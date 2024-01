Hans Klok: 'Pamela Anderson heeft veel aan mij te danken'

Het beroemdste lustobject ter wereld bevindt zich een stukje dichter bij ons. Pamela Anderson (51) is gaan samenwonen in Frankrijk, maar houdt er zelf rekening mee dat de liefde met haar profvoetballer niet blijvend is. Ze valt namelijk vroeg of laat uit elkaar.

Wat ziet een jonge Franse stervoetballer in een afgelikte boterham?

Hoewel ze er nog uitstekend uitziet, is Anderson inderdaad inmiddels al vierdehands. Ze trouwde eerder al met drie kerels. Eerst met Mötley Crüe-drummer Tommy Lee, met wie ze twee zoons kreeg. Vanwege de alcoholverslaving van deze doorgesnoven gek wil Anderson sinds de scheiding in 1998 niks meer met hem te maken hebben. Spraakmakend is nog altijd de sekstape van het stel, die op internet circuleert. Met rapper en gitarist Kid Rock hield de pikante Hollywood-ster het maar een jaartje vol (2006-2007), net als met pokerspeler Rick Salomon (2007-2008). Nu ze voor de Olympique Marseille-voetballer Adil Rami is gevallen, heeft de Canadees-Amerikaanse actrice zich gevestigd in een Frans dorpje, waar ze een bakkerijtje en een restaurantje is begonnen.

Na zoveel mislukte relaties zou je zeggen dat Anderson beter af is als vrijgezel.

Ze wil juist heel graag een rustig liefdesleven. De blondine met de wereldberoemde jetsers heeft het uitstekend naar haar zin in Frankrijk, maar heeft haar Adil erop gewezen dat ze vroeg of laat ‘uit elkaar valt’. Als Rami haar niet mooi meer vindt, kan ze altijd nog ergens anders gaan wonen, zo stelt ze zelf. Klinkt allemaal niet erg stabiel bij de struise actrice, die voor de audities voor Baywatch expres zonder beha kwam opdagen om meer kans te maken op de rol. Dat ze langere tijd nogal desperaat zocht naar liefde, bleek tien jaar geleden toen ze zelfs een poging waagde bij onze eigen Hansie Klok. De seksbom schitterde in zijn shows als assistente en trok geregeld met Klok het nachtleven in. Toen ze hem bekende stapelverliefd te zijn, maakte hij haar fijntjes duidelijk op mannen te vallen.

Wat moeten we weten over Pamela Anderson?

Werd bekend doordat een televisiecamera haar eind jaren 80 tijdens een football-wedstrijd uit het publiek pikte. Werd in 1990 gekozen tot Playmate of the Year in Playboy. Raakte onsterfelijk als strandwacht CJ in de Amerikaanse serie Baywatch. Deed in 2013 mee aan de Britse versie van Sterren Dansen op het IJs, maar viel in de eerste af levering direct af nadat haar borsten uit haar jurk tetterden.

Wat vindt Pamela Anderson van zichzelf ?

‘Mijn vriend mag me dumpen als ik aftakel.’

Wat vinden anderen van Pamela Anderson?

Tony Wyczynski (Sterretje)

‘In 2013 deed ik mee aan Sterren Dansen op het IJs en Pamela verzorgde een gastoptreden in één van de shows. Ik herinner me een zenuwachtige drukte achter de schermen, de hele studio was in rep en roer. Er kwam toch een superster bij ons schaatsen en voor alle mannen is ze natuurlijk de natte droom uit de blootblaadjes van de jaren 90. Ze had een eigen kleedkamer nodig en daarvoor werd ik uit mijn eigen ruimte gebonjourd. Toen hing er ineens het bordje ‘Pamela Anderson’ op mijn deur, dat ik omdraaide met de grap van ‘Pamela Andersom’. Ik heb haar achter de schermen gecomplimenteerd met haar inzet voor dierenrechtenorganisatie PETA. Ze had een pittig jurkje aan en dat kon ze prima hebben. Mán, ze is 51 en moet je kijken hoe ze eruitziet. Als ze die voetballer moe is en nieuwe verkering zoekt, mag ze me bellen.’

Fred van Leer (stylist)

‘Over Pamela wordt weleens gezegd dat ze er qua styling belabberd uitziet. Nou vind ik dat wel meevallen, maar ze is bepaald geen modemeisje. Kijk, Pamela en haar voorgevel vormen samen een merk. Het zou heel gek zijn als ze ineens in een mantelpakje zou rondlopen en met haar kapsel in een bob. Ze heeft een mooi lijf en goeie tieten, die mag ze van mij gewoon blijven showen. Ik vind dat heerlijk; ik ben een Rotterdamse straatkat, dus ik hou d’r van, bring it on. Ze weet donders goed hoe ze zichzelf moet branden. Op het filmfestival in Cannes zag ze er echt fantastisch en classy uit. Over het algemeen is ze een beetje blijven hangen in de jaren 80-90, toen haar roem het grootst was. Ik vind dat heel slim, want anders kijkt niemand meer naar haar om. Ze móet wel een beetje een sletje zijn.’

Hans Klok (illusionist)

‘In 2007 was Pamela mijn assistente bij mijn shows in Las Vegas. Dat genereerde enorm veel aandacht. In januari dit jaar dachten we dat succes te herhalen. We hebben samen twintig shows en wat tv-optredens gedaan in Duitsland. Het was hartstikke prima, maar ik vind het nu wel klaar. Het was niet meer zo leuk als tien jaar terug. De tijd gaat hard en ik merk dat de jonge generatie haar niet meer kent. Het is een beetje een oude truc; sommige dingen moet je maar één keer doen. Ik had ook wel wat moeite met haar houding. Vroeger waren fans geen probleem, maar nu wil ze niet meer op de foto en ze geeft de mensen geen aandacht. Voorheen stond er duizend man te wachten, en als er nu eentje staat met pen en papier, loopt ze die straal voorbij. Dan denk ik: geef die man een handtekening, doe niet zo moeilijk, wijf. Daar kan ik niet tegen. Ik ben wel klaar met haar, het is uitgewerkt. Ik bedoel: noem me één goeie film waar die vrouw in heeft gezeten; ze is alleen bekend van Baywatch. Ze is natuurlijk wel een fantastisch sekssymbool en ik heb veel aan haar te danken, maar zij ook aan mij. Ze heeft bij mij een hoop geld verdiend. Vanaf volgend jaar in Las Vegas doe ik het lekker zelf, op eigen kracht. Al vind ik het een leuk wijf en weet ik dat ze op een gegeven moment wel weer voor m’n neus zal staan.’