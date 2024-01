'De supermarkt is één groot complot van de voedingsindustrie'

Ik kan niet door de supermarkt lopen zonder alles als één groot complot van de voedingsindustrie te zien. Voor mij is zo’n winkel één grote Bilderbergconferentie voor de foodsector. Ik loop dan ook steevast met een aluhoedje door de Appie.

Om een voorbeeld te geven: de vleeswaren. Die zijn vaak zo in een bakje neergelegd dat je de hele verpakking moet opentrekken om bij het bovenste plakje te kunnen. Let er maar eens op. Het hier openen-lipje zit bijna altijd aan de tegenovergestelde kant van waar het plakje rosbief of mortadella ligt dat je als eerste wil pakken.

Mijn theorie: door het plasticje er helemaal af te trekken bederft het vlees sneller en moet je het eerder weggooien. Lees: je moet eerder terug naar de winkel, kassa voor de supermarkt dus.

De complotdenker in mij ging helemaal loco toen afgelopen week in het nieuws was dat er in veel merken vanillevla helemaal geen vanille zit en het dus ook niet zo mag heten. Foodwatch diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie, en die gaf de voedselwaakhond gelijk; in de vanillevla van Campina Friesland zit geen vanille en zou dus eigenlijk vla met vanillesmaak moeten heten.

Het wachten is nu op iemand die meer misstanden aan de kaak stelt. Ik zal een voorzetje geven: in raketjes zit helemaal geen reactiemotor die de ijsje naar de maan kan schieten. Ha! En blanke vla is ook helemaal niet gemaakt van blanken... althans, dat is nooit bewezen. En waarom is de aluminiumfolie eigenlijk nooit in de bonus?