De flirt van het decennium

Second Love bestaat tien jaar. De hoogste tijd om eens af te spreken met de founding father van de meest omstreden datingsite van Nederland. Erik Drost startte Second Love in 2008 en inmiddels heeft de datingsite met het motto ‘flirten is niet alleen voor singles’ ongeveer 910.000 leden.

Als ik café-restaurant Dauphine in Amsterdam binnenloop, zit Rotterdammer Erik al aan tafel. Hij lacht breed en schudt me de hand. Hij blijft lachen. Ook als ik uitleg niet geheel achter zijn missie te staan. De kritiek legde Erik in het verleden geen windeieren. Second Love was zonder de SGP-anticampagne – die véél media-aandacht kreeg – nooit zo groot geworden. Dus kom maar op met je commentaar, zie ik hem denken. Anders dan de Staatkundig Gereformeerde Partij vind ik het prima dat Erik ‘buitenechtelijk flirten’ promoot. Dat houdt de boel spannend. Wat ik minder vind, is dat Second Love roept dat het prima is dit achter de rug van je partner om te doen. Ik zou liever zien dat mensen gemotiveerd worden om realistischer te zijn in hun verwachtingen. Dat ze geënthousiasmeerd zouden worden om open te zijn over hun verlangens en fantasieën – dat Second Love daar reclame voor maakte.

Ik dwing niemand tot seks buiten de deur. Ik zorg er enkel voor dat mensen die vreemd wíllen gaan hun ei kwijt kunnen

Geen ideale wereld

Erik haalt zijn schouders op. ‘Tja. Natuurlijk, in een ideale wereld zijn we altijd eerlijk tegen onze geliefden. Maar we leven niet in een ideale wereld.’ Daar kan ik weinig tegenin brengen. Vreemdgaan wordt door de meesten gezien als moreel onjuist, maar toch doen we het massaal. Steeds vaker en vaker.

‘Vind je dat je mensen aanzet tot vreemdgaan?’ vraag ik. Erik schudt zijn hoofd. ‘Ik dwing niemand tot seks buiten de deur. Ik zorg er enkel voor dat mensen die vreemd wíllen gaan hun ei kwijt kunnen.’ Erik noemt het onmogelijk dat iemand die niet openstaat voor een geheime affaire, door zijn campagnes overstag gaat. Wat hij wel mogelijk acht is dat zijn advertenties het laatste duwtje in de rug zijn. ‘Maar uiteindelijk waren deze mensen toch wel vreemdgegaan, ook zonder Second Love.’

Of dat zo is, weet ik niet. Het zou best kunnen dat Second Love mensen op ideeën brengt die ze anders niet hadden gehad. Al is Second Love natuurlijk lang niet de enige grote verleider these days. We leven op Temptation Island sinds sociale media, sinds Tinder, Happn en Instagram. Vreemdgaan is een fluitje van een cent. Je kan met een paar drukken op de knop iemand vinden om je partner mee te bedriegen.

Sleur

‘Weet je, één ding moet ik toegeven,’ zeg ik. ‘Als je toch besluit te liegen, kun je beter vreemdgaan met iemand die ook bezet is en alleen maar zoekt naar seks, niet naar liefde.’ Een affaire beginnen via Second Love is veiliger dan een geheime verhouding aangaan met de single buurman of buurvrouw die aast op een serieuze relatie.

Ik wil weten of Erik zelf vreemdgaat. Hij ontkent (al zegt dat natuurlijk niks). Erik heeft een latrelatie en geen behoefte aan andere vrouwen. ‘Sleur is de hoofdreden waarom mensen vreemdgaan.’ En daarvan heeft Erik geen last. Hij krijgt vaak mails van leden die snakken naar vertier. ‘Ze zijn gelukkig met hun partner, maar missen iets dat ze online vinden: spanning. Ze zijn mij echt dankbaar. Weet je dat 65 procent van onze leden nooit een afspraak maakt? Ze hebben genoeg aan de aandacht die ze online krijgen.’

Op zoek naar aandacht

Erik communiceert geregeld met de leden van Second Love. Via enquêtes, of de mail. Hij ontkent niet dat er door zijn website weleens relaties stuklopen, al gelooft hij heilig dat deze stellen uiteindelijk toch uit elkaar waren gegaan. ‘Maar er worden ook relaties gered door Second Love,’ zegt hij. ‘Ik krijg vaak mails van leden die hun eigen partner weer volledig waarderen, juist omdat ze een tijd met anderen hebben gechat, of zelfs afgesproken.’

Ik vraag hoe de komende tien jaar eruit zullen zien. ‘Om eerlijk te zijn had ik nooit gedacht dat Second Love lang mee zou gaan. Het verbaast me dat wij in deze tijd nog nodig zijn. Blijkbaar blijven mensen op zoek naar aandacht, in welke vorm dan ook. En zo lang dit het geval is, gaan wij verder.’

Tja. Zolang monogamie de norm is, zal Second Love blijven bestaan. Nog een hele tijd, vrees ik.