'Digital distance jezelf van 5G-complotgekkies'

Vóór de intelligente lockdown zat ik ook al zo’n beetje iedere dag, de hele dag thuis. Een stukje tikken kun je immers overal, dus waarom aansluiten in de file, aanhaken bij die polonaise van blik, op weg naar een tl-verlichte werkplek onder een systeemplafond, als je je noeste arbeid ook in the comfort of your own home kunt verrichten? Languit op de bank, ongedoucht, bekstinkend, kruiskrabbend, tik tik tik, hop, klaar en e-mailen maar.

Ik ben zelfs nog nooit op de burelen van Nieuwe Revu geweest. Geen idee hoe het er daar uitziet. Voor hetzelfde geld zit hoofdredacteur Jonathan Ursem er op een troon van olifantenslagtanden, gehuld in een pantervel, gekroond met een tooi van dodo-veren en laat ie zich koelte toewaaieren door twee – op een flinterdun glibberlaagje glimglanzende kokosolie na – naakte Nubische prinsessen.

Hoe dan ook, dat curve-flattenende thuiswerken dat voor veel kantoortijgers gloedje nieuw is, daar heb ik de nodige ervaring mee. Het grootste voordeel van geen baas die je fysiek in de nek zit te hijgen – naast dat je je persoonlijke hygiëne volledig kunt laten versloffen – is dat je niet al je taakjes met een ‘oh, wat heb ik het toch verschrikkelijk druk!’-gezicht hoeft uit te smeren over de hele werkdag, die acht-plus uur die je contractueel verplicht bent uit te zitten, maar ze er in één keer doorheen kunt rammen, wat resulteert in een boel vrije tijd.

Maar, zoals het eeuwenoude adagium luidt: met grote vrijheid komt grote verantwoordelijkheid. Want wat doe je met al die extra tijd? Vanaf 10.00 uur speciaalbier zuipen? PornHub bingewatchen tot de vellen erbij hangen? Of amateuristisch in mekaar geknutselde ‘nieuwssites’ afstruinen, op zoek naar ‘DE WAARHEID DIE DE MSM NIET DURVEN TE BRENGEN!!!’ en zo dieper en dieper af te dalen in een rabbit hole wemelend van de door Illuminatie-reptilians geleide elite-pedonetwerken die naast het verkrachten van kleine kinderen druk bezig zijn de wereld vol coronaverwekkende 5G-antennes te zetten?

Blijkbaar kiezen velen voor dat laatste, althans, er lijkt een recht evenredig verband te bestaan tussen de extra vrije tijd die men sinds kort door de lockdown geniet en de recentelijke toename van het aantal complottheoriegekkies. Na het hamsteren van wc-papier, voorzie ik nu een run op aluminiumfolie. (Om hoedjes van te vouwen, snapte?) En men fabuleert er niet alleen op het internet lustig op los, nee, nu er overdag genoeg tijd is om te dutten, heeft men ’s nachts nog voldoende energie over om een zendmast in de fik te steken.

En zo tast covid-19 niet alleen de lichamelijke gezondheid aan, maar indirect ook de geestelijke. Dus zorg goed voor jezelf. Digital distance jezelf van dit soort waanzin. Het zijn gekke tijden, maar laat je niet gek maken.