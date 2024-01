'Blijf maar lekker wegkijken, rechtse medemens'

(S)linkse Gutmenschen, dat zijn wegkijkers, concludeert rechts Nederland regelmatig in al haar relativerende redelijkheid. ‘Ja, het is toch zo?! Of niet soms?! Terwijl IS in Aleppo en Damascus homo’s van flatgebouwen flikkert, zit de deug-elite hier in de moskee met die haatbaarden en kopvodden thee te drinken! Er worden bloederige aanslagen gepleegd, kleine kinderen uitgehuwelijkt en vrouwen besneden! En wat doen die cultureel, demografisch en geostrategisch suïcidale links-extremisten?! Wegkijken! Ja, ik benóem het maar gewoon, hoor! Laatst nog zag ik zo’n multikul-lul, die had het er zó druk mee, met dat wegkijken, dat ie over zo’n betonnen blok Merkel Lego struikelde en zich helemaal te barsten viel! Net goed!’

Totale lulkoek. En ik kan het weten, want ik zit in die links-progressieve bubbel, yo. Zo’n beetje al mijn vrienden en kennissen zijn links-progressief en ik heb er letterlijk geen één ooit horen zeggen: ‘Ja, nee, och, vrouwenbesnijdenis, dat valt allemaal reuze mee.’ Of: ‘De Twin Towers, dat wáren toch ook gewoon lelijke gebouwen?’

Progressief-links kijkt niet weg, maar probeert wél met enige nuance over de dingen te denken en te spreken. Zoals slechts een klein percentage van de katholieken kinderverkrachter is, zo is ook slechts een klein percentage van de moslims bomgordelterrorist. Ik kijk niet weg als ik zeg: ‘Van het meisje met de hoofddoek achter de kassa bij de Albert Heijn heb je niets te vrezen, dus laat dat kind met rust.’

Ondertussen wordt er aan de overzijde van het politieke spectrum weggekeken alsof het een lieve lust is. Neem bijvoorbeeld De Telegraaf, de enige krant die niet bruiner wordt als je je reet ermee afveegt. Na een weekendje sinterklaasintochten met stinkhoer-zingende, eiergooiende, siegheilende pro-piet-hooligans zetten zij een foto van een ijsbeer – met welke het volgens de kop ‘(ijs)bere- goed’ gaat – op de voorpagina en zwijgen verder als het graf over het extreem-rechtse geweld tegen vreedzame demonstranten.

En neem rechts reagurend Twitter dat normaal zo’n grote bek heeft, maar nu zowat de nek verrekt van het wegkijken als Klaas ‘ja, dus?’ Dijkhoff het voorstel doet demonstraties bij sinterklaasintochten te verbieden en zo even de grondwet aan z’n laars denkt te kunnen lappen. Of als Thierry Baudet in een debat over het verdrag van Marrakesh voorstelt een keuze te maken vóór grenzen en tégen – hij maakte er met de vingers het tussen-aanhalingstekens-gebaar gebaar bij – ‘mensenrechten’.

Ik resumeer: extreemrechts geweld en politici met schijt aan de grondwet en de mensenrechten. Maar blijf lekker wegkijken, rechtse medemens. En steek straks als de fascisten door de straten marcheren gerust je vingers in je oren. ‘Wat een herrie maken die laarzen, hè? Wie had dat nu zien aankomen?’