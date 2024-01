'Negatieve reacties op social media haal ik weg voor mijn zoontje'

Je voorgangster Chazia Mourali wordt op straat nog steeds voor kutwijf uitgemaakt door de manier waarop ze De Zwakste Schakel leidde. Staat jou dat ook te wachten?

‘Dat de presentator foute antwoorden en afvallers met enige ironie afstraft, is een wezenlijk onderdeel van het oorspronkelijke Engelse format. In het geval van Chazia denk ik dat de reacties op straat ergens anders mee te maken hebben. Mensen kennen haar niet van heel veel andere programma’s en ze onthouden het laatste dat ze op tv heeft gedaan; dan treedt het Swiebetje-effect op. Dit jaar is mijn 25-jarig jubileum bij de tv; ik kleef niet aan één bepaald programma vast. Ik ben daar dus niet zo bang voor.’

Laat jij ook de bitch in jezelf los?

‘Ik sta daar niet per se als bitch, maar de kandidaten kunnen wel rekenen op een sneer of vileine opmerking. Ik geef het commentaar wat jij thuis op de bank misschien ook zou geven als iemand wat doms zegt. Ik zeg wat jij denkt, meer is het niet. Maar het mag natuurlijk wel lekker scherp en ad rem zijn.’

Maar is dat dan de echte Bridget of speel je een soort rol?

‘Natuurlijk is dat een rol. Het zou een beetje raar zijn als ik de hele dag zo “aan” zou staan als in de studio. Het is een soort act, maar ik hoef geen kort rood kapsel te hebben en ben niet altijd in het zwart gekleed. Ik heb gewoon mijn eigen kleur haar en mijn eigen look. De deelnemers mogen ook dingen tegen me terugzeggen. Ik ben Hagenees, ik ben vrij direct, maar ik kan ook heel goed incasseren.’

Wat krijg je zoal te horen van de kandidaten?

‘Dat kan van alles zijn. Ze spreken m’n naam bijvoorbeeld op een gekke manier uit. Een deelnemer die eruit vloog, noemde me laatst “Brexit Maasland”. Toen zei ik: “Ik ga nergens heen, maar jíj wel. Daar is de exit.”’

Je kunt je rol als strenge spelleidster dus combineren met harde humor. Is humor belangrijk voor je?

‘Tuurlijk. Humor relativeert alles. Ook in dit programma. Het is geen sarcasme wat ik gebruik, hooguit ironie. Maar de maatschappij staat er wel iets anders voor dan bij de vorige editie van De Zwakste Schakel. Vijftien jaar geleden kon je makkelijker iets zeggen over bijvoorbeeld iemands uiterlijk of geaardheid; daar moet je tegenwoordig wat beter over nadenken.’

Hoe doe je dat?

‘Een beetje fatsoenlijk letten op wat je zegt, dat moet je overal en altijd, dus dat gaat vanzelf. Mocht ik wel eens over de schreef gaan met een opmerking, dan kan dat er altijd uit worden geknipt.’

Maar dat soort snauwen maken van Bridget toch juist wel een bitch?

‘Mensen die dat vinden, mogen dat vinden. Ik zie het als een rol waarin ik alert, gevat en snedig een kennisquiz leid. Daarbij kan ik soms ook de grappige, ironische of cynische Bridget zijn. Ik zie mezelf niet als een bitch.’

Toch werd je jarenlang in de media omschreven als ijskonijn of koelkast. Dat vond je toen vervelend en onterecht.

‘Het waren vooral roddelbladen die in mijn TMF-tijd voor zo’n omschrijving kozen. Wat mijn aandeel in De Zwakste Schakel betreft, zou ik het jammer vinden als mensen denken dat ik in het echt ook zo ben.’

Maar het komt bij dit programma wel goed van pas om een ijskonijn te zijn.

‘Ja, absoluut. Maar tegelijkertijd zegt Henny Huisman op tv dat Chazia Mourali echt een kreng was en dat ik te aardig ben voor deze rol. Potverdorie: heb ik er zo lang aan gewerkt om een ijskonijn te zijn, ben ik ineens te aardig. Is het dan nooit goed?’

Op basis van welke eigenschappen denk je dat je dat etiket destijds opgeplakt hebt gekregen?

‘Weet ik niet. Misschien zit mijn gezicht zo wel het lekkerst. In mijn uitlatingen wind ik er geen doekjes om, ik zeg waar het op staat. Dat snapt niet iedereen. Mijn gezicht spreekt altijd boekdelen, maar wordt toch heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Soms zeg ik iets wat ik helemaal niet zo bedoel, maar mensen nemen dat dan wel serieus. Ik vind dat verder prima, ik zit er helemaal niet mee. Maar als je vraagt of ik het eens ben met de manier waarop men de werkelijke Bridget omschrijft? Nee.’

Welke eigenschappen van jou passen dan totaal niet bij dat veronderstelde ijskonijn?

‘Ik ben een verzorgend type en sta altijd voor anderen klaar. Ik ben een heel zorgzame moeder en cijfer mezelf eerder weg dan dat ik mijn eigen dingen voorop stel. Aan de andere kant weet ik wel wat ik wil en hoe ik het wil. Dat kun je als kil, koud of gevoelloos interpreteren, maar voor mij is het juist een handige eigenschap die me makkelijker door het leven en bijbehorende keuzes laveert.’

Lees je wat er op social media over je wordt geschreven?

‘Ja. Mijn zoon van tien ziet het ook, dus als er iets tussenstaat wat ik niet leuk vind, dan haal ik het wel weg. Op Twitter kan ik de bagger niet zelf beheren, het is wel heel erg wat mensen daar soms allemaal uitkotsen aan vuiligheid. Mijn Instagram-account beheer ik zorgvuldig. Nu De Zwakste Schakel is begonnen met mij in die strenge rol, gaat het ongetwijfeld weer helemaal los op social media. Negativiteit haal ik bijna altijd weg voor mijn zoontje. Persoonlijk doet die kritiek me niks. Echt helemaal niks.’

Lees het hele artikel in Nieuwe Revu 19 of op Blendle.