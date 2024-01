'Godskolere Geert, verzin eens wat nieuws'

Beste Geert,

In Pakistan gaan al maanden lang mensen woedend de straat op, afgelopen week zelfs duizenden. Ze demonstreren tegen Nederland. De reden? Jouw oproep om spotprenten van de profeet Mohammed in te sturen, en je aankondiging de beste inzendingen te exposeren op het Binnenhof. Cartoonist Bosch Fawstin doet alvast mee. Hij won in 2015 een wedstrijd voor Mohammed-cartoons in een voorstad van Dallas. Op de feestelijke bijeenkomst werd een aanslag gepleegd, net nadat jij er een speech had gegeven.

Die woedende Pakistanen van vorige week worden opgehitst door een paar radicale islamitische partijen die vinden dat iedereen die spot met Mohammed moet sterven. Iedere keer dat iemand Mohammed afbeeldt of bespot, is er gezeik, dreigementen of geweld, met de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo als dieptepunt. Ik heb het speciale eerste nummer van Charlie Hebdo ná die aanslag nog in mijn bureaulade liggen: op de cover een huilende Mohammed, een bordje in zijn handen met de tekst Je suis Charlie. Ieder weldenkend mens was toen Charlie: van het nummer zijn er dan ook zeven miljoen verkocht.

En ook dat nummer leidde in enkele islamitische landen weer tot demonstraties, rellen en in brand gestoken kerken. Zo gaat het altijd, zo zal het ook altijd gaan. Ook jouw cartoonwedstrijd zal dadelijk, als de prijsuitreiking in zicht komt, leiden tot rellen, en in het slechtste geval tot bestormingen van ambassades of aanslagen op westerlingen.

Het herinnert ons weer aan de verwoeste levens van schrijver Salman Rushdie en cartoonist Kurt Westergaard. De cartoons (meer dan tweehonderd al, beweer je, maar van al die 40.000 meldingen bij je meldpunt tegen Polen, Bulgaren en Roemenen hebben we er ook nooit één gezien, dus ik neem het met een korrel zout) kan ik zelf nu al uittekenen: Mohammed met kleine meisjes, Mohammed met een kromzwaard, Mohammed met een bom.

In die zin is het een voorspelbare en volstrekt zinloze campagne van je: we kennen je standpunt al, weten al wat voor gebrekkige creativiteit het gaat opleveren, en weten ook al welke reacties we kunnen verwachten en vrezen. Fitna deel 2. Een grote herhaling van zetten: dezelfde figuurlijke wapens tegen dezelfde onverdraagzame ideologie, dezelfde letterlijke wapens als reactie, zodat jij triomfantelijk kan zeggen: zie je wel, islam is haat en geweld.

Zoals wij allen ooit Charlie waren, zo moeten we dadelijk natuurlijk allemaal achter Geerts recht op een cartoonwedstrijd staan. Ik zal het doen. Maar godskolere man, verzin eens wat nieuws.