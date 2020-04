Met je penis door de webcam heen

Terwijl een groot deel van Nederland zich stierlijk verveelt en thuis voor de buis hangt, hebben webcamsters het drukker dan ooit. SavannaGirl – een van de populairste dames van platform islive.nl – krijgt sinds de coronacrisis dagelijks van klanten te horen dat ze dit voor het allereerst doen.

Ik bel met de typische girl next door, die in het dagelijks leven yogalerares is. Daarnaast klust ze bij voor de camera. Maar nu ze haar normale werk niet meer kan uitvoeren, richt ze zich volledig op het webcammen.

Eenzaamheidsvirus

Gelukkig is er online genoeg te doen. De webcamwereld is veranderd sinds de pandemie ons beperkt in ons doen en laten. Zo spreekt SavannaGirl nauwelijks nog getrouwde mannen. Die houden zich, for the time being, gedeisd nu ze thuiszitten met kroost en vrouw.

SavannaGirl spreekt vooral alleenstaande mannen, die het webcammen beschouwen als remedie tegen ‘het eenzaamheidsvirus’. Er wordt gesproken over van alles: de beste films op Netflix, maar ook over werk en familie. Maar het meest favoriete onderwerp in deze gekke tijd: de crisis. ‘Mijn klanten willen weten hoe mijn leven is veranderd,’ zegt SavannaGirl. ‘Of ze uiten hun zorgen en willen het graag hebben over de laatste maatregelen.’

Ze sprak net nog een kerel die haar vroeg: ‘Ik eet mijn eigen poep graag op. Kan jij me daarbij helpen?’

Fijn voor SavannaGirl, want praten over de pandemie helpt ook haar. ‘Ik heb veel vragen, en spreken over de huidige situatie is prettig.’

En daarnaast: ook zij zit alleen thuis, zonder menselijk contact. ‘Ik voel me – net als mijn klanten – minder sociaal geïsoleerd door de gesprekken die ik dagelijks voer.’

Sommige vaste bezoekers vallen in de risicogroep. SavannaGirl maakt zich vooral zorgen over chronisch zieke klanten, zeker als ze ineens dagen achter elkaar offline zijn. Gelukkig melden deze ‘kwetsbare mannen’ zich uiteindelijk tot nu toe elke keer weer.

Maar lang niet iedereen heeft zin om over corona te praten. Sommige mannen willen juist vluchten uit de realiteit; even genieten en doen alsof er niks aan de hand is. SavannaGirl is van alle markten thuis. Ze voelt feilloos aan waar bezoekers behoefte aan hebben: virtuele seks of een gesprek – of beide. Soms is dat ‘aanvoelen’ bepaald geen kunst. ‘Dan duwen mannen hun penis zowat door de lens van hun webcam heen,’ zegt ze. Maar vaker gaat de overgang van een serieus gesprek naar seks subtieler. Dan zegt een klant bijvoorbeeld: ‘Kijk, in het normale leven spreek ik af via Tinder. Dus ik kom momenteel uhm, niet aan mijn trekken.’ Dan weet SavannaGirl: het is tijd voor actie.

Geiligheid

Maar er zijn dus ook kerels waarbij manieren als sneeuw voor de zon verdwijnen als geiligheid plotsklaps de kop op steekt. Dan blaffen ze ineens bevelen. SavannaGirl is hier niet van gediend en laat dat merken ook. ‘“Hé, lieve schat, commando’s zijn voor het leger,” zeg ik dan. Zo behandel je een dame niet.’

Ook als een klant dan bijdehand ‘maar ik betaal je toch’ antwoordt, heeft ze haar woordje klaar. ‘In een restaurant betaal je ook. Daar worden bediendes niet afgebekt, toch?’ Dan veranderen ze meestal wel van houding, of ze verlaten de chat en gaan op zoek naar een andere webcamster. SavannaGirls kracht is dat ze altijd eerlijk is, zegt wat ze denkt en mannen niet veroordeelt – hoe extreem hun fantasieën ook zijn. Wat niet betekent dat ze geen grenzen heeft. Zeker wel. Ze sprak net nog een kerel die haar vroeg: ‘Ik eet mijn eigen poep graag op. Kan jij me daarbij helpen?’ SavannaGirl antwoordde vriendelijk maar beslist: ‘Nee, maar ik wens je veel succes!’