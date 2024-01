'Ik zie mezelf niet als bitch'

Een gesprek over streng zijn en humor, maar ook over vriendschap, er lekker uitzien, omgaan met de dood en de behoefte aan seks. 'Als seks voorhanden is, ben ik meer een vent die altijd wel zin heeft.’

Je voorgangster Chazia Mourali wordt op straat nog steeds voor kutwijf uitgemaakt door de manier waarop ze De Zwakste Schakel leidde. Staat jou dat ook te wachten?

‘Dat de presentator foute antwoorden en afvallers met enige ironie afstraft, is een wezenlijk onderdeel van het oorspronkelijke Engelse format. In het geval van Chazia denk ik dat de reacties op straat ergens anders mee te maken hebben. Mensen kennen haar niet van heel veel andere programma’s en ze onthouden het laatste dat ze op tv heeft gedaan; dan treedt het Swiebertje-effect op. Dit jaar is mijn 25-jarig jubileum bij de tv; ik kleef niet aan één bepaald programma vast. Ik ben daar dus niet zo bang voor.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9a3f5a442e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9a3f5a442e img{#fig-65a9a3f5a442e img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9a3f5a442e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9a3f5a442e img{#fig-65a9a3f5a442e img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9a3f5a442e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9a3f5a442e img{#fig-65a9a3f5a442e img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Laat jij ook de bitch in jezelf los?

‘Ik sta daar niet per se als bitch, maar de kandidaten kunnen wel rekenen op een sneer of vileine opmerking. Ik geef het commentaar wat jij thuis op de bank misschien ook zou geven als iemand wat doms zegt. Ik zeg wat jij denkt, meer is het niet. Maar het mag natuurlijk wel lekker scherp en ad rem zijn.’

Maar is dat dan de echte Bridget of speel je een soort rol?

‘Natuurlijk is dat een rol. Het zou een beetje raar zijn als ik de hele dag zo “aan” zou staan als in de studio. Het is een soort act, maar ik hoef geen kort rood kapsel te hebben en ben niet altijd in het zwart gekleed. Ik heb gewoon mijn eigen kleur haar en mijn eigen look. De deelnemers mogen ook dingen tegen me terugzeggen. Ik ben Hagenees, ik ben vrij direct, maar ik kan ook heel goed incasseren.’

Wat krijg je zoal te horen van de kandidaten?

‘Dat kan van alles zijn. Ze spreken m’n naam bijvoorbeeld op een gekke manier uit. Een deelnemer die eruit vloog, noemde me laatst “Brexit Maasland”. Toen zei ik: “Ik ga nergens heen, maar jíj wel. Daar is de exit.”’

Je kunt je rol als strenge spelleidster dus combineren met harde humor. Is humor belangrijk voor je?

Tuurlijk. Humor relativeert alles. Ook in dit programma. Het is geen sarcasme wat ik gebruik, hooguit ironie. Maar de maatschappij staat er wel iets anders voor dan bij de vorige editie van De Zwakste Schakel. Vijftien jaar geleden kon je makkelijker iets zeggen over bijvoorbeeld iemands uiterlijk of geaardheid; daar moet je tegenwoordig wat beter over nadenken.’

Hoe doe je dat?

Een beetje fatsoenlijk letten op wat je zegt, dat moet je overal en altijd, dus dat gaat vanzelf. Mocht ik wel eens over de schreef gaan met een opmerking, dan kan dat er altijd uit worden geknipt.’

Maar dat soort snauwen maken van Bridget toch juist wel een bitch?

Mensen die dat vinden, mogen dat vinden. Ik zie het als een rol waarin ik alert, gevat en snedig een kennisquiz leid. Daarbij kan ik soms ook de grappige, ironische of cynische Bridget zijn. Ik zie mezelf niet als een bitch.’

Toch werd je jarenlang in de media omschreven als ijskonijn of koelkast. Dat vond je toen vervelend en onterecht.

‘Het waren vooral roddelbladen die in mijn TMFtijd voor zo’n omschrijving kozen. Wat mijn aandeel in De Zwakste Schakel betreft, zou ik het jammer vinden als mensen denken dat ik in het echt ook zo ben.’

‘Maar het komt bij dit programma wel goed van pas om een ijskonijn te zijn. ‘Ja, absoluut. Maar tegelijkertijd zegt Henny Huisman op tv dat Chazia Mourali echt een kreng was en dat ik te aardig ben voor deze rol. Potverdorie: heb ik er zo lang aan gewerkt om een ijskonijn te zijn, ben ik ineens te aardig. Is het dan nooit goed?’

Op basis van welke eigenschappen denk je dat je dat etiket destijds opgeplakt hebt gekregen?

Weet ik niet. Misschien zit mijn gezicht zo wel het lekkerst. In mijn uitlatingen wind ik er geen doekjes om, ik zeg waar het op staat. Dat snapt niet iedereen. Mijn gezicht spreekt altijd boekdelen, maar wordt toch heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Soms zeg ik iets wat ik helemaal niet zo bedoel, maar mensen nemen dat dan wel serieus. Ik vind dat verder prima, ik zit er helemaal niet mee. Maar als je vraagt of ik het eens ben met de manier waarop men de werkelijke Bridget omschrijft? Nee.’

Welke eigenschappen van jou passen dan totaal niet bij dat veronderstelde ijskonijn?

‘Ik ben een verzorgend type en sta altijd voor anderen klaar. Ik ben een heel zorgzame moeder en cijfer mezelf eerder weg dan dat ik mijn eigen dingen voorop stel. Aan de andere kant weet ik wel wat ik wil en hoe ik het wil. Dat kun je als kil, koud of gevoelloos interpreteren, maar voor mij is het juist een handige eigenschap die me makkelijker door het leven en bijbehorende keuzes laveert.’

Nog even terug naar je nieuwste klus: jullie nemen twee afleveringen op per dag. Ben je moe na de opnames?

‘We doen er momenteel twee per dag, maar als alles straks wat meer z’n routine vindt, hopen we er drie te kunnen opnemen. Ja, aan het einde van zo’n draaidag ben ik helemaal kapot.’

En wat doe je dan na zo’n intensieve werkdag?

‘Ik rij naar huis, kijk een serietje of iets anders en ga naar bed. Want de volgende dag moet ik weer.’

Geweldig voor je carrière natuurlijk dat je dit bekende programma doet. Wat maakt jou nog steeds zo interessant voor producenten en omroepen?

‘Hoe bedoel je dat precies?’

In 2016 werd jouw contract bij SBS/Net 5 na vier jaar trouwe dienst niet verlengd. Nu krijg je op je 44ste bij RTL grote klussen toegeschoven. Wat maakt jou en je voor showbizzland zo belangrijke uiterlijk nog zo aantrekkelijk voor televisie?

‘Zou je deze vraag ook aan een man hebben gesteld?’

Absoluut. Er wordt vaak gezegd dat mannen mooier ouder worden dan vrouwen.

‘Ik weet het niet, ik heb geen antwoord op deze vraag.’

Om het maar even recht voor z’n raap te zeggen: veel mannen vinden jou nog altijd een lekker wijf. Krijg je weleens van programmamakers te horen dat je er nog steeds zo goed uitziet?

‘Dat krijgt iedereen toch hopelijk weleens te horen? Ik denk niet dat ik alleen vanwege mijn uiterlijk of mijn leeftijd word gevraagd voor bepaalde programma’s. Het telt volgens mij veel zwaarder mee wat je hebt opgebouwd in je loopbaan, op welke manier je met mensen hebt gewerkt en hoe je jezelf hebt geprofileerd in je vakgebied. Natuurlijk is het een prettige bijkomstigheid als je er representatief uitziet, want je bent immers op tv. Maar we leven in een tijd van gezond en verantwoord eten. We sporten veel om energie te krijgen waarmee we makkelijke en moeilijke dingen aankunnen. Het is de tendens van nu dat mensen zo leven. Hopelijk worden we daardoor ook iets mooier oud en wordt de scheidingslijn tussen mannen en vrouwen wat minder benadrukt. Het is onzin dat mannen mooier oud worden dan vrouwen. Iedereen krijgt rimpels bij het ouder worden; waarom zou dat bij kerels wél fantastisch zijn en zouden vrouwen met rimpels er ineens niet meer goed kunnen uitzien? Dat is op z’n minst een beetje gek.’

Heb ik er zo lang aan gewerkt om een ijskonijn te zijn, ben ik in eens te aardig. Is het dan nooit goed?

Wat doe jij er allemaal aan om er zo uit te zien als je eruit ziet?

‘Ik leef gezond. Ik sport drie keer in de week in de Vondelgym van Arie Boomsma, waarvan twee keer met een personal trainer. Krachttraining, boksen, bootcamp met vriendinnetjes. Daarnaast eet ik goed, liefst niet te veel vlees. Ik weet precies wat ik in mijn mond stop.’

Dat moet ook wel, want je gaat niet overal even lekker op.

Ik kan inderdaad niet zo goed tegen gluten, dus die vermijd ik zoveel mogelijk. Verder heb ik veel voedselallergieën, bijvoorbeeld voor grapefruit en chocola. Ik vind dat niet zo lastig. Vroeger mocht ik geen eieren, dat vond ik veel lastiger, omdat vrijwel overal ei in zit. Maar dat mag ik nu weer wel. Ik kreeg de intolerantie voor eieren pas na mijn veertigste; na zeven jaar word je opnieuw getest en toen zaten ei en cafeïne er niet meer tussen. In plaats daarvan kreeg ik aardbeien en kerrie erbij op mijn allergielijstje.’

Alcohol, daar kun je prima tegen. Zo heb je eens gezegd dat je er zelfs geen grammetje van aankomt.

Sommige mensen hebben dat. Ik heb eens zes weken aan een afslankprogramma meegedaan, waarbij ik geen gram aankwam als ik wel dronk. Tijdens een probeersel van veertig dagen zonder drank viel ik niks af. Mijn valkuilen zijn meer snacks zoals patat en chips.’

Welke ingrepen zou je wel of niet doen om tevreden te blijven over je uiterlijk?

‘Al meerdere malen heb ik Restylane gedaan, een lichaamseigen product om op een natuurlijke manier gezichtslijntjes te verwijderen. Dat blijft wel een tijdje zitten; af en toe een behandeling daarmee vind ik prima. Ik zie dat meer als een soort vochttoevoeging voor je huid. Ik ben helemaal niet tegen fillers, maar ga het niet overdrijven. Ik vind mensen er niet altijd mooier op worden. Als je niet meer op jezelf lijkt bij het ouder worden, dan ligt daar voor mij wel de grens.’

Over ouder worden gesproken: in november tik je de 45 aan. Op welk punt bevind je je in je leven?

‘Dat heb ik me vorig jaar rondom het programma Dance, Dance, Dance letterlijk zo afgevraagd. We gingen fysiek zo diep en het was zo intens, dat ik een soort eyeopener kreeg: wat wil ik verder nog met mijn leven? Ik wilde altijd nog graag de Amsterdamse Filmschool doen en heb me gelijk ingeschreven voor de opleiding fictie & regie. Wat mijn relatie van dat moment betrof, hakte ik de knoop door: het werkte gewoon niet met iemand die zoveel jonger is dan ik. Ik zit in een andere levensfase dan hij. Verder heb ik sinds kort een ander huis; ik was helemaal niet op zoek, maar ik kwam iets tegen en ik kon het kopen. Ook heb ik met mijn ouders en broer de winkel Melting Pot in De Pijp geopend, een zaak met home, living, cadeautjes en gadgets. Alles wat je in onze winkel ziet, wíl je hebben. Op meerdere punten heb ik de balans opgemaakt en daarbij ondernam ik passende acties. Ik heb nu het gevoel dat ik op een ontzettend lekker spoor zit en dat ik het goed heb gedaan op ieder gebied. Het is allemaal in balans.’

Jouw locomotief rijdt op een lekker spoor, zeg je. Welk wagonnetje wil je daar nog aan hangen?

‘Ik zou graag regisseur willen worden. Daarvoor moet ik nog veel leren, maar ook met veel mensen in contact komen die op andere gebieden beter zijn dan ik. Ik ben niet de allerbeste schrijfster, dus om een goed scenario te schrijven, heb ik goede mensen om me heen nodig. Ik leer bijvoorbeeld van Nienke Römer. Uiteindelijk wil ik de film maken die ik in mijn hoofd heb en die in de bioscoop laten draaien. Ik heb een verhaallijn voor een film over vriendschap, meer zeg ik er niet over.’

Negatieve reacties op social me dia haal ik bijna altijd weg voor mijn zoontje, maar persoonlijk doet het me niks

En als je achterom kijkt langs dat happy spoor van je? Hoe kijk je terug op die eerste 45 jaar?

‘Een pad heb ik nooit bewust uitgestippeld, ik heb alles altijd intuïtief gedaan. Het past niet bij me om dingen op die manier over een lange termijn te plannen, ik kan dat ook niet. Als kind van elf wilde ik regisseur worden en later journalist, maar ik werd niet ingeloot bij de School voor Journalistiek. Toen ben ik meer modellenwerk gaan doen, onder andere in het buitenland, en werd ik aangenomen bij TMF. Via BNN kwam ik bij RTL en SBS terecht en heb ik vele uiteenlopende programma’s mogen maken. Dat valt vooraf allemaal niet op die manier uit te kienen.’

Zijn er stations die je liever had overgeslagen?

Ik was liever niet gescheiden natuurlijk, met een jong kind. Dat vond ik wel een heftige periode in m’n leven. Maar ik kon het niet voorkomen. Dus daarom heeft het ook niet zoveel zin om er spijt van te hebben; ik had het toch niet kunnen veranderen. Maar het is niet iets dat ik graag mee had willen maken om meer van het leven te leren, of zo. Ik had het ons graag bespaard.’

Maar dan was je dus nog samen geweest met je ex-man Pepijn.

‘Tja, maar dat had dus ook niet gekund. En dat had ik ook niet gewild. Het ging me ook niet zozeer om hém toen ik de scheiding net noemde als iets dat ik had willen overslaan. Maar het hele aspect van uit elkaar gaan met een klein kindje, dat is niet wat je voor ogen hebt. Dat had ik graag anders gezien; mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar.’

En wat had je verder wel willen overslaan in die eerste helft van je leven?

‘Er zijn me veel dierbare mensen veel te jong ontvallen. Daar heb ik ook geen invloed op gehad, het hoort blijkbaar allemaal bij mijn leven. Ik noem dit nu niet vanwege míjn verdriet, maar meer omdat ik die mensen zo graag nog bij me had willen hebben. Niet omdat ik het leed uit de weg had willen gaan, want dat verdriet hoort gewoon bij mij. Op basis daarvan heb ik ook bepaalde keuzes gemaakt, die dus ook bij mij horen.’

Welk verlies heeft vooral veel impact op je gehad?

‘Een vriendin van me overleed op haar dertigste aan kanker, ik was 28. Martine had ik graag nog om me heen gehad. Haar overlijden heeft emotioneel een diep gat geslagen. Ieder jaar als ze weer jarig zou zijn geweest of op haar sterfdag komt dat terug, maar ook bijvoorbeeld toen ik moeder werd. Ik realiseerde me dat zij dat zelf nooit zou meemaken en dat ze het heel leuk voor mij zou hebben gevonden. Natuurlijk word je gevormd door zulke gebeurtenissen. Zeker bij Martine heb ik gedacht: zíj mag het allemaal niet meer meemaken, maar laat ik er dan gvd het allerbeste van maken en álles eruit halen wat erin zit.’

Dat is een heel optimistische manier om verdriet om te zetten in energie.

‘Pessimisme past niet bij me. Daarvoor kom ik uit een te ondernemend gezin. We pakken het aan, niet lullen maar poetsen.’

Fijn dat je zelf over lullen begint. Je hebt geen relatie momenteel, kom je wel voldoende toe aan seks?

‘Momenteel niet, want nu ben ik even te druk met van alles. De Zwakste Schakel, de winkel, de verhuizing. Dan schakel ik het liever even uit. Mijn focus staat momenteel niet op seks.’

Hoe belangrijk is seks voor je?

‘Als het er is: heel belangrijk. Als het er niet is, mis ik het ook niet.’

Dat is best vrouw-eigen toch? Voor mannen ligt dat vaak anders.

‘Mwah, weet ik niet. Als seks voorhanden is, dan is the sky the limit en vind ik het alleen maar leuk, heerlijk en fantastisch. Dan ben ik helemaal niet typisch een vrouw, maar meer een vent die altijd wel zin heeft.’

Hoe zorg je er af en toe toch voor dat je krijgt wat je nodig hebt? Heb je een lijstje fuckbuddy’s in je telefoon?

‘Nee, heb ik niet.’

Tuurlijk wel.

‘Nee, echt niet. Ik ben er helemaal niet tegen, maar ik heb ze niet. Ik ben ook niet tegen onenightstands, dat gebeurt heus weleens. Maar ik heb geen lijstje mannen in mijn telefoon die ik even kan bellen voor seks. Ik zit ook niet op Tinder of iets dergelijks, maar dat is misschien wel een generatiedingetje. Ik wil gelijk kunnen voelen of iemand die aantrekkingskracht heeft of niet, dat zie ik niet op een foto.’

Krijg je veel aandacht van mannen?

‘Op straat kijken mensen wel naar me, maar hoe filter je eruit wat de reden daarvan is? Als je BN’er bent, draaien mensen heel vaak hun hoofd om, zo van: was dat nou...? Hoe moet ik interpreteren of mannen naar me kijken met de gedachte: ik herken jou of met: wat een lekker wijf? Op social media gaat het vaak over mijn uiterlijk, of ik er leuk uit zie of juist niet. Maar ook daar ben ik niet zo mee bezig.’

Lees je wat er op social media over je wordt geschreven?

‘Ja. Mijn zoon van tien ziet het ook, dus als er iets tussenstaat wat ik niet leuk vind, dan haal ik het wel weg. Op Twitter kan ik de bagger niet zelf beheren, het is wel heel erg wat mensen daar soms allemaal uitkotsen aan vuiligheid. Mijn Instagram-account beheer ik zorgvuldig. Nu De Zwakste Schakel is begonnen met mij in die strenge rol, gaat het ongetwijfeld weer helemaal los op social media. Negativiteit haal ik bijna altijd weg voor mijn zoontje. Persoonlijk doet die kritiek me niks. Echt helemaal niks.’

NIEUWE REVU ONTMOET BRIDGET MAASLAND

Waar? Bij Teds, een trendy hotspot in Amsterdam Oud- West waar hippe vogels komen brunchen en high tea-en. ‘Ik kom hier voor het eerst. RTL heeft deze plek uitgekozen voor deze persdag rondom De Zwakste Schakel. Het is wel in de buurt van mijn nieuwe woning, vandaar denk ik.’ Wanneer? Eind april, als Bridget volop in de opnames voor de kennisquiz zit. Verder nog iets? Hoewel Bridget eerst netjes informeert of ze nog even een hapje kan eten, schuift ze na twee minuten toch met een vol bord aan ons tafeltje. Fascinerend hoe ze een reusachtig bord met een rijkgevulde salade in duizelingwekkend tempo naar binnen weet te hachelen, terwijl ze zich met propvolle mond tegelijk zeer verstaanbaar weet te maken voor de eerste vragen van ons interview.