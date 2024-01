'Mensen beschermen tegen een industrie die kanker verkoopt is geen betutteling'

Beste Jan Hein Sträter van de verzamelde Nederlandse sigarettenboeren,

Ik zag beelden van een volwassen man op het Binnenhof met een speen in zijn mond. De man wilde op die manier uitdrukken dat in Nederland mensen als kinderen worden behandeld. Op zo’n infantiele, platte, kinderachtige manier? Ja, want de man was nou eenmaal geen kunstenaar. Sterker, daar heeft hij niks mee, kunstenaars. De man was Jan Roos.

U bent de directeur van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten. Dat is een hele mond vol, maar het is gemakkelijk samen te vatten: u bezorgt mensen kanker. U verkoopt ze vol leugens een product dat ze verslaafd maakt, en maakt ze vervolgens ook nog wijs dat het hun eigen verantwoordelijkheid is dat ze dat product blijven gebruiken. Bij weinig onderwerpen is de mythe van de eigen verantwoordelijkheid leugenachtiger dan bij sigarettenverslaving.

Gelukkig heeft u gaandeweg de status gekregen die bij u past: paria van de samenleving. Om mensen te beschermen tegen uw leugens en listen neemt de overheid steeds meer en hardere maatregelen om uw troep, die duizenden doden per jaar eist, in te dammen. Die bescherming noemt u ‘betutteling’.

Zo werkt dat, in het hoofd van een intrinsiek slechte industrie: je maakt een product dat mensen verslaafd maakt, dus hun vrije wil afneemt, en als de overheid ze dan wil beschermen tegen dat product, roep je dat de overheid de vrije wil van die mensen beperkt. De dealer die tegen de junk zegt: die hulpverleners, artsen en afkickcentra willen jou alleen maar betuttelen, maar ik niet, ik ben je vriend.

Ik geloof niet in God en dus ook niet in zijn tegenpool, maar dichterbij Satan dan de tabaksindustrie krijg je het niet, hier op aarde.

En daar was u, met een cheque voor Jan Roos van 42.200 euro. Voor u een schijntje, voor Roos toch meer dan een euro per stemmer op zijn volkspartij.

Vrijwel iedereen is te koop, dat is geen schande. De vraag is alleen voor welke prijs. Die prijs is voor iedereen anders en vaak niet exact vast te stellen. Nu wel. Gooi voor 42.200 euro aan kwartjes in de gleuf van Jan Roos en hij stopt een speen in zijn mond en roept ook namens u ‘betutteling’.

Handig voor u, want u blijft grotendeels buiten schot, omdat de kritiek zich nu richt op de trekpop. Onterecht, want het gaat uiteindelijk om wie aan de touwtjes van die pop trekt. Om wie verantwoordelijk is voor een industrie die de wereld niets heeft opgeleverd, anders dan dood en verderf. Dat is niet uw nuttige idioot Roos, niet de rokers zelf. Dat is niemand anders dan u.