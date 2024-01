'Hebben echt álle VVD'ers achter hun ribben geen hart maar een rekenmachine?'

Klaas Dijkhoff is zo’n kennis van een kennis aan wie je wordt voorgesteld op een feestje. Zo’n joviale gozer die je meteen een ijskoude Bavaria in de handen drukt en een klap op je schouder geeft, een paar hilarische moppen tapt, niet te beroerd is om ook om jouw niet zo grappige grappen te bulderlachen en dan óók nog eens over een wel zeer uitgebreide kennis wat betreft lucifers blijkt te beschikken. Alleraardigst pakkie draagt ie ook. Gelukkig heeft ie van het bourgondisch Brabantse leven een behoorlijk bolle kop gekregen, anders had je je vriendin er nog vanaf moeten trekken. Maar echt een topgozer, dus.

Tot het wat later op de avond – jullie zijn ondertussen overgestapt op tripels – over politiek gaat. Blijkt die knakker opeens VVD’er te zijn. Nou ja, denk je eerst. Er zullen ook wel goede bij zitten, bij de VVD. Vast niet iedereen van die partij vindt dat je het onderwijs en de gezondheidszorg kapot moet bezuinigen, toch? Of dat het echt nodig is om op ondemocratische wijze 2 miljard euro aan belastinggeld bij multinationals in de schoot te werpen? Of dat het een goed idee is om kinderen te deporteren? Of gelooft dat het wis en waarachtig onmogelijk is niet in permanente staat van burenruzie te verkeren met dat Turkse gezin dat naast je woont? Dat dat bovendien genetisch bepaald is?

Nee, het zijn vast niet allemáál huisjesmelkers met verstrengelde belangen, links en rechts de hand boven het hoofd houdende vriendjes van witwassende bankiers, ontmoeting-met-Poetin-uit-de-duim-zuigers, loopse schoothondjes van het grootkapitaal, eugeneticahobbyisten en witte mannen van middelbare leeftijd die achter hun ribben geen hart maar een rekenmachine hebben zitten.

Misschien heeft die supersympathieke kennis van een kennis wel gewoon een heel hoge hypotheek die hij zonder de renteaftrek niet kan ophoesten. Geen wonder dat de VVD dan z’n partij is. Maar dan trekt ie z’n bek nog effe wat verder open en zegt-ie: ‘Criminaliteit in probleemwijken moet dubbel zo hard bestraft worden!’

‘Definieer probleemwijken.’

‘Nou, je weet wel, veel uitkeringen, veel criminaliteit, veel buitenl… ik bedoel: inwoners van niet-westerse afkomst!’

And so the monkey comes out of the sleeve. Je staat al de hele avond te grappen en te grollen met een vent die vindt dat vrouwe Justitia haar blinddoek af moet doen, zodat als hij – blanke man met poen – iemand op de bek timmert hij maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgt, en als een moslim zonder centen zoiets doet, dat die dan maximaal zes jaar moet brommen. Een voorstander van klassenjustitie en een racist op de koop toe.

‘Oh, ja, oké,’ hakkel je. ‘Ik, eh, moet effe naar de wc. Zie je zo.’

Je voelt je er ingeluisd en vies. De rest van de avond mijd je hem als de pest. En precies zó’n gast is Klaas Dijkhoff.