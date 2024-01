Wie denkt Big Brother wel dat hij is?

Big Brother werd een hysterische mediahype, de bewoners groeiden uit tot helden. Precies twintig jaar later zijn er plannen voor een nieuwe Big Brother.

Zijn we na twintig jaar pottenkijken niet een beetje reality-moe?

Nee. Gluren bij de buren blijft een tijdloze, akelige eigenschap van de mens. Onderdeel van het onmetelijke succes van die allereerste Big Brother in 1999 was dat we zonder schaamtegevoel mee konden kijken naar hoe anderen eten, tandenpoetsen, nagelbijten, ruziemaken, verliefd worden, neuspeuteren, slapen en seksen. Talloze spin-offs van Big Brother groeiden uit tot kijkcijferhits, zoals De Bus, De Gouden Kooi en momenteel Utopia. Nieuwsgierigheid zit in onze genen. Kom maar op met die nieuwe Big Brother!

Hoe verging het de allereerste winnaar?

Met ups & downs. Winnaar Bart Spring in ’t Veld (42) heeft aanvankelijk op allerlei manieren geprobeerd in de mediawereld betrokken te blijven. Zo was hij korte tijd op 3FM te horen, speelde hij een rolletje in de tv-serie Costa!, probeerde hij met The Bunker een extreme internetvariant van Big Brother online te krijgen en zocht hij werkmogelijkheden bij lokale media in Utrecht en Brabant. Toen hem duidelijk werd dat zijn bekendheid over de houdbaarheidsdatum heen was, gooide Big Bart het over een andere boeg. In een interview vertelde hij over zijn mentale inzinkingen en over zijn strijd om zijn privacy terug te krijgen. Hij noemde Big Brother een ‘hersenloos monster’ en geeft sindsdien geen enkel interview meer. Als we hem bellen, mogen we hem niet quoten. Vriendelijk vertelt hij ons dat hij voor een bedrijf werkt dat asbestinventarisaties uitvoert op cruiseschepen.

We ­willen amusement brengen, geen freakshow

Wat moeten we weten over Big Brother?

De beroemdste BB-scène ter wereld, de vrijpartij van Bart met Sabine en het sigaretje daarna, levert bij Sabine Wendel (45) psychisch nog steeds totale ontregeling op als daarover iets in de media verschijnt. De Friese horecadocent Willem uit die eerste serie runt een succesvolle b&b in Groningen, Mona werkt in een brasserie in Oost-Graft-dijk, Bianca fokt ezels in Zeeland en Martin heeft een eigen zaak in airconditioningtechniek.

Wat vindt Big Brother van zichzelf?

‘We willen amusement brengen, geen freakshow’ (producent Paul Römer in de VPRO-gids, 1999).

Wat vinden wij van Big Brother?

Met bekende kopstukken als de knuffelfetisjist Ruud (BB1), de biseksuele Bianca (BB2), de transseksuele Kelly (BB3), de pornodirecteur Stefan (BB4) en de eenbenige ondernemer Rob (BB5) is Big Brother heus geen freakshow geworden.

Wat vinden anderen van Big Brother?

WILLIBRORD FREQUIN kwajongen in ruste

‘Met De Week van Willibrordwilden we opschudding veroorzaken. We waren kwajongens en probeerden binnen te komen in het BB-huis. Het landen met een parachute won van het plan om eentunnel te graven. Mijn eigen entree mislukte omdat mijn parachutist buiten de schutting landde. Expres, zo bleek achteraf. Ik ben geflikt, want hij speelde onder één hoedje met iemand anders. Toen hij jaren later overleed, heb ik er dus niet om getreurd. Onze cameraman kwam wél in de tuin terecht, zodat onze reportage toch flinke commotie opleverde. We werden meteen gearresteerd, want er was heel veel beveiliging, bewaking, politie en andere flauwekul. Wat een paniek hebben we veroorzaakt, ik moet er nog om lachen.’

RUUD BENARD verliezend finalist Big Brother 1 (1999)

‘Tijdens mijn verblijf in BigBrother miste ik mijn dochtertje Bibi enorm. Die kleine meid was toen nog maar vijf. Bibi is inmiddels 25 en woont bij mij. Ik ben een gelukkig, blij en tevreden mens. Wat er na mijn deelname allemaal losbarstte, dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. Ik heb mogen proeven van de show-bizzwereld, heb veel BN’ers ontmoet en heb op doldwaze feesten gestaan. Nu leid ik een kalm en rustig leventje. Ik werk bij MacLean in Breda, een bedrijf in keukenbeslag en ledverlichting. Ik ben 64 enover een paar jaartjes ga ikmet pensioen.’

HAYE VAN DER HEYDEN naamgever

‘Het klopt dat ik de naam BigBrother heb bedacht. Dat is ook mijn enige bijdrage geweest, het programma zelf sprak me helemaal niet aan. Ik was geen fan van Big Brother. Destijds was ik Hoofd Ontwikkeling bij John de Mol. Zijn producent PaulRömer had een prijsvraag uitgeschreven en ik leverdeBig Brother in. Of het me rijkheeft gemaakt? Nee man, ik won een fles champagne. Toen het concept in het buitenland werd uitgerold, beloofde De Mol me een fles champagne voor ieder land dat Big Brother ging uitzenden. Dat zijn er inmiddels 62, maar ik heb geen druppel champagne meer gezien. Ik heb dus nog 61 flessen van John de Mol tegoed!’

ANDRIES DE JONG verliezend finalist Big Brother 3 (2001)

‘Beetje gek om mezelf op te voeren als spreker in mijn eigen rubriek, maar het komt nu zo uit. Ik was al vier jaar docent Nederlands toen ik op m’n 23ste besloot om mijn serieuze werkleven even te doorbreken. Mijn deelname aan Big Brother kreeg een bekendheidsinjectie door mijn zoenpartij met Kelly, die me de volgende dag vertelde dat ze was geboren als jongen. Meest gestelde vraag later: zag je het écht niet?Mijn eerlijkste antwoord: nee. Meest nageroepen scheldwoord: Kelly-neuker! Mijn eindeloos herhaalde reactie: die handeling heeft niet plaatsgevonden, maar jaren later gebruikte ik mijn potlood wel om haar biografie te schrijven. Het intense project heeft me als mens zelfverzekerder, assertiever en socialer gemaakt. Als verslaggever heb ik latere projecten als De Gouden Kooi en Utopia bezocht. Vanuit die ervaring kan ik zeggen dat Big Brother zonder beïnvloeding door de regie wordt gemaakt.’

BIANCA HAGENBEEK winnares Big Brother 2 (2000)

‘Je wordt met z’n allen in een huis gestopt terwijl je elkaar niet kent. Op basis van uiterlijk vellen mensen vaak snel een oordeel over elkaar. Dat deed ik onbewust ook. Maar ik heb me erover verwonderd hoe snel en hoeveel we om elkaar zijn gaan geven. Omdat ik een van de eerste vrouwen was die op tv zei dat ze op vrouwen viel, kreeg ik veel post van jonge meiden die op zoek waren naar hun seksualiteit. Speciaal voor hen heb ik met mijn 250.000 gulden aan gewonnen prijzengeld het platform LetsBeOpen opgericht, waar het dance-event Flirtation uit voortvloeide. Dat organiseer ik nog steeds.’