'Ruttes tere vaasje is zo kitsch, dat past bij een partij die kunst al jaren belachelijk maakt'

Beste Mark Rutte,

Je was net te laat voor de verkiezing van het woord van het jaar, en het waren er in tegenstelling tot ‘blokkeerfries’ twee, anders had ie zeker gewonnen, je ‘teer vaasje’ als metafoor voor Nederland.De politiek duider van NRC twitterde dat ze zich bij de VVD vast rot lachen, nu iedereen het over die twee woorden heeft en niet over het beleid. Ik weet het niet.

Wat er verder in die open brief van je aan het land stond, dat kan volgens mij namelijk ook niemand meer reproduceren, alleen die twee woorden. In die zin is het je Koningslied: wat dat nummer verder wilde uitdrukken, weet geen mens verder nog, alleen dat er die dag was die je wist dat zou komen.

Teer vaasje. Ik vroeg me af of hij verder ooit is gebruikt in Nederlandse popteksten, waar de mislukte metaforen, beeldspraken en rijmelarij immers talrijk zijn. Of moet ik je nog even herinneren aan: ‘Ik niet de kassa maar de rij was / Ik niet de ragout maar de pastei was’ (Veldhuis & Kemper), aan: ‘Vandaag is rood / Wat rood hoort te zijn’ (Marco Borsato) of: ‘Ik streel je / Bespeel je met mijn tanden op je slipje / Dip je als een chipje / Shit, moppie ik digg je / Ik neem je in mijn armen en flip je (Lange Frans en Baas B). Maar nee. Ook daar niet.

Het bijvoeglijk naamwoord ‘teer’ wel een paar keer, door Herman van Veen, Bram Vermeulen en Van Dik Hout. En ‘vaasje’ ook maar een paar keer. In de betekenis van glas, om te vullen met drank. ‘Neem dan een glaasje / Whisky uit een klein vaasje’ (uit Roken, Alcohol en Drugs van een zangeres genaamd Maxime de Haan). En ook als vaas voor bloemen. Wim T. Schippers zong het ooit in het radioprogramma Ronflonflon: ‘Het leven is een klucht / Een tulp al in een vaasje.’ En presentator Jochem van Gelder had een carnavalshit met de kraker Lekker Leven. Allemaal samen: ‘Noem mij maar gek, noem mij een sukkel of een dwaas / Ik pluk het leven voor ik eindig in een vaas.”

Maar de combinatie, zowel die teerheid als die vaas: niet eerder vertoond. En net zo kitsch als past bij een partij die kunst al jaren belachelijk en verdacht maakt. ‘Er gaat 7 miljoen naar het Concertgebouworkest en nul naar het bloemencorso. Dat vind ik raar,’ zei VVD-Kamerlid Thierry Aartsen onlangs. Hij pleitte voor meer geld voor volkscultuur. Ik verdenk hem dan ook van het bedenken van het ‘tere vaasje’. De eerste VVD-smartlap; een nummer om te janken.