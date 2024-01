Enquête: Ajax is de favoriete club van Nederlandse militairen

Wat mis je het meest aan thuis?

1. Vrouw/vriendin/gezin

2. Familie/vrienden

3. Seks

Wat ga je het eerst eten als je weer in Nederland bent?

1. Biefstuk

2. Kapsalon

3. McDonald's

Wat ga je het eerst drinken als je weer in Nederland bent?

1. Bier

2. Whiskey

3. Wijn

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

1. Sporten

2. Film/serie kijken

3. Rukken

Wat is je favoriete oorlogsfilm of -serie?

1. Band of Brothers

2. Saving Private Ryan

3. Full Metal Jacket

Wat koop je het meest in het kampwinkeltje?

1. Sigaretten

2. Blikjes frisdrank

3. Chips/snoep

Welke BN'er zou je doen?

1. Chantal Janzen

2. Katja Schuurman

3. Gwen van Poorten

Wat is je favoriete wapen?

1. COLT C7/C8 (standaard geweer)

2. .50 QCB (zwaar machinegeweer)

3. AGL (automatische granaatwerper)

Wat is je favoriete voetbalclub?

1. Ajax

2. Feyenoord

3. PSV

Welke voetbalclub wordt dit jaar landskampioen?

1. Ajax

2. PSV

3. Feyenoord

Welke voetbalclub wint dit jaar de Champions League?

1. FC Barcelona

2. Ajax

3. Bayern München

De redactie van Nieuwe Revu verhuisde voor een week naar Camp Castor in Mali, om daar een themanummer te maken over de Nederlandse militairen die deelnemen aan VN-missie MINUSMA. Het blad ligt nu in de winkel en is hier te koop.