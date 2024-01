Vriend en vijand over Peter R. de Vries: 'Hij kan een stomp voor z'n kanis krijgen!'

Veel mensen vinden hem irritant. Waarom zien we Peter R. de Vries dan toch zo vaak op tv? Hij durft zijn mening te geven – die soms afwijkt van de norm – en onderbouwt zijn standpunten met krachtige argumenten. De Vries is dikwijls goed geïnformeerd en gaat discussies met gestrekt been in, wat volgens programmamakers lekkere entertainment oplevert. Tot zover zijn pluspunten, die zwaar worden overschaduwd door alles wat níet leuk is aan De Vries.

Hoe kan het dat half Nederland hem uitkotst?

Doordat hij van veel zaken tot in detail op de hoogte is, komt hij zelfverzekerd en arrogant over. Zijn toon in discussies is soms denigrerend richting anderen, wat vaak leidt tot verhitte situaties in talkshows. Op zijn site noemt hij zichzelf ‘al decennia lang Nederlands meest bekende misdaadverslaggever die zich tevens heeft ontwikkeld tot een tv-persoonlijkheid die volop deelneemt aan het maatschappelijk debat’. Mogen we even overgeven?

Peter R. heeft het met veel BN’ers aan de stok gehad, maar wie werd het kwaadst?

Als we alle criminelen buiten beschouwing laten, staat Caroline Tensen waarschijnlijk bovenaan de woedeladder. Nadat ze eens een feestavond in de onderwereld had gepresenteerd, werd ze door De Vries als ‘gangstersletje’ omschreven. Dat kwam hem te staan op haar eeuwigdurende vijandschap.

Wat moeten we weten over Peter R.?

Peter Rudolf de Vries werd vooral bekend door zijn eigen tv-programma Peter R. de Vries, Misdaadverslaggever, dat in 2012 na zeventien jaar stopte. Volgde de ontvoering van Freddy Heineken op de voet, bemoeide zich met de Puttense moordzaak, onthulde dat prinses Mabel de crimineel Klaas Bruinsma beter kende dan ze eerder toegaf en mengde zich met verborgen camera’s in de zaak rond Joran van der Sloot. Had een open relatie met zijn vrouw Jacqueline, die vertrok nadat Holleeder op een avond dreigend op de stoep stond.

Wat vindt Peter R. de Vries van zichzelf ?

‘Ik praat alleen over zaken waar ik iets van weet: misdaad, sport, media, politiek en nieuws.’

Wat vinden wij van Peter R. de Vries?

Herman Brusselmans noemde hem onlangs ‘De Opperblaaskaak Der Nederlandse Superbedrijvers Van Misplaatste Arrogantie En Nergens Op Gebaseerde Pretentie’. Daar sluiten we ons graag bij aan.

Wat vinden anderen van Peter R. de Vries?

Theo Hiddema (politicus)

‘In een uitzending van RTL Late Night raakten wij in een verhitte discussie, waarin ik hem de baas bleef. Ik voelde dat hij mij wilde attaqueren en zag aan zijn ogen dat hij niet uit was op een vriendelijk gesprek. Niet zijn feitenkennis had de overhand, maar zijn politieke voorkeur. Dat bepaalde zijn stemming en humeur. De Vries gaat zijn gesprekken met veel kennis van zaken in. Daardoor komt hij betweterig en prekerig over. Aan zijn oogjes kun je vaak zien dat hij enig dedain koestert voor hen die minder geïnformeerd zijn. Soms kan ik me aan hem ergeren; dat scherpt me aan.’

Marc van der Linden (collega RTL Boulevard)

‘Voor Peter heb ik veel waardering als journalist, maar misschien nog wel meer als mens. Hij is rechtlijnig, maar trouw aan zijn standpunten en overtuiging. In oorlogstijd zou ik naast hem willen wonen; hij zal nooit vals zijn. De emotie en bevlogenheid waarmee hij belangeloos zo lang aan de zaak-Nicky Verstappen werkte totdat er een verdachte kon worden opgepakt, ontroert me tot tranen toe.’

Steve Brown (boefje)

‘De Vries heeft me in 1997 in de val gelokt met geheime opnames, waarbij ik werd neergezet als een crimineel die cocaïne gebruikte op de Wallen. De climax had moeten zijn dat mijn voormalige maat Ronnie Ostrowski me een beautycase met twee kilo coke overhandigde. Maar junk als hij is, ging hij daar zelf mee vandoor. Dat was mijn redding. Buiten stonden een arrestatieteam van dertig man, een officier van justitie en een rechter-commissaris. De bedoeling van De Vries was om mij daarvoor te arresteren zodat ik vijf of tien jaar kon zitten. Ik vind hem daarin dom en naïef. Want als dát gebeurd was, had hij niet meer op deze aarde rondgelopen. Ter plekke heb ik hem een paar stompen voor zijn kanis gegeven. De rechtbank vond het een onrechtmatige uitzending en heeft hem daarvoor veroordeeld. Tien jaar later heb ik hem met mijn slippers een trap onder z’n la e reet verkocht. Bij de RAI heb ik hem knock-out geslagen en daar ben ik ook voor veroordeeld. Ik zal nooit klaar zijn met De Vries en dat weet hij ook. Of hij altijd achterom zal moeten kijken? Dat moet hij zelf weten, die lafbek.’

Johan Korenblek (bekende van scharrel)

‘Twee jaar geleden kwam De Vries op een avond langs in de woning van mijn maat Makan Garmani. Zijn relatie met Esther was toen al aan het inkakken, maar ze hadden nog wel wat. Er kwam een man binnensluipen met een capuchon op; Makan besloot er meteen op af te gaan. Hij trof daar De Vries aan met een es wijn. Ik weet niet wat hij in zijn neus had zitten, maar echt helder keek hij niet uit z’n ogen. Hij kwam Makans vriendin neuken. De Vries weigerde te vertrekken omdat hij naar eigen zeggen was uitgenodigd. Makan belde de politie en na een hoop gesteggel is De Vries vertrokken. Ik heb het filmpje gemonteerd dat Makan met zijn telefoon heeft gemaakt en dat viral is gegaan. De Vries had beter een hotelletje kunnen pakken, dan was er niks aan de hand geweest. Ik heb hem weleens een berichtje gestuurd dat hij de kogel kan krijgen. Hij kan een stomp voor z’n kanis krijgen als hij me opzoekt. Hij is 90 kilo, ik weeg 140 kilo, dus ik ga gewoon met hem aan de haal.’