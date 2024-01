‘Dat de Aarde rond is, is de grootste leugen aller tijden’

In de lobby van het weinig verheffende Jury’s Inn, een gigantisch grijs hotelgebouw middenin dé uitgaansstraat van de Engelse metropool Birmingham, druppelen enkele uren voor aanvang van de Flat Earth UK Convention de eerste sprekers en bezoekers binnen. Ik informeer bij de jonge receptioniste waar wij ons kunnen aanmelden voor deze bijeenkomst, waarop zij geschrokken opkijkt. ‘Pardon?! Wáárvoor bent u hier?’ Als ze mijn bloedserieuze blik opmerkt, herstelt ze zich direct. ‘Pardon, ik zie het al. Kamer 101, meneer. Veel plezier!’

In een bescheiden conferentiekamer treft organisator Gary John (40) de laatste voorbereidingen van zijn eerste eigen evenement. ‘Ik heb totaal geen ervaring met het organiseren van een congres of een bijeenkomst,’ geeft de Brit gestrest toe. ‘Maar dat maakt niet uit, we zijn mateloos enthousiast. Het is nu al een succes. Dit is het allereerste Flat Earth-evenement in de UK! Trouwens, als jullie foto’s van mij maken, photoshop het wondje op mijn hoofd dan maar even weg. Vraag maar hoe dat moet aan de NASA, die bewerken al hun eigen foto’s ook!’

In zijn dagelijks leven is Gary inspecteur van brandveiligheidsapparatuur, in zijn vrije tijd kijkt hij uren achtereen naar YouTube-filmpjes die het idee van een platte aardschijf omringd door een gigantische ijsmuur promoten. Net als tienduizenden andere Flat Earthers zet Gary zich af tegen ‘de grote leugen van een ronde globe’.

Van de bezoekers van Flat Earth-evenementen is 90 procent allang overtuigd van een platte aardschijf, als ik de organisator moet geloven. De rest is nieuw met het gewaagde idee en wil zich laten overtuigen. ‘Sceptische globalisten komen hier eigenlijk niet op af. Zij staan niet open voor nieuwe ideeën. Hopelijk vertrek jij zondag met nieuwe gedachtes en een meer open mind.’

Twee grootste leugens Zelf verkreeg Gary zijn open mind en het besef van een platte planeet via de miraculeuze kracht van het internet, toen hij drie jaar geleden op een filmpje stuitte met als titel Flat Earth Clues. In deze twee uur durende preek stelt een softwareinstructeur zijn persoonlijke theorie voor over een platte aarde. Hij benoemt ‘de twee grootste leugens die wij als kinderen al voorgeschoteld krijgen’: 1 + 1 = 2 en de aarde is rond. Daarna wordt Copernicus aangehaald, de wetenschapper die in 1514 als eerste het idee van een ronde aardbol voorstelde en ‘de naïeve wereldbevolking die deze theorie klakkeloos en zonder hard bewijs aannam als waarheid’.

De Flat Earther legt uit hoe Amerika en Rusland in de jaren 50 tot een afschuwelijke ontdekking kwamen toen zij de nodige apparatuur hadden ontwikkeld om de mensheid middels raketten eindelijk hoog genoeg de lucht in te blazen om onze planeet volledig zelf te kunnen aanschouwen. Deze machtige overheden zouden destijds onze platte planeet met eigen ogen hebben ontdekt en moesten deze bizarre onthulling nu verborgen gaan houden voor de massa.

‘Want anders zouden zij natuurlijk al hun macht verliezen,’ licht Gary enthousiast toe. ‘Dus werd Antarctica – een massieve laag van ijs die onze platte aardschijf volledig omringt – door deze overheden afgezet en tot verboden gebied verklaard voor onbevoegden, die anders zelf het einde van de wereld zouden ontdekken en daarmee het grootste geheim aller tijden zouden ontrafelen.’

Het filmpje heeft Gary voorgoed doen veranderen, net als duizenden mede-Flat Earthers. ‘Voordat ik het filmpje zag, stond ik totaal niet open voor dit onderwerp. Het idee van een platte aarde vond ik te absurd. Ik ben heel blij dat ik toch heb gekeken. Ik besefte in één klap dat we met zijn allen voor de gek zijn gehouden door het grootste geheim aller tijden.’

