'Zou Holleeder een zetel hebben gekregen bij de verkiezingen? Ik vrees van wel'

Beste Maurice Meeuwissen,

Weet je wat ik me weleens afvraag? Of Willem Holleeder een zetel zou hebben gekregen als hij vorige week mee zou hebben gedaan aan de verkiezingen. Ik vrees van wel. Hij trekt elke dag volle rechtszalen, en voor veel kiezers blijkt het helemaal geen probleem om te stemmen op een politicus die is veroordeeld of heeft bewezen krankzinnig te zijn.

In Roermond werd de partij van de voor corruptie veroordeelde politicus Jos van Rey bijvoorbeeld de grootste. En dan ging de Berlusconi van Limburg ook nog stampij maken in het stemhokje, omdat een van de vrijwilligers daar lid van het CDA was. Dat mocht volgens Jos van Rey niet. Volgens de wet mag dat wel. Maar Jos van Rey heeft nou eenmaal moeite met het begrijpen van de wet.

In Tilburg deed Hans Smolders, de ex-chauffeur van Pim Fortuyn, weer mee aan de verkiezingen. Veroordeeld voor het meerdere malen opzettelijk lekken van vertrouwelijke informatie. Resultaat: zijn partij is de grootste van Tilburg. In Utrecht zag de lijsttrekker van de PVV de moskee in Lombok liever afbranden. Bij wijze van spreken, natuurlijk. Gekozen in de gemeenteraad.

En dan was jij er, de lijsttrekker van de PVV in Rotterdam. Zelfs tegenstanders van Leefbaar Rotterdam moeten toegeven dat die partij al jaren serieus werk maakt van het besturen van de stad, en zichtbare resultaten boekt. Toch deed de PVV mee in Rotterdam, en jij voerde de lijst aan. In een debat met Denk, zeg maar: de Turkse PVV, flapte je er opeens, helemaal op het eind uit: ‘Uw partij verkracht kinderen’.

Ik heb overwogen voor het schrijven van deze column de hele ochtend lijm te snuiven, in een uiterste poging te benaderen wat er zich afspeelt in jouw brein voor je zoiets zegt. Volgens mij bedoelde je dat de profeet Mohammed, naast Erdogan een nogal grote inspirator voor Denk, zich verloofde met Aisha toen zij 6 jaar oud was, en het huwelijk met haar ‘consumeerde’ toen zij 9 jaar was, en hijzelf halverwege de vijftig. Het is de reden dat felle islamcritici geregeld opmerken dat we Mohammed tegenwoordig een pedofiel zouden noemen.

Je hoeft maar een uurtje te surfen over islamitische sites om te zien hoe lachwekkend de pogingen zijn het goed te praten. Maar de redenering ‘Mohammed is pedo & Denk laat zich inspireren door Mohammed = Denk verkracht kinderen’, beste Maurice, is misschien het beste bewijs dat je redeneren het beste kunt overlaten aan mensen die kunnen nadenken. Resultaat: een zetel in de gemeenteraad van Rotterdam.

Als nieuw raadslid ga je nu Denk aanklagen vanwege smaad en laster, omdat ze je hebben vergeleken met Joseph Goebbels. Aanklagen is immers het nieuwe debatteren. Tweehonderd mensen dienden vorige week nog een aanklacht in tegen Pechtold, vanwege dat rare appartementenverhaal van hem. Het zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die klagen dat de politie niet aan haar werk toekomt.

Terwijl in Amsterdam de stemmen nog werden geteld, was Rotterdam al bezig met de vorming van een nieuw gemeentebestuur. Zoals iedere democratisch gekozen politieke partij werd je uitgenodigd voor een lunch met de burgemeester. Je ging niet. Geen zin. ‘Ik ga weg. Dank u wel.’ Dat kon Goebbels toch echt beter, formuleren.