Gordon: 'Gerard Joling is een rat met een drankprobleem'

‘Gerard en ik hebben een haat-liefdeverhouding, maar op dit moment hebben we geen enkele verhouding en dat wil ik graag zo houden. Ik ben de afgelopen twee jaar ontzettend teleurgesteld in hem geweest. Hij wilde net als ik ook bij SBS tekenen, zodat wij door konden gaan met ons programma. Achter ieders rug om is hij met de aanbieding van SBS gaan onderhandelen bij RTL; dan ben je gewoon een rat.

Die man laat zich zo leiden door geld, succes, faam, roem en al die optredens, dat ik denk: mán, waar haal je de energie nog vandaan met je 30 miljoen op je rekening? Hou een keer je smoel. Ga genieten van je leven. Ga niet op het strand van Curaçao liggen met een rode vlag omhoog, zo van: hier ligt Gerard Joling.

Ga iets nuttigs doen, iets leuks. Zoek een leuke partner. Hij geeft altijd af op mijn relaties, maar ik probéér het tenminste. Ik ken liefde, ik gun het hem ook zo. Maar hij weet niet eens wat het is om iemand liefdevol om zich heen te hebben. Eigenlijk heb ik ontzettend medelijden met hem. Helemaal in deze coronatijd: er is niks ergers dat je Gerard kunt aandoen dan hem thuis op te sluiten en hem geen aandacht te geven. Dat is zijn grootste straf.

Dat hij mijn rehab in twijfel trok, typeert hem als mens. Want als je jarenlang met iemand televisie maakt en je kent iemand van heel dichtbij, dan zeg je dat soort dingen niet. Doordat hij mijn opname in een afkickkliniek omschreef als een publiciteitsstunt, heeft hij mij geraakt en gekwetst.

Ik heb er tot nu toe niet op gereageerd, omdat hij dat soort dingen roept om aandacht te krijgen. Als ik er dan boos op inga, staat híj weer in alle bladen, daar gaat het hem om. Ik heb daar geen zin meer in. Bovendien: als er één iemand een drankprobleem heeft, is híj het wel. Op menig redactie circuleren filmpjes van hem die dat onderstrepen.

Maar hij is jarig, dus laat ik ook iets aardigs zeggen. Ik heb altijd vreselijk met hem gelachen en ik mis hem ook nog. Af en toe. Gewoon voor de gezelligheid kun je hem er prima bij hebben, want in de kern is het best een goede gast.’