'Weet je wie ook tegen moderne kunst was?'

Thierry Baudet is wat mij betreft de grootste engnek die we op het moment binnen onze landsgrenzen hebben rondlopen. Ik probeer ’m zoveel mogelijk te negeren, want zoals de meeste mensen jeuk op hun kop krijgen zodra het over luizen gaat, zo krijg ik helse krampen tussen zak en aars als alleen al de naam van deze zelfbenoemde ‘belangrijkste intellectueel van Nederland’ valt.

Ondanks mijn inspanningen Thierry digitaal te ontlopen, word ik regelmatig geconfronteerd met zijn fascistoïde quatsch. Van de week weer. De een of andere kunstenaar had iets lolligs gedaan met een Franse ruïne. Hij had er wat goudkleurige cirkels op geplakt. Ik vond het er wel tof uitzien, maar bij de lokale bevolking was het in het verkeerde keelgat geschoten. Ze vonden het spuuglelijk. De NOS schreef er een berichtje over, dat Thierry voorzien van commentaar op Twitter deelde.

Iemand die ik volg retweette dat en hop, mijn perineum spastte weer eens als een malle. Baudet schreef bij het nieuwtje over de kunstenaar met z’n gouden cirkels, de ruïne en de boze locals: ‘De verschrikkingen van de moderne “kunst”. We moeten het kunstkartel breken en de terreur van de cultuurmarxisten stoppen. Tijd om weer mooie dingen te gaan maken!’

‘Kunstkartel’. ‘Cultuurmarxisten’. Begrippen zo hol dat als je er ‘Wie is de koning van Wezel?’ in roept, je het ‘Thierry Baudet! Thierry Baudet! Thierry Baudet!’ hoort echoën. Maar goed, dat zijn we ondertussen wel van ’m gewend.

Waar m’n broek echt vanaf zakt, is dat ‘Tijd om weer mooie dingen te maken!’ en ‘Mooi’. Alsof dat iets objectiefs is. Alsof er een meetlat is waarlangs we de dingen in de wereld kunnen leggen om feitelijk vast te stellen dat een boterbloem mooier is dan een madeliefje, een Audi A8 mooier dan een Mercedes S-Klasse en Vermeers Meisje met de Parel mooier dan Mondriaans Victory Boogie Woogie. Beauty is in the eye of the beholder, luidt het afgezaagde gezegde, maar Baudet zal jou en mij weleens effe komen vertellen wat we wel en niet mooi mogen vinden.

Wie heeft er trouwens ooit gezegd dat kunst ‘mooi’ zou moeten zijn? Alsof je niet van heel lelijke dingen kunt genieten. Je hersens uit je hoofd headbangen op Deathcrush van blackmetalband Mayhem, bijvoorbeeld. Of meelallen met een carnavalskraker van De Twee Pinten. ‘Kunst moet mooi zijn.’ Rot toch op naar de renaissance.

Kunst kan en mag alles zijn: mooi, lelijk, grappig, geil, eng, whatever. En daar mogen wij dan weer van alles van vinden. Ook Thierry. We leven tenslotte – vooralsnog – in een vrij land. Maar laat ie ophouden met het politiseren van zijn kunstopvattingen. En laten wij net zoals kerk en staat, kunst en staat gescheiden houden. Want politiek die zich met de inhoud van kunst bemoeit, is ronduit eng.

Zo is Baudetje ‘tegen de fundamentele uitgangspositie van de hedendaagse kunst – namelijk vervreemding, politieke “statements”, oikofobie, zelfhaat, deconstructie van onze identiteit.’ Ongeveer exact hetzelfde als wat de nazi’s vonden van de toenmalige moderne kunst, zoals het dadaïsme, kubisme en surrealisme. De makers van deze ‘Entartete Kunst’ kregen een Berufsverbot en hun werken gingen op de brandstapel. Nu kan je ‘Godwin! Godwin!’ roepen, maar het lijkt er gewoon te veel op. En er is één ding in kunst dat echt niet mag en dat is plagiaat.