een vaste basisplaats. Een inkomende transfer van een speler die de komende jaren de eerste linksback moet worden, is dan ook niet ondenkbaar. Owen Wijndal (20, AZ) en Angeliño (23, Manchester City) zijn opties die regelmatig in de media verschijnen om Tagliafico op te volgen. Ze zijn nog jong en passen in het profiel van een echte Ajax-back.

Anass Salah-Eddine

6. CONTROLEUR

Lisandro Martínez speelt dit seizoen voornamelijk als controleur, maar of zijn toekomst ook op deze positie ligt, is de vraag. Zoals eerder aangegeven zal de trainer hem ook serieus in overweging moeten nemen als linker centrumverdediger en linksback. Ajax heeft intern meerdere mogelijkheden om het doorschuiven van Martínez op te vangen. Zo zou Ryan Gravenberch (17, foto) in aanmerking kunnen komen voor deze positie. Als hij zijn verdedigende werk nog beter gaat uitvoeren, kan de trainer niet meer om het toptalent heen. Ook Kenneth Taylor (17) is een speler om misschien volgend seizoen al rekening mee te houden. De jongeling beschikt enerzijds over de nodige voetbalintelligentie, en daarnaast over een geweldige traptechniek. Carel Eiting (22) zou deze positie ook nog kunnen opeisen, maar de kans op een doorbraak van de andere twee talenten lijkt groter. Ajax zal naar alle waarschijnlijkheid voor deze positie niet direct de markt op gaan omdat er intern voldoende alternatieven lijken.

Ryan Gravenberch

7. RECHTSBUITEN

David Neres (23) zal na dit seizoen misschien nog wel een jaar blijven, nu hij nog altijd aan het revalideren is van een blessure. Mocht hij toch vertrekken, heeft Ajax met Antony (20) van Sao Paulo (15,75 miljoen euro) een geweldige opvolger binnengehaald, die over zoveel talent zou beschikken dat hij zelfs een vaste waarde zou kunnen worden voor het Braziliaanse nationale elftal. Naast de nieuwe zomeraanwinst heeft Ajax met de mogelijke terugkeer van Noa Lang (20) van FC Twente, Danilo (21, foto) en Sontje Hansen (17) de nodige alternatieven voor de Braziliaan.

Danilo Hansen

8. DYNAMISCHE MIDDENVELDER

Mocht Donny van de Beek (22) vertrekken, dan valt er een gat binnen Ajax. Waar de afgelopen jaren de opvolging van deze positie gecontinueerd werd vanuit de eigen jeugd, lijkt een aankoop noodzakelijk. Zowel Quinten Timber (18, foto) als Jürgen Ekkelenkamp (20) hebben beiden niet de kwaliteiten om Van de Beek op te volgen. Ajax haalde afgelopen seizoen de 23-jarige Razvan Marin van Standard Luik voor 12,5 miljoen euro voor deze positie, maar de Roemeen heeft nog weinig indruk gemaakt en lijkt alweer te vertrekken naar Club Brugge. Davy Klaassen (27, Werder Bremen) lijkt de gedroomde kandidaat. Zo wordt de voorganger van Donny van de Beek ook zijn opvolger. Op termijn kan Youri Regeer (16) dan kandidaat zijn om op zijn beurt Klaassen op te volgen.

Quinten Timber

9. SPITS

Dusan Tadic (31) zal naar verwachting ook de komende jaren de spits zijn. Diverse media suggereren dat Ajax er goed aan doet om Myron Boadu (19, AZ) aan te trekken, maar is dit echt nodig? Achter Tadic krijgt Lassina Traoré (19), overgekomen van Ajax Cape Town, de tijd om te rijpen om de toekomstige spits te worden. Als hij zeker wil zijn van de positie als eerste spits zal hij de interne concurrentiestrijd met Brian Brobbey (18, foto) in zijn voordeel moeten beslissen. Beiden zijn fysiek sterk en weten makkelijk te scoren. Ook Sontje Hansen en Danilo zouden in de spits kunnen spelen, maar lijken zich beter te kunnen richten op een carrière als buitenspeler. Vanwege de aanwezigheid van met name Traoré, Brobbey en Hansen zou de aankoop van Myron Boadu niet direct noodzakelijk zijn.

Brian Brobbey

10. SPELMAKER

Het is niet meer de vraag of Hakim Ziyech (27) vertrekt, dit is inmiddels een zekerheid: de Neder-Marokkaan vertrekt voor 40 miljoen naar Chelsea. Ajax heeft met de Amerikaan Alexis Méndez (19) en de Braziliaan Giovanni (18) twee potentiële opvolgers in huis, en met name van de laatste mag veel verwacht worden. Zo vergelijkt Paulo Freitas – head of research van de populaire voetbalgame Football Manager – hem met de voormalig AC Milan- en Real Madrid-ster Kaká. Maar wie natuurlijk de echte gedoodverfde opvolger is, is voor de echte liefhebbers wel duidelijk. Naci Ünüvar (16, foto) debuteerde in het bekerduel met Spakenburg met een doelpunt, en moet op lange termijn de opvolger worden van de sterspeler van Ajax. Ünüvar is een genot voor het oog. Hoe hij zijn teamgenoten weg kan steken door met de buitenkant van zijn voet de bal perfect op maat te geven, is verfijning van het puurste soort. Het zal misschien nog even duren voor hij echt zover is, maar hij komt er zeker aan. Voor een directe opvolger zal Ajax de markt op moeten. Volgens diverse media doet Ajax er verstandig aan om vol in te zetten op de komst van Mohamed Ihattaren (18, PSV), Steven Berghuis (28, Feyenoord) of Calvin Stengs (21, AZ), maar een Zuid-Amerikaanse verrassing valt tegenwoordig niet meer uit te sluiten.

Naci Ünüvar

11. LINKSBUITEN

Quincy Promes (28) zal de komende seizoenen wederom de linksbuiten zijn van Ajax. Het eerstvolgende jaar zal hij met name concurrentie krijgen van Noa Lang, echter net als bij de spelmakerspositie is ook Naci Ünüvar hét talent. Voordat hij een glansrol op zijn geliefde nummer 10-positie kan vervullen, zal hij eerst moeten rijpen aan de zijkant, waar de grote doorbraak op hem wacht. Ook op deze positie zal hij zijn concurrenten ver achter zich laten. Ook Sontje Hansen (foto) is een geschikte kandidaat voor de linkerflank, maar heeft de pech dat beste vriend Ünüvar tevens zijn grootste concurrent is. Voor grote aanvalstalenten is altijd plek, maar Hansens beste positie is hangend links. Misbruik als rechtsbuiten of functionele spits ligt dus op de loer. In dat geval moet gevreesd worden dat zijn carrière bij Ajax als een nachtkaars uit zal gaan.

Sontje Hansen

De kweekvijver

Naast bovengenoemde namen zijn er uiteraard nog meer spelers met de potentie om het eerste elftal van Ajax te halen. Of zij ook daadwerkelijk zullen doorbreken, is moeilijk te zeggen, feit is wel dat Ajax onder-17 over meer dan genoeg talent beschikt. Kian Fitz-Jim (middenvelder), Rio Hillen (verdediger), Ar’jany Martha (aanvaller), Christian Rasmussen (aanvaller), allen geboren in 2003, zullen mogelijk stappen maken richting het eerste elftal. Een jaar jonger zijn de vervroegd doorgeschoven Amourricho van Axel Dongen (aanvaller) en Olivier Aertssen (verdediger). De prestaties van sommige talenten zijn soms nog wisselvallig, maar het talent bij deze jongens is onmiskenbaar aanwezig. Met name van Fitz-Jim (ex-AZ), de Deen Rasmussen (overgekomen van FC Nordsjaelland) en vleugelflitser Van Axel Dongen wordt veel verwacht.