Primeur: de videoclip Alles Kan Kapot van The Jerry Hormone Ego Trip

In het weekend speelt onze columnist Jerry Hormone graag voor rockster met zijn band, The Jerry Hormone Ego Trip. Onlangs verscheen hun tweede album, The Jerry Hormone Ego Trip Swingt de Pan Uit!, een parel van een plaat met veertien Nederlandstalige rock-’n-roll-liedjes, waaronder de country-smartlap Alles Kan Kapot.

Voor de videoclip van dit nummer jaagde Zilveren Camera-winnaar Lenny Oosterwijk Jerry in z’n lullige uppie op een tandem door het bos en over de duinen, zo de Noordzee in. ‘Ellendig, maar net iets minder verschrikkelijk dan een nieuwjaarsduik. Ik lag tenminste nog alleen in dat stervenskoude water en niet samen met nog tweeduizend idioten met een Unox-muts op,’ aldus Hormone.

Dit is 'm dan, de videoclip Alles Kan Kapot van The Jerry Hormone Ego Trip:



The Jerry Hormone Ego Trip tourdata:

- 15 februari - Uden, De Pul

- 22 februari - Utrecht, dB’s

- 1 maart - Delft, Steck

- 2 maart - Amsterdam, Cinetol

- 7 maart - Tilburg, Cul de Sac

- 4 april - Eindhoven, Effenaar

- 5 april - Groningen, Vera