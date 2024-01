'Het is een vrij land, maar Frans Bauer komt er bij mij niet in'

Als overtuigd atheïst zie ik gelovigen van om het even welke religie een beetje als mensen met een slechte muzieksmaak. Dat het fans zijn van – bijvoorbeeld – Frans Bauer. Ik kan er echt met m’n hoofd niet bij hoe je het gekweel van die knakker geen totale baggermuziek kan vinden. Maar dan denk ik: och, het is een vrij land. Wat kan mij het schelen wat iemand anders thuis – desnoods de hele dag – uit z’n stereotoren laat schallen? Niets toch?

Voor mijn part gaan die Bauer-fans met z’n allen in Ahoy met hun afgod mee staan blèren. Joh, trek lekker een T-shirt aan met die dikke kop van ’m erop. Knock yourself out. Kan mij het verrotten. En als er nou een keer op de radio of in de supermarkt een liedje van Fransie langs komt, dan ga ik daar ook niet meteen dood aan. Zelfs niet als het een duet met Marianne Weber is. Ik bedoel: ik ben toch niet van poppenstront?

Ik vind het eigenlijk allemaal prima, zolang je maar niet m’n huis binnen komt stormen, The Kinks van de platenspeler trekt en ‘Zijn grootste successen’ in de cd-speler prakt. Of me afknalt als ik niet alle andere muziek afzweer en voortaan enkel en alleen nog Frans Bauer luister. Gelukkig is slechts een zeer klein percentage van de Frans Bauer-fans dusdanig radicaal, maar ze zijn er en ik wens ze een kwaadaardig woekerend gezwel toe op een plek waar de dokter er net niet bij kan.

Maar dan heb je nog een andere groep mensen met een verschrikkelijk slechte muzieksmaak. Zij houden van hoempapamarsmuziek. Bovendien vinden zij dat alle Frans Bauer-fans – ook zij die niemand lastig vallen met hun wansmaak omdat ze het enkel thuis op gematigd volume luisteren – terug op moeten sodemieteren naar Fijnaart. Enkele van deze hoempapamarsmuziekfanatiekelingen deinzen er niet voor terug dodelijke aanslagen te plegen op vredige bijeenkomsten van gematigde Bauer-liefhebbers. Ook hen wens ik een tumor ter grootte van een tennisbal in die toch al zieke koppen toe.

Anyway, het is heel naar en ongezellig allemaal en wij, de mensen die gewoon van goede muziek houden – Ramones en Creedence Clearwater Revival en Eric Dolphy en zo – die staan daar tussenin. En aan de ene kant roepen de hoempapaïsten: ‘Als je niet naar marsmuziek luistert, ben je vóór Frans Bauer en de terreurdaden die in zijn naam gepleegd worden!’ en aan de andere kant staan Bauer-extremisten gematigde Frans-fans op te jutten om met Als Sterren Aan de Hemel Staan uit de autoradio knallend op een kerstmarkt in te rijden. En zo proberen beide partijen zieltjes te winnen onder het volk dat goede muziek luistert, tot er uit iedere speaker slechts nog óf Heb Je Even Voor Mij? óf Wir Fahren Gegen Engeland klinkt. Dat nooit!