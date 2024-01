Na GTST ook Penoza weg bij Post Castelijn Casting (= Kemna)

‘Guess who’s back’, vraagt regisseur Diederik van Rooijen bij de aankondiging van een wel heel bijzonder castlid van de, in november te verschijnen, film Penoza. Niemand minder dan de tot nu toe doodgewaande Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) blijkt nog in leven en keert terug in haar oude rol.

Carmen duikt op in Canada, waar de afgelopen maanden druk is gefilmd, waarna deze maand de productietenten in Nederland worden opgeslagen. De opnames van de film worden naar verwachting deze zomer afgerond. Het is echter niet de enige verandering, nu de serie de sprong maakt naar het witte doek.

Achter de schermen krijgen de acteurs namelijk te maken met een nieuwe collega’s. Waar de serie jarenlang kon varen op de hulp van Kemna Casting, nu Post Castelijn geheten, stappen producent NL Film en distributeur Dutch Filmworks nu over naar Groen Casting, het bedrijf dat komend televisieseizoen ook al de soap Goede Tijden, Slechte Tijden van Kemna overneemt. Het is daarmee de zoveelste grote speler die het geplaagde bedrijf in korte tijd de rug toekeert.

Eerder verklaarde Kemna al het erg jammer te vinden dergelijke titels te moeten afstaan, maar wensten zij hun opvolgers wel veel succes. De verhuizing zou volgens ingewijden vooral de wens zijn geweest van regisseur Diederik van Rooijen, die de berichtgevingen over het oude bedrijf van castingdirector Job Gosschalk vanuit zijn woonplaats Los Angeles de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten hield. De reden van de overstap van castingbureau laat zich in elk geval raden.

De makers lijken met de film, inclusief de onverwachte terugkeer van haar hoofdrolspeelster, van succes verzekerd. Tussen 2010 en 2016 sleepte de serie Penoza verschillende nominaties en prijzen in de wacht, zoals een Beeld en Geluid Award, Crimezone Awards of Honor, Zilveren Krulstaart, Gouden Kalf en twee TV-beelden. Genomineerd werden makers en cast voor de Lira Scenarioprijs en tweemaal achter elkaar voor de Gouden Televizier-Ring. Bij die laatste prijs moest de serie Flikken Maastricht en Floortje Naar het Einde van de Wereld voor zich dulden. Dan maar de Oscar voor beste buitenlandse film?