'Mark Rutte jaagt in de bossen op kinderen'

Wie Frans Heslinga (60) in het wild tegen het lijf loopt, zal niet zo snel een complotdenker vermoeden. De man ziet eruit als een economiedocent en zo communiceert hij eigenlijk ook. In plaats van businessmodellen oreert Heslinga daarentegen op rationele toon over het clubgevoel van de Illuminati en hoe kinderlichamen tot hun achttiende goud produceren. ‘Ze maken dat aan en het enige metaal dat dit blokt is kwik. Daarom zit er kwik in die vaccins.’

Het is een van de tientallen complotten die hij opwerpt met een vanzelfsprekende nonchalance. Tijd om hierop te reageren is er overigens niet, want binnen tien seconden is Heslinga alweer twee samenzweringen verder. Mensen waren vroeger bijvoorbeeld blauw en personen met groene ogen hebben eigenlijk een leveraandoening. De Sahara? Die bestaat dus uit dode huidcellen van kilometerslange draken en andere uitgestorven sprookjesfiguren.

Wat voorzichtig begon met een enkel evenement groeide langzaam uit tot tientallen lezingen door het land en drie grote beurzen per jaar. Ook was Heslinga in 2016 de eerste persoon ter wereld die een conferentie opzette rondom de platteaardetheorie. Dit congres zette hem definitief op de landelijke mediakaart, al kijkt hij hier zelf met gemengde gevoelens op terug. ‘Er zit een gevaar in dat op het moment dat ik mezelf te veel als platteaardeexpert in het veld begeef, dat consequenties kan hebben voor de bezoekers die naar mijn andere grote evenementen komen.’

Wanneer ik doorvraag wat hij daarmee bedoelt, lijkt de man zich bijna te verspreken. ‘Nou ja, als je onzin gaat verkondigen...’ De complotdenker lijkt zichzelf sowieso constant eraan te herinneren dat hij geen kletskoek verkoopt. Zo wordt elke zin waar bijvoorbeeld de woorden ‘bolle aarde’ in voorkomen standaard gevolgd met een ‘wat dus niet waar is’.

Het succes van Heslinga wordt hem binnen de complotwereld overigens niet altijd in dank afgenomen. Zo beschuldigde Martin Vrijland, een andere bekende complotter, hem ervan een false agent te zijn. Ook dit beantwoordt Heslinga met een onverschillig opgehaalde schouder. ‘Ik ben hoog opgeleid en ik sta ver boven wat hij schrijft.’ Volgens Heslinga deugt 5 procent van elk groep sowieso niet en zijn er dus ook binnen de complotwereld een hoop ego’s. Tegelijkertijd blijkt even later dat Heslinga ook weer niet zo verlicht is dat hij zelf nooit een sneer uitdeelt. ‘Vrijland is bij de sociale dienst beter bekend als Martin Alberda, dat is een malloot. Hij bedoelt het goed en hij schrijft goede dingen, maar dit gaat hem dan te ver.’

Hierna volgt de onthulling dat niet alleen complotdenkers, maar ook de Illuminati het werk van Heslinga met interesse volgt. Zo kreeg hij in 2017 een uitnodiging om lid te worden van deze wereldorde. ‘Je krijgt een keurige brief met een beloning van 100.000 dollar, dat is instapgeld als je meedoet. Consequentie is wel dat je de clubgedachte moet ondersteunen.’

Door de manier waarop de mail was opgebouwd, weet Heslinga bijna zeker dat het hier niet om een grap gaat. Het uitdragen van de clubgedachte houdt onder meer in dat je regelmatig een driehoek maakt met je handen op tv en moet geloven in zaken zoals de big bang, de zwaartekracht en de evolutietheorie. ‘Je kan ook een kind ombrengen, net als de politici, en dan hebben ze een stok achter de deur.’

Zo weet Heslinga uit betrouwbare bron dat Mark Rutte op minderjarigen jaagt in de Belgische bossen. Hierdoor kan de Illuminati de premier opdracht geven om bijvoorbeeld macht over te dragen aan de EU, of akkoord te gaan met het 5G-netwerk dat mensen straks zal ‘braden’. Een lezing houden over deze schokkende ontdekkingen zou Heslinga echter niet zo snel doen. Niet uit angst of ongeloof, maar puur vanwege marketingtechnische redenen. ‘Je trekt geen publiek als je zegt dat we het gaan hebben over de duistere praktijken van Mark Rutte.’

