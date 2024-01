'Het heeft weinig zin om zo krampachtig vast te houden aan “onze” tradities'

Lieve Maxim, heb je weleens Sinterklaas gespeeld?

'Ja, één keer, maar ik kon er geen klote van. Meer dan de helft van de kinderen herkende me en de rest vond me niet geloofwaardig. En toen moest ik nog aan het heerlijke avondje beginnen. Het is best lastig om de sint te spelen. En tegenwoordig ook niet zo veilig of leuk meer. Het is wachten tot ergens echt de vlam in de pan vliegt omdat voor- en tegenstanders elkaar geen millimeter gunnen. Het heeft vrij weinig zin om zo krampachtig vast te houden aan ‘onze’ tradities. Als mensen de zwarte pieten als racistisch en kwetsend opvatten, dan veranderen we hun uiterlijk. Zo belangrijk is dat niet. Andersom mag er dan natuurlijk ook gewoon snoeiharde kritiek geleverd worden op andere culturen. Sommige gebruiken en gedragsvormen zijn namelijk behoorlijk achterlijk. Sissen naar vrouwen of homo’s uitschelden of zelfs bedreigen, dat accepteer ik als nazaat van de slavendrijvers dus niet.'

Maxim Hartman beantwoordt in de rubriek Lieve Maxim elke week vragen van lezers. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].