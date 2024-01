‘De RTL-sterren zijn compleet vergajlaard’

Een klein jaar geleden maakte Erland Galjaard bekend dat hij, na ruim twee decennia in leidinggevende functies bij RTL te hebben gewerkt, zou stoppen als algemeen programmadirecteur van RTL4. Nu zijn ‘creative sabbatical’ (zijn woorden) op z’n eind loopt en we ongetwijfeld snel gaan horen dat ook hij bij John de Mols Talpa aan de slag gaat, is het misschien een aardig moment om de schade op te nemen.

Onder Galjaards leiding was het codewoord bij RTL4: gezellig. De programmabaas bracht groot familie-entertainment op primetime en dat mocht van alles zijn, zolang het maar een warm gevoel in de huiskamers bracht. Let wel: RTL-gezelligheid, dus verplicht geforceerd leuk doen. (Je ziet het door de botox bijna niet, maar Linda de Mol lacht zelfs tijdens de reclameblokken van Oh, Wat Een Jaar! door.)

Het wrange is: de man is al bijna een jaar weg, maar zijn sterren zijn blijvend verpest. Want iedereen gaat vroeg of laat door Galjaards gezelligheidsmachine. Sterren die voordat ze naar RTL gingen nog wel iets authentieks hadden zijn, nadat ze door Galjaard onder handen zijn genomen, ontdaan van het laatste beetje authenticiteit dat ze nog hadden.

Ze gaan ook steeds meer op elkaar lijken, kijk maar eens goed. Anouk, Sanne Hans en Ali B bij The Voice, Guus Meeuwis, Jeroen van Koningsbrugge en Peter Heerschop bij Ik Hou van Holland: allemaal vergaljaard.