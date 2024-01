Vriend en vijand over de kerstman

Begin deze maand drong een idioot een Amerikaanse kerk binnen om de kinderen aan hun kerstontbijt toe te brullen dat de kerstman niet bestaat. Waarom houdt die gezellige dikkerd de gemoederen zo bezig? Wat betekent de kerstman eigenlijk voor ons? We vroegen het aan vijf kerstmutsen.

Wat is dat eigenlijk voor kerel, die kerstman?

Een dikke vent met een ronde witte baard in een gedateerd rood sneeuwpak. Hij heeft elfen die voor hem werken. Ze maken en verpakken het speelgoed dat naar de kinderen gaat. Over zijn woonplaats wordt internationaal nog weleens wat gesteggeld. De Amerikanen zeggen dat de kerstman op de noordpool bivakkeert, terwijl in Europa ook de plaats Rovaniemi in Finland wordt genoemd als de plek waar de beste man ’s avonds zijn sokken uittrekt. Volgens de verhalen heeft hij acht rendieren die zijn slee trekken. Deze rendieren kunnen natuurlijk ook vliegen, vanzelfsprekend.

Maar eh, de kerstman bestaat toch helemaal niet?

Kinderen zijn er stellig van overtuigd dat de goedlachse dikkerd ieder jaar cadeautjes onder de bomen schuift als ze lief zijn geweest. Grote mensen lijken de corpulente kerstman vooral als een vrijbrief te zien om zich volledig vol te vreten en te drinken rond de kerst. Eén of andere mafketel in het dorp Cleburne in Texas wist de sfeer begin deze maand flink te verzieken door bij een kerstontbijt een kerk binnen te dringen en tegen de kinderen te tieren dat de kerstman niet bestaat. Gelukkig was de kerstman in hoogsteigen persoon aanwezig, dus de schreeuwende idioot stond niet heel sterk in zijn argumentatie.

Waarom lijkt de kerstman op Sinterklaas?

De Amerikaanse versie van de kerstman is afgeleid van de Nederlandse Sinterklaas en de Engelse Father Christmas. Lang verhaal kort: door de 17de- en 18de-eeuwse migratie van Nederlandse en Britse kolonisten naar Amerika kwamen de tradities samen in één figuur: Santa Claus. De naam is duidelijk afgeleid van onze Sinterklaas.

Wat moeten we weten over de kerstman?

Hij is géén bedenksel van Coca-Cola, zoals sommigen denken. Wel gaat de relatie tussen het wereldberoemde colamerk en de gulle dikbuik ver terug, want al in de jaren 30 verschenen er reclamecampagnes met Santa Claus. Deze droegen bij aan zijn huidige uiterlijk en bekendheid. Zelf schijnt hij overigens liever Pepsi te drinken, maar dat is misschien slechts een gerucht.

Wat vindt de kerstman van zichzelf?

‘Ho ho ho.’

Wat vinden wij van de kerstman?

Geef ons Sinterklaas maar.

Wat vinden anderen van de kerstman?

Chimène van Oosterhout (presentatrice)

‘De kerstman is voor mij een heel grote, positieve, oude wijze man die graag lacht. Hij brengt mooie cadeautjes, het liefst in de vorm van liefde zo aan het eind van het jaar. Nee, hij heeft mij geen nieuwe liefde bezorgd. Ik ben ook extra kritisch nadat ik een paar keer pech heb gehad op dat vlak. Of nou ja, pech... Ik val best wel op foute mannen, dus je zou ook kunnen stellen dat het mijn eigen schuld was, haha. De kerstman is een beste kerel. Hij is een weldoener, want hij zorgt ervoor dat minder bedeelden beter worden bedeeld. Eenzame mensen beleven met kerst door hem wat extra gezelligheid.’

Bobbi Eden (erotiekonderneemster)

‘De kerstman brengt ons een leuke tijd, maar ik ben ook altijd weer blij als hij weer naar huis gaat en kerst achter de rug is. Of de kerstman een erotische sfeer meebrengt? Het schijnt dat er rond de kerst veel baby’s worden verwekt, maar zelf vind ik er niets erotisch of opwindends aan. Of ik op de door mij georganiseerde erotiekbeurs Loversland nog bijzondere kerstballen of een pik als piek heb gezien? Nou nee, die versieringen ben ik niet tegengekomen. Ik haak graag en heb twee haakboeken uitgebracht; je kunt met je creativiteit natuurlijk allerlei leuks maken voor kerst. Bijvoorbeeld een kerstman!’

Bonnie St. Claire (zangeres)

‘In de feestmaand brengt de kerstman veel gezelligheid. Mijn man en ik hebben geen torenhoge kerstboom en we zetten ons appartement niet bomvol versieringen. De kerstman komt bij ons niet met cadeautjes, wij verrassen elkaar op andere momenten. Ik leg wel leuke kleedjes op tafel en ik zet wat kleine prulletjes neer. Daar blijft het bij. We zijn best uithuizig, dus we komen de kerstman en de kerstsfeer overal tegen in restaurants, in winkels en op straat. Dat maakt me blij. Minder blij word ik ervan als ik voor de 88.000ste keer dezelfde liedjes voorbij hoor komen. Dat I’m Dreaming of a White Christmas ken ik nou inmiddels wel.

Judith Osborn (creatief onderneemster)

‘De kerstman mag van mij denken dat hij de paashaas is. Hij zegt me niks, Sinterklaas ook niet. Kerst betekent voor mij dat ik familie, vrienden en dierbaren in een knusse setting zie. Komende kerst staat voor mij vooral in het teken van mijn drang om te ontspullen. Ik wil geen cadeaus, ik wil juist van mijn dingen af. Kerst is voor velen kopen-kopen-kopen, maar ik doe bijna alles weg momenteel. Ik wil minder ballast en ruis in mijn leven. Alles moet voortaan in tien verhuisdozen passen.’

Joke Krommenhoek (weduwe Koos Alberts)

‘Voor mij wordt dit de eerste kerst zonder Koos, dat heeft de kerstman vast en zeker wel meegekregen. Na een zware operatie aan zijn blaas, waarin drie tumoren zaten, traden er complicaties op waardoor Koos erg verzwakte en op 5 oktober overleed. Of ik opkijk tegen de kerst? Het is logisch dat ik extra aan hem zal denken. Helemaal nieuw zal de lege plek aan tafel niet zijn; we hebben als familie al met elkaar gegeten en die leegte meegemaakt. Natuurlijk mis ik ’m verschrikkelijk, maar tegelijk voelt het alsof hij nog bij me is als ik thuis ben.’