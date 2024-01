'De vrijheid van een ander betekent niet automatisch een beperking van jouw vrijheid'

Vorig week had de JFvD (Jonge Fascisten voor Demagogie) een gezellig samenzijn. Kopstukken van de partij als Thierry, Theo en Annabel draaiden hun usual crypto-neonazistische bullshit-verhaaltjes af ten overstaan van roomblanke jochies met slappe schoudertjes en weke ruggetjes die van hun stufi een slechtzittend plakpak bij de C&A hebben aangeschaft en maar geen kut weten te versieren om hun trillende, erecte pikkie aan te bevochtigen.

Gelukkig was er ook een dating-expert die wist te vertellen dat het ‘nee’ van een vrouw niet altijd ‘nee’ is, maar ook gewoon kan betekenen dat ze haar benen niet heeft geschoren. (Of je vrouwen met harige kuiten dan zomaar zonder pardon mag verkrachten, liet ie in het midden.)

Ook sprak Freek Jansen, de voorzitter van het JFvD. ’s Ochtends als Freek is opgestaan, kijkt ie altijd meteen even in de spiegel of ie al een één-op-éénkopie van Baudet geworden is. Nou, Freek, het gaat aardig de goede kant op. Je praatje was in ieder geval net zo’n warrige, met wannabe-intellectuele metaforen gelardeerde, feitenvrije brij woordenkots als de Patatduif van Minerva-speech van je grote voorbeeld. Lulkoek over een toren bouwen die tot in de hemel reikt, op de schouders van reuzen, maar ook dat we elkaar niet meer kunnen verstaan, ‘omdat de kracht uit ons maatschappelijk lichaam is gegaan’. Ja, ‘we zijn moreel verzwakt’, waardoor we ‘alleen nog maar geven om alles wat zwak is en hulp behoeft’.

Als voorbeeld voor deze verzwakte moraal kwam hij onder andere op de proppen met transgenders van 8 jaar oud. Het zal wel weer aan mijn bubbel liggen, maar ik ken dus geen 8-jarige transgenders. Ja, of ze zijn zo goed gelukt, dat ik het gewoon niet zie. Hangen de klimrekken op onze schoolpleinen vol met meisjes die voor de zomervakantie nog jongetjes waren en andersom. Nee, da’s flauw. Freek zei erbij dat het hier ging om enkele ‘absurde verhalen’ uit Amerika.

Toch moest het genoemd worden. Als bangmakertje voor alles wat maar denkt erop los te kunnen emanciperen. Vandaag zijn het genderneutrale toiletten in het gemeentehuis van Dronten, morgen komt er een I Will Survive playbackende dragqueen je huis binnenstormen, wipt je kersverse babyboy uit de wieg en transformeert met de knip van een met regenboogkleurige strass-stenen ingelegde gouden schaar het geslacht van je nageslacht, of zo.

Altijd maar weer dat aanwakkeren van die angst voor de vrijheid van een ander. De vrijheid van anders-gelovigen, anders-gekleurden, anders-geaarden en mensen die iets anders tussen de benen hebben. Maar de toename in vrijheid van een ander, betekent niet automatisch een afname van jouw vrijheid. Tenminste, zolang die ander maar niet zo intolerant is als een (J)FvD’er.