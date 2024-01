Tv-recensent Angela de Jong: 'Dotan is echt ziek'

Dotan krijgt momenteel uit elke hoek dikke plakken stront in zijn nek. Wat vindt men het ergst aan zijn leugens en luchtfietserij?

Het verzonnen verhaal over een ontmoeting met een jongetje met leukemie plus de complimenten daarna op Facebook van zijn zogenaamde broer die stelt dat Dotan een prachtig mens en een wereldartiest is. De zin dat het zieke broertje na de ontmoeting met Dotan gelukkiger is dan ooit en weer gaat knokken voor zijn leven, is nog het meest smakeloos. Maar ook de complimenten, bijzondere verhalen van fans en andere uit de duim gezogen zelfbevlekking die Dotan en zijn team vanaf 2011 via minstens 140 fake-accounts verspreidden, zijn ronduit misselijkmakend.

Hoe liet Dotan de zelf gecreëerde accounts geloofwaardiger lijken?

Hij nam zelfs andere artiesten mee in zijn dwaze praktijken door hen te beledigen vanuit de fake-accounts. Douwe Bob, Nielson en Marco Borsato kregen ervan langs. De niet bestaande Pieter van Zweep reageert in juli 2015 op een selfie die zangeres Iris Kroes twittert als ze op de boot naar Noorwegen stapt: ‘Succes! Wel jammer om te zien dat Weight Watchers uiteindelijk niets heeft geholpen...’

Is Dotan de enige die de boel bedondert?

Nee, het gebeurt dagelijks en overal. Hotels geven zichzelf via neppersonen lovende recensies zodat we op Booking.com net even wat makkelijker een reserverinkje plaatsen. Internettrollen zijn een veel voorkomend fenomeen, het is alleen erg lullig als de oplichterij uitkomt. Voor Dotan is de imagoschade nu onmetelijk veel groter dan de reputatie die hij hoopte op te krikken met zijn bedrog.

Wat moeten we weten over Dotan?

Kwam als jongste zoon van kunstschilderes Patty Harpenau ter wereld in Jeruzalem en groeide op in Amsterdam. Sleepte in 2005 zijn middelbare school (het Goois Lyceum) voor de rechter omdat hij het niet eens was met zijn examenuitslag. Het kort geding haalde niks uit, hij bleef gezakt. Scoorde in 2014 een hit met het nummer Home.

Wat vindt Dotan van zichzelf?

‘Ik was dom, naïef, veel te ambitieus en onzeker. Denk ik.’

Wat vinden wij van Dotan?

Hij die zingt over Home, kan nu maar beter een tijdje thuisblijven.

Wat vinden anderen van Dotan?

Patty Harpenau (moeder)

‘Natuurlijk raakt het me als moeder enorm wat er momenteel met mijn zoon gebeurt. Er wordt een ware hetze tegen hem gevoerd, een heksenjacht. Mijn zoon is geen misdadiger. Natuurlijk is het onhandig wat hij heeft gedaan, maar adoratie kan blijkbaar snel omslaan naar haat. Hij heeft zijn excuses aangeboden en daarmee moet het ook een keer klaar zijn. De journalist van de Volkskrant heeft zijn artikel gepubliceerd op basis van het vermoeden dat Dotan persoonlijk achter de nepaccounts zit, maar mensen uit zijn omgeving kunnen dit ook hebben verzorgd. Intussen krijgt Dotan wel de volle laag. En ik trouwens ook. In mijn mailbox en op social media verschijnen berichten als: “Je bent een kuthoer dat je zo’n kind op de wereld hebt gezet”. Ik werk behalve als kunstschilder en schrijfster ook als stervensbegeleider in een hospice. Dit soort teksten op Twitter zijn uitermate grievend.’

Iris Kroes (zangeres & slachtoffer)

‘Of mensen mij leuk vinden of niet, vind ik totaal niet belangrijk. Ik heb liever dat er honderd enthousiaste mensen bij mijn optreden staan, dan dat er duizend positieve berichtjes op social media verschijnen. Ik zou nóóit nepfans creëren om waardering te oogsten. Wat Dotan heeft gedaan vind ik niet schandalig, maar het is niet mijn manier. Ik denk dat Dotan lang niet de enige is; daarom zwijgen veel artiesten momenteel ook. Dotans muziek vind ik nu niet ineens minder mooi, hij blijft een geweldige muzikant. Dat hij mij via een van de nepaccounts persoonlijk heeft beledigd, doet me niks. Ik lees zo vaak negatieve shit over mezelf. Waarom hij mij moest hebben, begrijp ik niet, ik zit niet in zijn vaarwater. Hij was vroeger erg onzeker, blijkbaar heeft dit hem verder geholpen. Mensen die anderen naar beneden halen op internet, vind ik zielig. Nee, ik bel hem niet voor een samenwerking of duet.’

Angela de Jong (tv-recensent)

‘In het verleden hebben Tara Singh Varma en Diederik Stapel ons op dezelfde manier bewust een rad voor de ogen gedraaid; ik vind Dotan net zo’n ziekelijke bedrieger. Dat artiesten singles laten opko- pen of downloaden om op nummer 1 te komen, is een bekend fenomeen. En dat je een paar trollen inzet om wat sympathie te scoren, daar kan ik nog overheen stappen. Maar het verhaal van de leu- kemiepatiënt en het naar beneden trappen van Iris Kroes? Dan ben je echt ziek, sorry. Wálgelijk vind ik het. Helemaal omdat hij zich profileert met de kernwoorden puur, echt en ongefilterd. Flikker toch op, ik kan zó slecht tegen mensen die niet echt zijn! De enige manier om zichzelf te redden, was het aantrekken van het boetekleed bij RTL Late Night. Maar Dotan kroop in de slachtofferrol en liet geen schuldbesef zien. Daar kreeg ik jeuk van.’

Guido den Aantrekker (hoofdredacteur Story)

‘Op 31 juli vorig jaar twitterde Dotan over een opmerkelijke ontmoeting met een passagier die naast hem in het vliegtuig zat. Ze was zijn muziek aan het luisteren, maar had haar buurman Dotan niet herkend. Ik vond dat verhaal meteen al iets te gelikt en had er mijn twijfels bij. Als je fan van Dotan bent, dan heb je heus weleens een foto van hem gezien. Op tv had Dotan een maximale mea culpa moeten maken, want in Nederland kom je altijd weg met kwetsbaarheid. Maar hij ging niet door het stof, ook door het zwakke interview van Humberto Tan. Ik had dit hele verhaal graag gebracht in Story, maar dan liever over een andere artiest. Dotan valt een beetje buiten onze doelgroep.’