'Het campagneteam van de SP verwart onvrede met onfatsoen'

Beste SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra,

Ken je dat spotje van de PvdA over een lijstrekker van een socialistische lijstrekker uit Vlaardingen, die ongelooflijk veel op jou lijkt, zelfs in zijn naam, die in dat spotje namelijk Arnoud Hoekman heet?

Het schijnt een antwoord te zijn op jullie spotje over Frans Timmermans, waarin jullie de nadruk legden op zijn lichaamsgewicht, en zijn leeftijd: als de ‘Hans Brusselmans’ in het filmpje staat te pissen, schijnen zijn prostaatproblemen door. De SP immers, met de S van Smaakvol.

In het PvdA-filmpje over Arnoud Hoekman is hij een lijsttrekker uit Vlaardingen, de stad die we vooral kennen omdat een man er ooit zijn moeder vilde en vervolgens het verkeer gingen regelen met haar huid als jas. Het huidkleurige jasje dat Arnoud Hoekman in het spotje draagt is er een speelse verwijzing naar, al zullen woordvoerders van de PvdA wanneer ze daar op worden verwezen zeggen: “Verrek, nu u het zo zegt. Nu zie ik het ook.”

De lijsttrekker uit het filmpje is er voor verantwoordelijk dat zijn volledige gemeenteraadsfractie opstapte omdat hij voor ze had verzwegen dat hij Europees lijstrekker werd, ook al zo uit jouw leven gegrepen. ‘Zou ú deze man nog vertrouwen?’ luidt de voiceover.

De lijsttrekker uit het filmpje is verstokt marxist. Ook al net als jij: jij bakt immers zelfs koekjes met het hoofd van Karl Marx erop. In het filmpje zie je Hoekman koekjes in de oven schuiven. Als hij in de oven kijkt, zien we de koekjes liggen, met de hoofden van Jozef Stalin erop, Pol Pot, Fidel Castro, en natuurlijk de oervader van de SP: Mao Zedong. In het filmpje bladert Hoekman eerst verwoed door het receptenboek, op zoek naar het aantal seconden dat de koekjes in de oven moeten. Hij schrikt van het antwoord: 100 miljoen, per ongelooflijk toeval precies gelijk aan het aantal doden door het communisme.

Ken je dat spotje niet, nee?

Goed mogelijk. Het bestaat namelijk niet. Omdat de PvdA niet kiest voor het kopiëren van de allersmerigste Trumpiaanse campagnemethoden van persoonlijke verdachtmakingen, maar gewoon vertelt wat voor Europa ze willen, net als de VVD, GroenLinks, de PVV, de PvdD, eigenlijk iedereen behalve jullie.

Jullie zijn met dit spotje de handweigerende gele hesjes van deze verkiezingen geworden: jullie verwarren onvrede met onfatsoen. Aanhangers van het misverstand dat ongenoegen een vrijbrief is voor onbeschoftheid.

Daarom hebben alle andere partijen niet zo’n spotje over jou.

Daarom, en natuurlijk omdat niemand jou kent.