'Je gaat er niet harder van rijden, maar het is wel een mooi plaatje'

De PVV opperde onlangs dat er tijdens de Formule 1 in 2020 op circuit Zandvoort gewoon weer pitspoezen moeten zijn. Toen het voorstel ter stemming kwam, gaven alleen VVD, Denk en Forum voor Democratie hun steun. Waarom trapt de politiek op de rem? Grid girls horen toch bij het dna van de autosport?

Waarom zijn de pitspoezen verdwenen uit de Formule 1?

Begin vorig jaar besloot de directie van de Formule 1 om de grid girls te schrappen omdat ‘dit fenomeen niet overeenkomt met de waarden die wij uit willen dragen’, aldus commercieel directeur Sean Bratches. Hij vindt het fenomeen ongepast, gedateerd en irrelevant voor de Formule 1.

Was iedereen het eens met die beslissing?

Welnee! Een felle discussie barstte los waarin zowel autosportliefhebbers als pitspoezen vol gas gaven. Voor vele fans horen de knappe meiden die voor en na de race op het terrein paraderen net zo bij de Formule 1 als de geur van verbrand rubber, de zwartwit geblokte finishvlag en de flessen peperdure champagne die worden leeggespoten door de winnaar. En de mooie meiden zelf? Ook zij vliegen behoorlijk uit de bocht op social media. Talloze grid girls geven aan dat ze dit werk met veel plezier deden, dat niemand hen ertoe dwong, het altijd eigen keuze is geweest en dat ze er mooie herinneringen aan koesteren.

Als de Formule 1 naar Zandvoort komt, kunnen we de pitspoezen dan weer invoeren?

Weinig kans. De beslissing om de poezen van het circuit te verjagen is natuurlijk mede onder druk van de #MeToo-discussie gemaakt. Walk-ongirls zijn verdwenen bij darten, rondemissen bij de Ronde van Spanje geven een etappewinnaar geen zoenen meer. In deze tijd waarin we op eieren lopen op het gebied van feminisme, gelijke behandeling en rechten van de vrouw, zal het een hoop vals kattengejank opleveren als we de pitspoezen vragen terug te komen.

Wat moeten we weten over de pitspoes?

Populair woord voor grid girl; een knappe jonge meid die zich bij auto- en motorraces ophoudt bij de startpositie van de coureurs. Meestal voor de show en voor het plaatje. Vaak in kleding van fors betalende sponsors. Soms ook met functie, zoals de umbrella girl die de coureur met een paraplu beschermt tegen zon en regen.

Wat vindt de pitspoes van zichzelf?

‘De wereld is gek geworden. Of ik een pakje van lycra draag of niet, definieert niet wie of hoe ik als vrouw ben.’ (Jo Polley)

Wat vinden wij van de pitspoes?

Voor ons part zetten ze er tompoezen neer, als Max Verstappen maar wereldkampioen wordt.

Wat vinden anderen van de pitspoes?

Jos Verstappen (voormalig F1-coureur)

‘Als coureur ben je totaal niet bezig met mooie meiden op de grid. Je bent je aan het focussen op de race en op je auto. Nu ik als vader en medebegeleider van Max weer dicht op de Formule 1 zit, beleef ik het anders, maar het maakt me niet uit of de grid girls terugkomen of niet, daar lig ik niet wakker van. Wij zijn met ons werk bezig, we staan daar niet bij stil. Iedereen mag z’n mening hebben over pitspoezen. We zien het vanzelf of ze terugkomen. En wie het niet fijn vindt, kijkt toch gewoon de andere kant op? Mensen moeten zich niet zo druk maken over dit soort onbenullige zaken.’

Tom Coronel (coureur)

‘Pitspoezen horen bij het entertainment van de autosport. Het is totaal niet vrouwonvriendelijk en heeft niks met seksisme te maken, daar slaan we echt in door. Mooie dames op de grid, dat geeft voor iedereen meer sfeer en rumoer. Als coureur krijg je er niet veel van mee, je bent met je werk bezig. Ik heb achteraf weleens foto’s gezien waarvan ik dacht: verrek, er stond toch wel een serieus leuke dame naast me! Kijk, als we de komende tien jaar zonder grid girls doen, mist niemand ze meer omdat men er dan aan gewend is. Maar wij zijn ermee opgegroeid, dus we missen ze wel degelijk.’

Allard Kalff (coureur)

‘Wel of geen grid girls, als autocoureur maakt het me niet uit. Je gaat er namelijk nog geen honderdste seconde harder van rijden. Voor het resultaat maakt het nul uit. Als liefhebber van de autosport vind ik wel dat het altijd een leuk plaatje gaf. Het argument van de vrouwenrechten vind ik veel te zwaar. Het stoort me als er wordt gesteld dat ze daar tegen hun wil staan. Die meiden doen het met veel plezier, verdienen er een extra zakcentje mee en zitten bovendien superdicht op de actie. Bij de GP van Abu Dhabi verschenen de vrouwen in kleding van de luchtvaartmaatschappij; er stonden gewoon twintig stewardessen bij de startopstelling. Om dat seksistisch te vinden, is ver gezocht. Bij de GP op Zandvoort zouden grid girls ook op zo’n ludieke manier kunnen verschijnen, we hebben in Nederland een verscheidenheid aan folklore en klederdracht. Waarom geen kaasmeisjes of visvrouwtjes op de grid? Dat de pitspoezen uit de Formule 1 zijn verdwenen, raakt mij verder niet heel hard. Nostalgie? Tja, C12-motoren zijn er ook niet meer, dat was ook nostalgie.’

Rob Kamphues (presentator)

‘Grid girls horen bij de Formule 1 zoals levend aas bij vissen. Je kunt ertegen zijn en ongetwijfeld met reden, maar het leven wordt er zo saai en politiek correct van. Ik ken aardig wat van die vrouwen; een flink aantal heeft meer gestudeerd dan ik en weet precies wat er te winnen en te verliezen valt. Ik zou zeggen: laat hen zelf beslissen. En om toch een beetje met de tijd mee te gaan: zodra een Formule 1-coureur uit de kast komt, zetten we er ook een lekkere grid boy in een strak roze pakje tussen.’

Olav Mol (commentator)

‘Dat de PVV de grid girls terug wil, is populistisch gelul. Ze zien met de Formule 1 gewoon een kansje om wat reuring te veroorzaken. Als die meiden er graag staan en ze vinden het leuk, wie zijn wij dan om er iets van te vinden? Ze worden niet onder schot gehouden om daar te gaan staan. Ik zit zelf niet in zo’n auto een kwartier naar een goeie of slechte kont te kijken. Maar het heeft in het verleden weleens romantiek opgeleverd, dat een coureur dacht: haar wil ik nog wel een keertje zien! Er is dus nog leven na de grid girl.’