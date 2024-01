'Jensen is zó dik geworden dat ik vermoed dat Baudet zeer calorierijk sperma heeft'

Zojuist heb ik een aflevering van Jensen gekeken, want dat zou een fris tegengeluid zijn. Had ik niet moeten doen. Ik was gewaarschuwd: ‘Het is erg, heel erg erg.’ Ik dacht: ja, duh. Tien jaar geleden was het ook al humor niveautje okselscheet. ‘Hé Kelly van der Veer, waar is je pik eigenlijk gebleven?! Hebben ze ’m in het ziekenhuis in de prullenbak gesmeten, of bewaar je ’m thuis in een augurkenpotje?!’

Alsof met een domme grijns op je stupide smoel iets lomps roepen hetzelfde is als een grappige grap maken. Maar goed. Het zal wel weer een van m’n vele elitaire opvattingen zijn. Het volk – Jan met de Pet en Truus Aanrecht – vindt zulks natuurlijk fan-tas-tisch, want het volk, dat is toch eigenlijk maar een stelletje mongolen-zonder-chromosoompje-te-veel, dat weet ieder weldenkend deugmens. Jan Paparazzi hoeft maar in Patricia Paay d’r bek te boeren, of het volk lacht zich een hernia, klapt zich de vellen van de handen en pist het bankstel nat.

Ik was dus gewaarschuwd. En ik dacht dat ik voorbereid was. Maar dat was ik niet. Je kan je dan ook niet voorbereiden op vijftig minuten lang via je ogen in je hersens gescheten worden. Jan Paparazzi en de roddelblad-BN’ers van weleer hebben plaatsgemaakt voor populistische politici. Eerder had Jensen Groot-Brittannië-in-de-afgrond-storter Nigel Farage en de Amerikaanse ambassadeur Pete ‘In The Netherlands Politicians Are Being Burned’ Hoekstra te gast in z’n nieuwe ‘personalityshow’. Ditmaal kregen ik en nog zo’n 179.999 kijkers Thierry Baudet voorgeschoteld.

Er schijnt al veel over Jensens gewicht te zijn gezegd. Hij is namelijk nogal wat kilootjes aangekomen. Ik hoef daar niet zonodig iets over kwijt, behalve dan dat ik vermoed dat Thierry Baudet zeer calorierijk sperma heeft. Jezuschristus, wat een pijpsletje is Robert voor de FvD-voorman.

In een vraaggesprek van 25 (!) minuten legt Jensen – die zich er graag op laat voorstaan zo’n gevreesde interviewer te zijn – buddy Baudet geen strobreed in de weg. Niet één kritische vraag wordt gesteld. Nee, Thierry wordt geprezen, omdat hij een van de weinigen is die nog durft te zeggen waar het op staat. Net als Jensen zelf, overigens. Die is namelijk naar eigen zeggen ook een van de weinigen die nog durft te zeggen waar het op staat.

Na deze ellenlange reclamespot voor de tweede facistische partij van Nederland krij- gen we Emile Ratelband en z’n idiote ik-voel- me-49-dus-wil-ik-dat-er-49-in-m’n-paspoort- staat-plan voor de kiezen. ‘Ik ben de enige Nederlander die nog zegt hoe het is,’ zegt de aandachtsgeile positiviteitsgoeroe. ‘Ja, op jou na dan, Robert.’ De presentator knikt instemmend en slikt Ratelbands hele waanzinverhaal van A tot Z.

En dat, lieve kijkertjes thuis, is dan dat frisse tegengeluid van Jensen. Het soppende geslurp van rechtse mannetjes die elkaar pijpen omdat ze er zelf niet bij kunnen.